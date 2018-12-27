Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Квартира или дом — серьезная покупка, возможно, самая важная в жизни.

Чтобы она стала радостным событием, а не проблемой, нельзя закрывать глаза на существование мошенничества.

В случае обмана в 9 ситуациях из 10 квартира возвращается ее законному владельцу.

При этом вернуть деньги жертве удается редко, даже если сам мошенник пойман.

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Представляем шесть самых частых случаев мошенничества при продаже квартиры.

Случай 1. Продают арендованную квартиру

Это самый частый вид мошенничества. Злоумышленники берут квартиру в аренду, подделывают на нее документы и продают. Спустя время в этой квартире столкнутся два ничего не подозревающих хозяина: один — настоящий, второй — купивший по фиктивным документам.

Причем действуют мошенники филигранно, устраивая полноценный спектакль: приглашают подставного нотариуса, договор купли-продажи составляют на фальшивом бланке, который на глаз и не отличить от подлинника.

Решение: для проверки нужно запросить выписку из ЕГРН о праве собственности по точному адресу квартиры, а еще лучше — полный отчет. Это можно сделать в режиме онлайн на сайте Rosreestr.net.

Случай 2. Продают квартиру «по знакомству»

Очень часто мошенники — это знакомые люди. Когда знакомый предлагает продать вам квартиру по цене чуть ниже рыночной, это может и не вызвать подозрений. Именно на это «ловятся» пострадавшие.

Схема может быть подобной: сначала просят аванс, потом деньги на оформление документов, причем все эти суммы мошенник может честно подкреплять распиской. А затем человек исчезает.

Решение: Сделать выписку из ЕГРН и смотреть квартиру внимательно, обращая внимание на точный адрес. Мошенники могут поменять номер квартиры на двери, поэтому лучше спросить точный номер квартиры у соседей. Официальную выписку из ЕГРН можно получить на сайте rosreestr.net.

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Мошенники могут предлагать помочь оформить ипотеку без подтверждения доходов или без первоначального взноса. Например, говорят, что у них есть знакомые в банке, которые оформят сделку. Нужно только дать небольшой «откат». Или предлагают купить через банк залоговую квартиру или квартиру с торгов, которая стоит на 20-30% ниже рыночной стоимости.

После получения «отката» мошенник пропадает, а на продажу банковской заложенной квартиры у них нет никаких прав. При этом они не боятся заключать договор займа у нотариуса и даже регистрировать его. Сделка до последнего выглядит как законная. Главное — вовремя исчезнуть, пока не выяснится правда.

Решение: не соглашаться на сделки с банками по знакомству, делать официальный запрос на имя руководства. Все залоговое имущество и квартиры с торгов продается по строгим правилам. Покупать их нужно только через согласование с самим банком. Такие сделки сложные и должны сопровождаться юристом и нотариусом. Найдите их для себя сами, не доверяйте этот вопрос сторонним лицам.

Случай 4. Продают квартиру недееспособного собственника

Сначала мошенники находят одинокого недееспособного человека, у которого есть какая-то недвижимость — например, очень старую бабушку, которая не может себя защитить, человека с алкоголизмом, с психическими нарушениями. Оформляют посредством давления и пользуясь беззащитностью их квартиру на себя, а потом спешно перепродают несколько раз, чтобы замести следы.

С виду все по закону, но внимательно присмотреться к истории сделки, то станет очевидным, что от своего реального собственника она «ушла» незаконным путем. Сделку, заключенную с недееспособным человеком, легко признать недействительной, аннулируя все последующие продажи.

Решение: важно проверить всю историю квартиры — не последнего собственника, а предыдущих. Должно насторожить большое количество перепродаж за короткое время. Если за 2-3 года квартира сменила 2-3 хозяев — это странно.

Случай 5. Делают подлог завещания

Подлог завещания на недвижимость — это частая афера на «вторичке». Причем этим занимаются не только мошенники, но и черные риэлторы. Здесь может быть как наследование путем давления на недееспособного наследодателя, так и сокрытие факта существования других наследников.

Есть и более сложный случай, когда наследников двое, и по сговору один сначала не вступает в свои права, а потом, после продажи квартиры, предъявляет на нее права. Сделка аннулируется, первый наследник пропал с деньгами. В итоге у покупателя ни денег, ни квартиры.

Решение: если покупать квартиру, то только у наследников первой очереди (супруги-дети-родители). Проверять риэлтора на юридическую чистоту через ФНС, ЕГРЮЛ, по судебным делам, например, через сервис fek.ru. Обязательно проверять такую квартиру через полную выписку ЕГРН, а еще лучше — привлекать юриста. Если с наследниками есть хоть малейшие подозрения, то лучше просто подыскать другой вариант.

Случай 6. Продают квартиру по поддельной доверенности

Продажа по фальшивой доверенности происходит еще чаще, чем по подложному завещанию. Потому что подделать доверенность проще всего. Обычно мошенники выбирают квартиры, собственник которых умер или живет далеко — за границей, например. Тогда покупателю сложнее вычислить подлог, выйдя на владельца.

Решение: уточните у настоящего собственника, в курсе ли он, что его недвижимость продается. А еще лучше — требуйте присутствия владельца на сделке.

Еще несколько советов

Странное поведение продавца или риэлтора должно вызвать подозрение. Например, он вас торопит со сделкой, «накручивает» ситуацию, увиливает от вопросов или переводит тему, «забывает» о ваших просьбах показать документы. А еще часто мошенник не дает вам выбрать нотариуса, пригласить юриста, а настаивает на «своем специалисте».

При покупке квартиры обязательно нужно проверять ее на юридическую чистоту. Потому что даже у честного продавца могут быть ошибки и проблемы с документами, о которых он и сам не знает.