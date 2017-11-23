Все о зимней резине и знаке «Ш»

За прошедший месяц на всех автолюбителей нашей страны буквально обрушился шквал новых правил, требований, законов. Попробуем разобраться во всех хитросплетениях нового регламента. Один из самых острых и актуальных вопросов — переход на зимнюю резину в декабре. Попытаемся так же решить, стоит ли украшать машину наклейкой «Ш» и главное, в чем смысл использования этого знака? Выясним, что лучше: «шипы» или «липучки».

Закон, есть закон, но…

Как всегда, зима в Россию пришла неожиданно. Автомобили на летней резине выписывают такие пируэты, что фигуристы могут позавидовать. Народная мудрость гласит: если ездить зимой на летней резине, рискуешь жизнью, а с первыми морозами, рискуешь лично отметить «день жестянщика». А что же говорит закон? Автоэксперты рекомендуют использовать зимние покрышки в период с ноября по февраль. Именно рекомендуют! Рязанские автомобилисты были убеждены, что они обязаны перейти в декабре на зимнюю резину.

В отдельную группу нужно выделить всесезонную резину

Однако в настоящее время ответ на этот вопрос частично регулируется нормативным правовым документом. Соответствующий закон — Технический регламент таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. В этом документе установлены сроки смены летней резины на зимнюю. Если точнее: запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами в декабре, январе, феврале. Но не все так просто. В отдельную группу нужно выделить водителей, использующих так называемую всесезонную резину.

На самом же деле в главе 12 КоАП Российской Федерации нет ссылок на Технический регламент Таможенного союза. То есть штраф за отсутствие зимней резины в декабре наложен быть не может.

Ваша жизнь на чаше весов

К сожалению, в ноябре в Рязани уже произошло несколько смертельных аварий. Причиной многих трагедий стала летняя резина. Зимний период характеризуется обильными осадками и периодической гололедицей на дорогах. Лед на проезжей части значительно уменьшает сцепление колес автомобиля с асфальтом или грунтом, торможение в условиях гололедицы часто бывает малоэффективным или приводит к заносу автомобиля. Поэтому обязательно нужно «переобуться» на зимнюю резину. А на какую?

Обязательно нужно «переобуться»

Вечный спор автомобилистов

Резина есть шипованная, «липучка», всесезонная. Ответим сразу — всесезонная к нашему климату не подходит. Летом она быстро стирается, зимой нормально не тормозит. Так какая же лучше? Начнем с шипованной. Состав ее резины намного мягче, чем у летней, но нужно отметить, что шипованная резина грубее, чем «липучка». Понятно, что эта резина имеет шипы. Часто от противников этого типа можно слышать: «Да они стираются по асфальту, а также имеют обыкновение вылетать». Это все правда, но технологии не стоят на месте, сейчас можно встретить современные шины, которые умеют «прятать» шипы на асфальтированной поверхности. Это очень эффективная конструкция, вот почему они распространены в России.

Теперь о «липучке». Это совсем другая резина, она решает две проблемы — удерживает автомобиль на мокром асфальте, на дороге с редким льдом и на ледяном покрытии. Для этого резина должна быть достаточно мягкой, чтобы в прямом смысле слова прилипать к покрытию, и достаточно жесткой, чтобы управляемость автомобиля осталась на приличном уровне.

Подведем итоги

Шипованная резина:

1) отличное сцепление на льду и снеге при любых нагрузках (поворот, разгон, торможение);

2) укороченный тормозной путь на льду в сравнении с «липучкой»;

3) хорошая проходимость на глубоком снегу;

«Липучка»:

1) не шумит;

2) расход топлива чуть больше, чем на летней резине, но меньше, чем на шипах;

3) нет вибраций в руль;

4) хорошая устойчивость на мокром асфальте;

5) срок эксплуатации гораздо выше, чем у «шиповки», может доходить до 7 лет.

Этот классный знак «Ш»

Сотрудник ГАИ может запретить эксплуатацию автомобиля с шипованными шинами, на котором не установлен знак «Шипы». Санкции за отсутствие знака предусмотрены частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Это предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

А зачем вообще этот знак? Требования обусловлены заботой о безопасности всех участников дорожного движения — колеса с шипами могут стать причиной ДТП. Тормозной путь автомобиля с шипованной резиной на порядок короче, чем у транспортного средства аналогичной модели и комплектации, но без шипов. Из этого следует, что водитель позади идущей машины, вероятнее всего, не успеет вовремя остановиться. Кстати, отсутствие знака «Ш» в большинстве случаев является причиной отказа в выдаче диагностической карты при прохождении технического осмотра автомобиля.

А когда происходит замена зимних покрышек на летние, снимать предупреждающий знак желательно, но вовсе не обязательно.

Автор Вадим Макаров