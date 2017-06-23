Увесистые сувениры. Как появился «Сад камней» в «Наташином» парке

В центре Рязани, напротив филармонии, находится Верхний городской сад, или, как его называют в народе, — «Наташин» сквер. Он назван так в честь революционерки Натальи Климовой, дочери рязанского адвоката Сергея Климова, чья усадьба располагалась на этом месте. Парк примечателен тем, что, располагаясь в непосредственной близости от музея путешественников, он сам имеет прямое отношение к путешествиям, совершенным нашими земляками.

Помимо памятников русскому географу Петру Петровичу Семенову-Тян-Шанскому и мореплавателю Василию Михайловичу Головнину, здесь находится удивительная коллекция камней, привезенных со всех концов земли. Гуляя по парку, можно очутиться как около Кавказских гор, так и на брусчатке старого европейского города. Такую возможность дает «Сад камней».

Традиция привезти из далеких мест маленький камешек существует давно. И у некоторых путешественников можно увидеть дома целые коллекции таких сувениров с разных концов света. Но большой булыжник, да к тому же привезенной «коллективно», хранить дома не будешь, его хочется поставить на всеобщее обозрение.

«История Сада камней началась в мае 2001 года, когда группа друзей, возвращаясь из похода по Карачаево-Черкессии, прихватила с речки Большой Зеленчук камень весом в 80 килограммов, — рассказал автор „Сада камней“, рязанский краевед Арсен Бабурин в своей книге „Городской сад. Сад камней“. — Мы решили установить камень в центре города, перед Главпочтамтом. Заручились поддержкой главного архитектора и директора лесопаркового хозяйства, установили камень и устроили торжественное открытие».

В тот же год с бардовского фестиваля «Бабье лето», проходившего под Луховицами, был привезен камень и установлен уже в «Наташином» сквере в окружении еще двух «фестивальных» камней: с Переславль-Залесского и с Грушинского фестивалей. Их привезли на своих машинах Михаил Барк и Игорь Лимонов. Так в парке появилась клумба фестивальных камней.

Каждый год в Саду появлялись новые камни, многие со своей историей. Например, 26 января 2003 года в багажник машины загружен камень из города Невинномысск. На пути в Рязань машина попала в серьезную аварию и была доставлена в Рязань лишь спустя две недели. Камень десять месяцев пролежал в разбитой машине и перекочевал в «Наташин» сквер лишь 25 ноября. На прикрепленной к камню табличке написано: «г. Невинномысск (Ставропольский край) 26. 01. 03».

Некоторые камни, лежащие в саду — настоящие свидетели, а порой и участники исторических событий, как например, камень из римского города Помпеи, погребенного в 79 году под пеплом Везувия, привезенный в 2010 году.

В 2007 году под бой курантов был взят камень с Красной Площади в Москве. Рабочим, которые ремонтировали брусчатку на Васильевском спуске, рассказали про рязанский «Сад камней» и посетовали, что не хватает самого главного камня. «Раз так, бери», — был ответ. И булыжник, по которому в прямом смысле слова прошла вся история страны, уехал в Рязань. 14 декабря того же года рязанские активисты привезли камень из печально известного Освенцима. Это тоже брусчатка, только по ней прошла другая история.

Традиция установки камней понравилась жителям других городов и в середине мая 2003 года в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре, был заложен камень с табличкой: «Камень привезен из г. Рязани и установлен в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга». 20 ноября 2007 года камень из Рязани был передан представителю Пензы для закладки в географическом центре Пензенской области, селе Загоскино, на родине путешественника и исследователя Аляски Лаврентия Алексеевича Загоскина. А в июне 2008 года в Рязань прибыл ответный подарок — камень из Загоскина. В декабре 2006 года рязанец Максим Керносов, вернувшийся с семинара в Польше, привез в рюкзаке камень весом более 20 килограммов, который сами поляки выбирали для установки в рязанском «Саду камней».

Всего было установлено около 60 камней. Некоторых, к сожалению, уже нет. Но большинство красуются на клумбах или прячутся в траве под ветвями кустов. Камни, привезённые на машинах, большие и заметные, а те, что прилетели из далёких стран в обычных сумках или рюкзаках, в десятки раз меньше. Каждый камешек снабжён табличкой. Некоторые, правда, уже настолько потрёпаны временем и непогодой, что нужно приложить немалые усилия, чтобы прочитать текст. Зато любознательность вознаградится тем, что можно будет в буквальном смысле прикоснуться рукой к древним Помпеям и Египту, Новому Орлеану и Кракову, Саянам и Карелии, берегам Кавказских рек и Плещеева озера.

Недавно на своей страничке в соцсети рязанский альпинист Александр Войнов написал:

«Когда-то давным давно у меня и моих друзей была традиция — привозить камушек из своего путешествия. Дело это было хлопотное, но веселое. А сегодня я их нашел. Они преспокойно лежат в одном из парков нашего города. Друзья! Все, кто тащил эти камни. Спасибо вам. Спасибо тем, кто сохранил».