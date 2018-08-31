Советы на осень. Как выбрать сушилку для фруктов и овощей

Наступает осень, пора запасаться летними овощами, фруктами, ягодами, грибами. Удобнее это делать, когда есть сушилка для фруктов и овощей.

Специалисты магазина «Элекс» рассказали рязанцам, на что следует сделать акцент при ее покупке и как не попасться на уловки сомнительных производителей.

Первое правило — нельзя сушить продукты под газетой. Доказано, что типографские чернила содержат большое количество свинца. Если хотите разложить под солнышком нарезанные яблоки, используйте пищевую бумагу, советуют рязанцам.

Однако этот процесс значительно облегчит электрическая сушилка для овощей и фруктов.

Основа сушилки — это источник тепла — нагревательный элемент или ряд нагревательных панелей. Горячий воздух распределяется по устройству и обдувает продукты, порезанные на небольшие части и уложенные на подложках.

Качество обдува регулируется техническим совершенством изделия. В правильных сушилках конвекция воздушного потока организована с бо́льшим применением основ термодинамики, и только немного с использованием вентилятора.

В простых сушилках о термодинамике никто не вспоминает, просто ставят вентилятор помощнее, добиваясь тем самым эффекта обдува принудительно. Недостаток таких агрегатов — это повышенный расход электроэнергии и образование зон неэффективности.

Каждый вид высушиваемого продукта требует идеального баланса температуры, скорости обдува и времени. Если сушилка пересушит овощи или фрукты, они растеряют свою изюминку и вкус, но если продукты не досушены, велик риск образования плесени, и микроорганизмов внутри съедобных припасов.

Есть механические приборы, управляемые кнопками включения/выключения, таймерами и тумблерами, и приборы с блоками управления — смарт-сушилки для овощей и фруктов. Последние, не смотря на более высокую стоимость, оправдывают себя, поскольку работают по алгоритмам, заложенным на заводе-изготовителе. Вы не пересушите продукты, сохранив их свежесть и витаминный запас. За такими приборами надо минимум контроля, они безопаснее простых механических изделий, и сделаны качественнее.

Нагревательные элементы бывают двух типов. Если решили купить сушилку недорого, то со 100% вероятностью в ней будет установлен электрический тэн. В нем нет ничего плохого. Он доступен, прост в изготовлении и эксплуатации.

В таких сушилках от нагрева воздуха испаряются некоторые витамины, в частности самый «беглый» витамин-С. При сушке на высоких температурах от 50 градусов и выше он «убегает» из продукта на 40-50%, а к концу хранения продуктов запас уменьшится еще на 15-30%.

Задача сушилки не только предотвратить старение и сохранить вкус фруктов и овощей, но и сделать это максимально полезно.

Если вопрос витаминов встает остро, то сушилка с инфракрасным нагревательным элементов — самый лучший вариант. За счет применения более щадящего режима температурного нагрева и испарения воды в таких моделях выше сохранность витаминов и равномернее сушка.

К недостаткам таких моделей стоит отнести более высокую стоимость, малый объем загрузки. Последний, в свою очередь, компенсируется высокой скоростью работы и тишиной агрегата. Что нельзя сказать про модели с тэном.

Так какую сушилку купить из имеющегося ассортимента на полках магазина «Элекс»?

Выгоднее взять хорошую модель с инфракрасной сушкой, из качественного пластика с блоком автоматики.

Для изучения отзывов есть интернет-магазин, где собран опыт эксплуатации от реальных покупателей.