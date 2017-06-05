Воздушная гавань в Протасово. Будет ли в Рязани свой аэропорт?

Некоторое время назад пассажирские самолеты были в Рязани чем-то вроде воздушных автобусов — в отсутствие дорог небольшие «кукурузники» Ан-2 регулярно летали из областного центра в районы. Быстро, недорого, без забот и хлопот — в самолет и садились как в автобус, без досмотров и сложных оформлений. Гражданским аэропортом Рязани было Турлатово. Его километровая полоса вполне подходила для легких маломестных «аннушек». Жители Рязани могли быстро добраться по воздуху до Касимова, Михайлова и других райцентров. В 1959 году рязанские самолеты перевезли около 40 тысяч пассажиров и 900 тысяч тонн грузов. На пике работы авиаперевозок в Рязани было 104 самолета, которые перевозили до 250 тысяч человек в год.

Развитие автомобильных и железных дорог, а потом и общий упадок экономики страны поставили крест на аэропорте Турлатово и авиасообщении Рязани с другими городами. Сейчас Рязанская область — один из немногих регионов ЦФО, не имеющих гражданского аэропорта. В отличие, например, от Ярославля, Иваново и Калуги, которые, находясь от Москвы примерно на таком же расстоянии как и Рязань, имеют свои воздушные гавани. При этом многие рязанцы говорят о том, что было бы хорошо и нам иметь свой аэропорт.

Но восстанавливать Турлатово сейчас не имеет смысла — слишком коротка его взлетно-посадочная полоса и нет пространства для наращивания. Зато в нескольких километрах есть бывший военный аэродром, с хорошей бетонной полосой достаточной длины, которую можно использовать и для больших самолетов.

Это Протасово — аэродром, имеющий славную историю с грустным концом. Он был одним из учебных авиационных центров ДОСААФ СССР, где проходили подготовку летчики и парашютисты. В 90-е годы на нем базировался выведенный из Германии советский вертолетный отряд и был построен военный городок. После того, как началось реформирование армии и сокращение вертолетной авиации, стоявший в Протасово полк превратили в базу хранения вертолетов. Потом его расформировали, а технику распродали. В 1998 году аэродром опустел. Какое-то время его охранял спецназ, но вскоре убрали и охрану. Настало время вандалов. Было сломано или украдено все, что только можно, разрушены здания командно-диспетчерского пункта, клуба, столовой, медсанчасти. Территория заросла кустарником. Взлетная полоса без надлежащего ухода начала разрушаться.

В 2004 году Виктору Аксенову, прослужившему много лет в ВДВ, пришла мысль, что работу заброшенного аэродрома можно возобновить и сделать здесь неплохой воздушный порт. Ведь есть главное — длинная и относительно хорошо сохранившаяся взлетно-посадочная полоса и пространство для ее наращивания. Виктор Аксенов решил заняться восстановлением разрушенного и разграбленного аэродрома. Почти 10 лет ушло на то, чтобы с баланса министерства обороны передать его области. Вопрос был решен только с приходом на должность министра обороны Сергея Шойгу.

После этого стало возможным начинать работу. Вырубили кустарник, восстановили диспетчерскую вышку, сделали минимально необходимую инфраструктуру, чтобы аэродром мог функционировать как посадочная площадка.

Сейчас он работает именно в этом статусе. Здесь базируется несколько самолетов, на которых проводится лесопатрулирование и химическая обработка полей, отсюда взлетают вертолеты нефтяной компании, контролирующие состояние нефтепроводов области. Сюда садятся на дозаправку небольшие частные самолеты и вертолеты, и приземляются самолеты бизнесменов, прилетающих в Рязань. Воздушная гавань живет. Но для полноценного функционирования этого недостаточно.

«Самый тяжелый самолет, который мы сейчас можем принять, — это Ан-2. Или вертолет Ми-8», — рассказывает Виктор Аксенов. — «Аэродром сильно разрушен. И чтобы восстановить его до соответствия минимальным требованиям нужны серьезные инвестиции. А чтобы сделать из него гражданский аэропорт, даже не международный, а обычный региональный, нужно построить терминалы, инфраструктуру, удлинить полосу. И поднять этот аэродром можно только за счет инвестиций. Даже для того, чтобы привести его в состояние, которое было до начала разрушения, нужно не менее 5 миллиардов рублей. И еще около трех — чтобы привести в соответствие с требованиями к гражданским пассажирским аэропортам».

Возникает вопрос: а есть ли смысл вообще начинать реконструкцию? Оказывается, есть. Центр стратегических разработок в гражданской авиации, который занимается планированием развития воздушно-транспортных систем регионов, проанализировав потенциал Протасово, разработал стратегию развития аэродрома. Был сделан вывод, что перспективы у этого аэропорта есть. В первую очередь привлекательно его местоположение с точки зрения близости двух федеральных трасс, двух железнодорожных веток и судоходной Оки. Поэтому организовав здесь воздушный порт можно было бы создать эффективный транспортный узел, который разгрузит воздушное пространство над Москвой. Но для этого требуются миллиардные вложения. И хотя доходность аэродрома по мировым меркам составляет 60-70%, потенциальных инвесторов отпугивает слишком долгая окупаемость — 12-15 лет. Поэтому сейчас основная задача — поиск инвестора, готового вложиться в дорогой и долгосрочный проект.

Но сделать аэродром — это первая задача. Для того, чтобы запустить пассажирское сообщение, нужно организовать маршрутные сети и найти авиакомпанию, которая будет совершать рейсы по этим маршрутам. Для этого прорабатывается идея создания межрегиональной авиакомпании. Если регионы объединятся и каждый купит по одному самолету, вполне реально получить авиакомпанию, которая даст возможность людям быстро и легко добираться до большинства крупных городов Центральной России. Ведь, если посмотреть на аналогичную ситуацию в Европе, то там помимо крупных международных аэропортов существует множество мелких, обслуживающих короткие пассажирские рейсы, где летают небольшие самолеты. На сайте Flightradar24 можно увидеть количество самолетов, находящихся в воздушном пространстве Европы и центральной России. Разница видна, что называется, невооруженным взглядом.

Показательна недавняя история появления аэропорта в Калуге. Аэродром, находившийся практически в таком же состоянии, как и Протасово, в короткие сроки восстановили и превратили в полноценный гражданский аэропорт. Сейчас оттуда летают рейсы в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. И если говорить о развитии аэродрома в Рязани, то, реализовав проект, можно получить с одной стороны — развитие территории и создание крупного транспортного предприятия, а с другой — прекрасный имиджевый проект, который, несомненно, заметно поднимет рейтинг и статус Рязани на фоне других городов.