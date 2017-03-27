Застройщик повышенной надежности

Организованная в Рязани 22-23 марта XXVII-я специализированная выставка «Стройиндустрия-2017» стала не только смотром достижений ведущих предприятий отрасли, но и привлекательной площадкой для определения путей дальнейшего развития одной из системообразующих сфер региональной экономики.

Ведущие девелоперы рязанского региона все активнее делают ставку не на краткосрочные проекты, а на комплексную застройку крупных микрорайонов. Не случайно живой интерес участников и гостей выставки вызвали стенды группы компаний «СТРОЙПРОМСЕРВИС», где был наглядно представлен системный подход к освоению территорий.

В интервью Рязанскому городскому сайту генеральный директор холдинга Виктор Оводков рассказал о том, как этот принцип воплощается в повседневной деятельности компании.

— На сегодняшний день группа компаний «СТРОЙПРОМСЕРВИС» по объемам возводимого жилья входит пятерку крупнейших застройщиков региона, — рассказывает Виктор Федорович. — За 25 лет работы на рязанском рынке жилищного строительства нами было построено 450 тысяч квадратных метров жилых и коммерческих помещений и 30 тысяч квадратных метров производственных площадей. Только за прошедший год было введено в эксплуатацию 45 тысяч квадратных метров жилья, а это более тысячи сданных квартир.

— Но это всего лишь цифры. А за счет чего вам удается выдерживать конкуренцию на рынке новостроек в сегодняшних достаточно жестких экономических условиях?

— Здесь нет каких-либо секретов. Свою стратегию работы на рынке жилищного строительства мы выстраиваем, основываясь на долгосрочном планировании, не гонимся за сиюминутной прибылью и не ввязываемся в высокорискованные проекты.

Учитывая, что проблема обманутых дольщиков актуальна и для Рязанского региона, главный критерий при выборе строительной компании — это ее надежность

Группа компаний «СТРОЙПРОМСЕРВИС» возводит жилые комплексы на собственные средства без привлечения банковского капитала. Мы делаем ставку на комплексную застройку микрорайонов. Два наших крупных долгосрочных проекта, где мы воплощаем этот принцип, — комплексы «Окские просторы» и «Шереметьевский квартал». Речь идет о двух полноценных жилых кварталах, где наряду с комфортным жильем уже в ближайшее время появятся школы, детские сады. Мы делаем для этого все необходимое: уже подготовлены проекты, отведена земля, решен вопрос с коммуникациями.

— Возглавляемая Вами компания вносит весомую лепту и в развитие регионального рынка малоэтажного строительства…

­- Мы активно ведем продажи в коттеджном поселке «Новый посад» в Рязанском районе. Вот уже более семи лет одним из значимых структурных подразделений ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС» является крупнейший в регионе домостроительный комбинат «Русский дом». На высококачественном импортном оборудовании мы ежегодно производим домокомплекты из клееного бруса, каркасно-панельные дома и деревянные евроокна. Эта продукция отвечает самым жестким экологическим стандартам. Совсем недавно мы открыли представительство и шоурум «Русского дома» в Москве.

«СТРОЙПРОМСЕРВИС» активно применяет во всех своих проектах инновационные технологии и инвестирует немалые средства в развитие производственной базы компании.

Фото предоставлены организаторами