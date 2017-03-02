За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Большинство одиннадцатиклассников о предстоящем ЕГЭ задумываются где-то за полгода до экзаменов. Чего нельзя сказать об их родителях. Обычно они устраивают своего ребенка на всевозможные курсы, нанимают репетиторов, заставляют решать тесты прошлых лет. Но сказать, что будущие абитуриенты не волнуются, было бы ложью. Переживают, да еще как. Они понимают, что обеспечить им хорошее будущее отчасти может удачный результат ЕГЭ. А вот как получить высокий балл? Когда и с кем надо начинать готовится к экзаменам? Давайте разбираться.

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?»

— Если речь идет о хорошей сдаче ЕГЭ, то получить балл выше среднего вполне возможно, имея голову на плечах, определенную долю усидчивости и расположение фортуны на экзамене (все же фактор случайности никто не отменял).

— Если говорить о более высоком результате, отличной сдаче. Подготовиться к экзамену своими силами, имея в арсенале лишь школьную программу, очень сложно, но эта цель достижима.

— Идеально. Получить 100% за ЕГЭ без особой дополнительной подготовки могут лишь особо одаренные дети, которых не так уж много.

Дело в том, что ЕГЭ — это не система оценки знаний, а система, проверяющая способность ученика преподнести эти знания в особой форме, соблюдая определенные правила. Незнакомый с правилами этой игры человек едва ли сможет выиграть в нее. Давайте разберемся с этими правилами, для этого сначала выяснив, как вообще случилось, что одиннадцатиклассники стали сдавать ЕГЭ

Появление ЕГЭ

Появление ЕГЭ

У Единого государственного экзамена универсальная роль в системе образования России: одновременно он главный выпускной школьный экзамен и вступительный в высшие учебные заведения.

В качестве эксперимента ЕГЭ ввели в 2001 году в пяти областях. В 2008 году его сделали обязательным. Разумеется, на протяжении этого времени структура экзамена претерпела многочисленные изменения.

Выпускники 11 классов в обязательном порядке сдают ЕГЭ по русскому языку и математике. Причем последний с 2015 года разделен на базовый и профильный уровни, первый из которых подходит для тех, кто предпочитает гуманитарные специальности, а второй является необходимым для поступающих на технические. В дополнение к русскому языку и математике школьники вольны выбрать любые общеобразовательные школьные предметы и сдавать их. При этом в количестве нет никакого ограничения, наоборот: чем больше результатов ЕГЭ будет в активе абитуриента, тем больше спектр доступных ему ВУЗов и факультетов. Ведь большинство из них требуют результатов по трем экзаменам, некоторые престижные вузы — по четырем.

Структура каждого ЕГЭ состоит из двух или трех частей, одна или две из которых имеют тестовую форму, другая же является условно творческой и требует написания эссе, письма, сочинения, развернутого ответа на вопрос в зависимости от предмета. Помимо этого ЕГЭ по иностранным языкам включают в себя задания по аудированию и говорению. Последнее впервые появилось в списке заданий в ЕГЭ 2016 года.

Начиная с 2015 года всем 11-классникам необходимо для допуска к ЕГЭ по всем предметам написать декабрьское сочинение. Официально оно называется итоговым, хотя его ученики пишут почти за полгода до ЕГЭ. Тематические направления данного сочинения публикуются на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Этот ресурс может быть полезен любому ученику 11 класса, так как, согласно официальным данным, задания всех вариантов ЕГЭ будут взяты из открытого банка заданий, который так же можно найти на этом сайте.

Казалось бы, подготовиться к решению заданий, которые есть в открытом доступе, и прорешать их не должно составлять особого труда, однако средний балл экзаменов ЕГЭ в 2016 году колеблется от 48,1 (история) до 64,3 (русский язык). Показатели весьма средние, несмотря на то, что за последние 6 лет средних баллов большей части дисциплин растет.

Нужен ли репетитор?

Нужен ли репетитор?

Как репетиторы, так и коммерческие образовательные центры давно адаптированы под запрос «хорошо сдать ЕГЭ». В частных школах дополнительного образования («Глосса», «Бейкер-Стрит», «Лингва», «Пирамида») предлагают пойти программу подготовки к ЕГЭ. При этом она может быть рассчитана почти на любой срок подготовки и текущий уровень знаний. Также существуют специальные курсы при вузах. В частности отдел непрерывного образования РГУ им. Есенина проводит курсы для углубленного изучения всех дисциплин ЕГЭ.

Все три варианта имеют весомое преимущество перед самостоятельной подготовкой: помимо обладания необходимыми знаниями и способностью их донести до выпускника любой опытный репетитор скорее всего будет подкован в информационном плане и технических аспектах сдачи ЕГЭ, осведомлен о хитростях и тонкостях процедуры, особенностях написания, требованиях к работе и к экзаменуемому. Это очень важно, ведь ЕГЭ очень быстро эволюционирует, и те или иные изменения, которые человеку со стороны сложно не то что понять, а просто заметить, будут доступно объяснены.

Помимо этого индивидуальные занятия для многих учеников необходимы, чтобы поддерживать дисциплину и мотивацию.

Не волнуйтесь, идет экзамен!

Не волнуйтесь, идет экзамен!

Впрочем, подготовка к ЕГЭ — не единственная причина головной боли у учеников и их родителей. Независимо от уровня подготовки, амбиций и прочих факторов, почти каждый школьник ощущает сильное волнение и даже панику с приближением ЕГЭ. Многие страхи нагнетаются искусственно, а вот бороться с ними приходится по-настоящему. Некоторые ученики подходят к этому «творчески». В Санкт-Петербурге, например, экзаменуемый явился на ЕГЭ с кальяном. Агрегат, конечно, отобрали.

Темой большинства дискуссий и пересудов являются многочисленные нововведения, с одной стороны призванные обеспечить честность экзамена, с другой, пугающие родителей и учеников. Так, требования к ППЭ действительно самые серьезные: все аудитории должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения, не оставляющими слепых зон, экзаменуемые обязаны пройти металлодетекторы на входе, школьники не имеют права передвигаться без сопровождающих и проносить с собой что-либо кроме ручки и паспорта.

Несмотря на это бояться ученикам, совесть которых чиста, абсолютно нечего. Ведь какими бы страшными или доставляющими неудобство ни казались все эти меры, они осуществляются лишь с одной целью: предотвратить списывание. Впрочем никто не заставит школьника раздеваться в случае, например, подозрения в ношении шпаргалки и не устроит обыск с пристрастием. Но вопросы у комиссии могут возникнуть, недаром ученики обязаны уведомлять заранее о наличии в металлических протезов и прочих подобных тонкостях.

Стоит понимать, что лица, ответственные за проведение экзамена, не ставят перед собой цель выгнать всех с экзамена. На них возложена огромная ответственность, они также волнуются и переживают, подчас не меньше экзаменуемых. Кстати, в случае не соблюдения установленного порядка для экзаменаторов предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей. Ни один из них не рискнет без веской причины как-либо помешать экзаменуемому написать ЕГЭ.

Достоинства, недостатки и скандалы

Достоинства, недостатки и скандалы

С появлением ЕГЭ диспуты по поводу его эффективности не утихают. Одним из главных достоинств называют сведение к минимуму взяточничества, коррупции и использования «блата» во время поступления абитуриентов в ВУЗы. Поклонники ЕГЭ еще одним достоинством экзамена называли достижение определенной социальной справедливости: экзамены упростили систему поступления в университет для жителей глубинки и регионов, фактически уравняв их шансы с выпускниками престижных столичных и питерских школ. Однако это спорно. Так как выше мы говорили о том, что самостоятельно, без курсов и репетиторов хорошо сдать ЕГЭ сложно. В техническом плане преимущества ЕГЭ — структурированный и максимально строгий механизм оценки ответов ученика, так как тестовые задания проверяются компьютером, а письменные развернутые ответы хоть и проверяется экзаменатором, имеют более чем однозначные критерии оценивания, не допускающие разночтений.

Ввиду тестового характера заданий, ЕГЭ часто подвергается критике. Противники ЕГЭ уверены, единый госэкзамен не учитывает многие важные аспекты: способность ученика анализировать, мыслить широко, творчески и неординарно. Поэтому он менее подходит для оценки знаний по гуманитарным предметам. Наконец, ЕГЭ не является связующим звеном между школьным этапом и университетским, он скорее разделяет и отделяет их друг от друга.

Ругают и то, что подготовка к ЕГЭ отнимает учебные часы в школе. Так, учитель выделяет время непосредственно для подготовки к экзамену по своему предмету. Именно к процессу правильного и корректного выполнения заданий, оформления работы и так далее. То есть, ученик 11-ого класса будет в среднем тратить от 30% до 60% своего учебного времени, плюс время, потраченное на выполнение домашних заданий, на подготовку к экзамену, который будет написан им за три — три с половиной часа. Из этого вытекает еще один аргумент против ЕГЭ — он попросту вынуждает ученика и учителя отнимать время от образовательного процесса, посвящая это время «зубрежке». Поэтому справедливо будет сказать, что ЕГЭ оценивает работоспособность, прилежность, дисциплинированность, собранность, внимательность экзаменуемого, оставляя ему не так много возможностей проявить свой талант, расположенность к предмету, коммуникабельность и креативность.

К числу недостатков ЕГЭ относят тот факт, что он не требует от экзаменуемого повышенного уровня знаний, ориентируется на «среднего» ученика. Каждый год Рособрнадзор утверждает список привилегированных вузов, имеющих право проводить дополнительные внутренние испытания. В 2016 году такой статус помимо МГУ и МГИМО получили всего лишь три вуза. Во многом инициатива проведения такого дополнительного экзамена в ведущих учебных заведениях страны, объясняется недостаточным авторитетом и престижем, которым располагает ЕГЭ, а так же его репутацией, подмоченной в прошлые годы.

Так, противники ЕГЭ вспоминают и самый громкий скандал, связанный с ЕГЭ, который произошел в 2013 году. По официальной версии в день сдачи экзамена в сети оказались КИМы (контрольно-измерительные материалы, то есть бланки, содержащие задания), которые опубликовали в сети абитуриенты дальневосточных регионов. Однако по неподтвержденной информации и задания и правильные ответы на них можно было найти еще за несколько дней до экзамена.

После ЕГЭ

После ЕГЭ

Споры относительно ЕГЭ вероятно не утихнут никогда, но для тех, кто с экзаменами справился, они имеют мало практического значения. Ведь выйдя из пункта ППЭ и даже узнав свои результаты экзамена, абитуриент еще не закончил свой путь от школьной парты к университетской аудитории. В случае успешной сдачи экзамена, в жизни будущих студентов наступает счастливо-суетливая пора. Сбор документов, подача их в вузы, мониторинг списков поступивших… А там и студенческие будни, во время которых уже никто и не вспомнит о волнениях перед ЕГЭ и о месяцах подготовки к выпускным экзаменам.