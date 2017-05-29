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12:34, 29 мая 2017 164

В загородном поселке «Снегири» отметили День соседа

В загородном поселке «Снегири» отметили День соседа

Коттеджный поселок «Снегири» — это не только удобства городской жизни, помноженные на красоту родной природы, но и, прежде всего, люди. Именно семьи составляют ту атмосферу дружбы, спокойствия и гармонии, которой так славится поселок. Благодаря этому в «Снегирях» закрепилась добрая традиция каждый год в конце весны отмечать День соседа.

В минувшие выходные в «Снегирях» вновь прошел большой праздник, где собрались и старожилы поселка, и новые семьи, которые только недавно стали частью этой дружной компании, и те, кто лишь собирается сменить тесную городскую квартиру на удовольствие от жизни за городом. Легкий ветерок, как по заказу, разогнал утренние тучи, показалось солнце, и всем собравшимся на ухоженной территории озера стало почти по-летнему комфортно.

Праздник стартовал с поздравительной речи директора управляющей компании «Снегири»

Праздник стартовал с поздравительной речи директора управляющей компании «Снегири» Натальи Федюковой, которая рассказала об истории празднования Дня соседа и поведала о плане работ по благоустройству поселка на этот год. Бодрая музыка создавала настроение, помогая каждому участнику мероприятия найти занятие по душе.

Многие не упустили шанс пострелять из лука, арбалета и духовых трубок (сарбаканов), что оказалось совсем не сложно под присмотром профессионалов своего дела. Самым маленьким жителям поселка, пожалуй, было веселее всех: поделившись на 2 команды, дети вместе с аниматорами прошли увлекательный квест. Он завершился флэшмобом «Паутина», участие в котором с удовольствием приняли и взрослые. Сладкая вата добавила празднику вкуса, а фотобудка позволила запечатлеть радостные моменты и моментально получить фото для семейного архива. Ну и, конечно, никого не оставил равнодушным традиционный фуршет, многообразие которого дополнили домашней выпечкой сами жители.

Дети вместе с родителями поучаствовали во флэшмобе «Паутина»

По словам администрации поселка, проведение подобных мероприятий продолжится. В сентябре поселку «Снегири» исполнится уже 8 лет, и жители снова соберутся вместе, чтобы отпраздновать не менее значимый День поселка. Организаторы открыли небольшой секрет: планируя программу мероприятий, в первую очередь, они уделяют внимание детям. Ведь эмоции детей всегда искренние. Видеть их довольные лица, слышать их звонкий смех — бесценно. Также и в жизни: мы создаем семьи, работаем, строим дома — все ради наших детей и их благополучия. Администрация поселка «Снегири» желает и вам не бояться перемен и всегда делать правильный выбор, планируя счастливое будущее вашей семьи.

Более подробную информацию о коттеджном поселке «Снегири» можно узнать на сайте или по телефону +7 (4912) 98-29-30.


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