В медицинском центре «ДЭМА» прошел день открытых дверей

В современном обществе снизился средний возраст людей, которые сталкиваются с таким заболеванием, как остеохондроз. Основной причиной его появления эксперты считают малоподвижный образ жизни. Об этом рассказал главный врач клиники Федеральной сети центров лечения позвоночника и суставов «ДЭМА» Николай Караваев. По его словам, проблему можно решить комплексным подходом с применением современных методов реабилитации, которые в последние несколько лет только набирают обороты.

Именно эти методы применяют в своей работе специалисты рязанского отделения медицинского центра «ДЭМА», который открылся в МФК «Рязанский» (бывший «Полсинаут») в начале этого года. В субботу, 3 марта, здесь состоялся день открытых дверей, в рамках которого рязанцы смогли бесплатно пройти консультацию у специалистов и позаниматься в зале физической реабилитации.

День открытых дверей в рязанском отделении посетили представители из основных центров Московской области и медицинский директор сети медицинских центров «ДЭМА» врач-реабилитолог Дэнуц Морога. По его словам, Рязань достаточно большой город, в котором, несмотря на обилие хороших лечебных учреждений, не было ни одного отделения реабилитации высокого уровня. «Такого центра, в котором применяли бы все самые современные методы и технологии, которые есть в реабилитации, здесь не было. В этом плане Рязань как-то отстала. У нас достаточно много отделений по всей России и даже в глубинках. Все самые современные технологии, которые мы имеем, мы будем передавать сюда».

В настоящий момент в клинике ведут прием врачи спортивной медицины, невролог-рефлексотерапевт, физиотерапевт, травматолог-ортопед, мануальный терапевт. В центре оценивается клиническое состояние каждого пациента, его привычки, образ жизни, функциональные резервы его организма, факторы риска реабилитационных мероприятий. Пациенты могут проконсультироваться и пройти полное обследование, по его результатам будет сформирована индивидуальная программа реабилитации, которая включает лечебную физкультуру, массаж, мануальную терапию, рекомендации по питанию.

По мнению старшего инструктора Ярослава Рогачева, каждый пациент особенный и требует индивидуального подхода, ведь не каждому подойдет тот или иной курс занятий. Он отметил, что основная задача сотрудников центра «ДЭМА» не только снять болевой синдром, но и найти его причину, а затем максимально эффективно решить проблему клиента. «Наша задача — абсолютный контроль за здоровьем клиента. После каждого шестого занятия мы проводим повторную консультацию, которая входит в курс занятий, и отслеживаем его физическое состояние. В ходе консультации врач может провести осмотр пальпаторным способом, с применением специального оборудования, а также попросить сделать какие-то упражнения и посмотреть в динамике. Только после тщательного осмотра назначается лечение. И это не обязательно будут занятия в зале. Это может быть физиотерапия, массаж», — рассказал Рогачев.

В день открытых дверей для посетителей подготовили бесплатные консультации специалистов, пробные занятия в зале физической реабилитации, а также скидки на все услуги при оплате. Несколько приемов провел медицинский директор сети медицинских центров «ДЭМА» Дэнуц Морога. В заключении официальной части мероприятия посетителей ждал главный приз — полный цикл занятий бесплатно.

Напомним, в медицинском центре «ДЭМА» рязанцы могут решить неврологические, ревматологические, травматологические и ортопедические проблемы, наиболее распространенными из которых являются нарушение осанки, спортивные травмы и остеопороз.