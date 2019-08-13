Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Представьте, вы приехали домой после командировки или отпуска, а в ваше отсутствие прорвало трубу. Ситуация — не позавидуешь: надо объясняться с соседями, считать ущерб, компенсировать затраты на ремонт, и не только своей квартиры, но и тех, кто живет под вами… Можно ли всего этого избежать? Конечно! Если узнать о проблеме вовремя. Существенную помощь в этом окажет многофункциональная система «Умный дом».

Об уникальных возможностях «Умного дома» и о том, как сохранить спокойствие за своих близких и за безопасность своего жилья, мы побеседовали с руководителем по работе с массовым сегментом рязанского и тульского филиалов «Ростелекома» Еленой Пронькиной.

Универсальный сторож

— Елена, расскажите, что же такое «Умный дом»?

— «Умный дом» — это интеллектуальная система, которая обезопасит ваше жилье, даже если вы очень далеко. С ее помощью можно круглосуточно в режиме реального времени получать информацию о возникновении нештатной ситуации и контролировать происходящее дома из любой точки мира, где есть доступ в сеть интернет. Систему можно настроить под свои требования, прописать сценарии управления и организовать к ней удаленный доступ.

— А что представляет из себя эта система? Насколько сложный механизм?

— Система «Умный дом» состоит из управляющего модуля-контроллера и комплекта разных датчиков. При срабатывании аварийного сценария, датчики сразу уведомят хозяина о происходящем. Причем можно настроить сразу несколько способов взаимодействия с системой: по электронной почте, по SMS или PUSH-уведомлением на мобильный телефон. Управлять системой очень удобно и просто: через личный кабинет на сайте сервиса или с помощью мобильного приложения.

— А какие нештатные ситуации может отследить система?

— Их множество. Например, кто-то чужой попытается проникнуть в ваш дом. В этом случае сработает датчик открытия дверей или окон, и система пошлет вам уведомление. Бывает, что забыли закрыть кран на кухне, и вода переполнила раковину, или случилась коммунальная авария — в этом случае датчик протечки воды пришлет уведомление. Он также подаст сигнал при увеличении уровня воды, может зафиксировать температуру и влажность в помещении, позволит обнаружить даже первые признаки протечки. Датчик движения и света срабатывает при перемещении объектов, фиксирует температуру и освещенность. А если вдруг началось задымление в помещении, сработает датчик дыма и мгновенно оповестит вас звуковым сигналом, PUSH-уведомлением и сообщением на гаджет. Есть еще умная розетка, которую можно легко обесточить через мобильное приложение, если вы вдруг забыли выключить утюг или другой электроприбор.

Кстати, кроме предупреждений о неполадках, с помощью сервиса «Видеонаблюдение» «Ростелекома» можно еще присматривать за квартирой или домом. То есть постоянно контролировать ситуацию удаленно, в любом месте, где есть доступ в сеть.

— Удаленно — с помощью видеокамер?

— Конечно. Часто ситуация складывается так, что необходимо оставлять дома детей с няней, пожилых родителей или питомцев. Бывает, что соседи коллективно решают наблюдать за происходящим во дворе и подъезде. Или дома работает ремонтная бригада, за которой нужен глаз да глаз. Сервис «Видеонаблюдение» здесь окажет неоценимую помощь. Видеокамер можно установить неограниченное количество. Система отправляет запись происходящего по закрытому каналу в защищенное облако «Ростелекома», где она может храниться от 7 до 30 дней, в зависимости от тарифа. Кроме того, любое внезапное отключение камер или датчиков отразится в личном кабинете и в приложении.

— Важный момент. Информация с датчиков также защищена?

— Безусловно. Всеми датчиками, как и камерами, управляет один контроллер — мозг нашей системы. С его помощью информация обрабатывается и отправляется в облачное хранилище «Ростелекома», которое имеет очень высокую степень защиты.

Индивидуальная комплектация

— «Умный дом» — это обязательный набор датчиков или можно комплектовать его по своему усмотрению?

— «Ростелеком» предлагает три комплекта системы: «Базовый», «Расширенный» и «Управление». «Базовый» вариант — это контроллер и два датчика: открытия и движения. Чем серьезнее комплект, тем больше в нем устройств. Добавляются сенсоры дыма и протечек. Есть возможность подключить умные розетки, умные лампочки, видеокамеры. Новые устройства легко добавить в систему самостоятельно: контроллер способен обслуживать одновременно до 230 устройств. Это позволяет создать домашнюю экосистему, исходя из собственных желаний и потребностей.

Комфортная настройка

— А насколько трудно все это настроить? «Ростелеком» может помочь в установке «Умного дома»?

— Пользователь может установить систему самостоятельно — в комплекте «Умного дома» и в личном кабинете на сайте есть подробная инструкция по подключению датчиков. Но если потребуется наша помощь, квалифицированные специалисты могут приехать к вам домой.

— А где можно купить оборудование «Умного дома»?

— Приобрести комплект можно в наших офисах продаж или на официальном сайте «Ростелекома». Напомню, комплектацию своего «Умного дома» клиент может дополнить самостоятельно в любое время в личном кабинете.

Подробности об услуге «Умный дом» можно узнать по телефону горячей линии 8-800-1000-800 или найти на официальном сайте «Ростелекома».