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12:47, 28 июня 2019 130

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Одним из немногих объектов, объединяющий в себе эти достоинства, эксперты называют четырехэтажный жилой комплекс «Bridge Park», возводимый компанией «Белый Город» на улице Горького. Проезжая по улице, вы даже не сразу заметите его.

27-квартирный дом удачно встроен в сложившуюся среду. В шаговой доступности от жилого комплекса находятся сразу несколько городских парков. Создаваемый здесь экологический уют дополнят зоны отдыха для детей и взрослых, расположенные на закрытой территории жилого комплекса. Также во дворе дома находится детский сад, а в соседнем квартале — школа.

Застройщик уделил особое внимание устройству просторного жизненного пространства в квартирах: в некоторых из них есть окно в ванной, высота потолков составляет три метра. Свободные планировки дарят новоселам возможность объединить несколько квартир в одну. Система автономного отопления организована от экологичных котлов.

Желанный атрибут комфорта для многих рязанцев — двор без машин. Паркинг ЖК «Bridge Park» рассчитан на 25 машиномест, в него можно попасть на бесшумном лифте с проходной кабиной прямо со своего этажа, не выходя на улицу.

К преимуществам клубного дома относится и малоквартирность. «Удобнее жить там, где друг друга все знают в лицо!» — считают в «Белом Городе».

Четырехэтажный 27-квартирный дом «Bridge Park» будет готов уже во втором квартале 2020 года. Свободных квартир остается все меньше и меньше. Качество возводимого жилья гарантировано надежной репутацией застройщика.

Подробнее об особенностях проекта и условиях приобретения квартир можно узнать на сайте компании или по телефону: 240-100.


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