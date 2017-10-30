Рязанская область вошла в число регионов, где есть школы с курсом финансовой грамотности – Центробанк

В рязанском лицее № 52 внедрили курс финансовой грамотности. Пилотный проект по ее преподаванию охватывает 72 региона, сообщили в пресс-службе Центробанка изданию NashGorod.ru. В 2016 году регулятор инициировал подготовку учебно-методического комплекта «Основы финансовой грамотности»: учебника, рабочей тетради и методического пособия для учителя. Минобрнауки России одобрило комплект и рекомендовало его школам. Кроме того, по информации ЦБ, «при поддержке Банка России в Академии повышения квалификации работников образования Минобрнауки России также организован обучающий курс, который прослушали уже более 300 тьюторов». К концу 2017 года число школ с преподаванием финансовой грамотности во всех субъектах РФ должно достичь 500.

Раньше со словосочетанием «финансовая грамотность» знакомили только студентов экономических вузов, причем в качестве термина, а не самостоятельной дисциплины. Сейчас, в эпоху доступных кредитов и суровых коллекторов, умение управлять расходами становится жизненно необходимым. С одной стороны, управлять личным капиталом легко. С другой — чем больше различных товаров и услуг нас окружает, тем сложнее уследить за тратами, особенно мелкими. А один спонтанный поход в кафе в неделю за год превращается в потерю 40 тыс. рублей.

Статистика показывает, что бесконтрольное отношение к доходам и расходам — одна из главных финансовых ошибок россиян. По данным фонда «Общественное мнение», каждый десятый житель страны в принципе не считает свои «дебет с кредитом», обращая внимание только на то, что лежит в кошельке прямо сейчас. Если спустя год такой жизни все же оглянуться и подсчитать траты, как правило, обнаруживаются пятизначные суммы. По оценкам экспертов, контроль сэкономит вам 20-40 тыс. рублей в год.

Основной инструмент этого контроля — ведение личного бюджета, планирование доходов и учет расходов. Начать проще всего с установки одного из специальных мобильных приложений. Сегодня каждому владельцу смартфона доступна целая линейка таких планировщиков. Некоторые, например, позволяют вести учет одновременно нескольким пользователям, что удобно для семьи. Другие подскажут, как сократить «незаметные» расходы. Список самых популярных программ можно найти на сайте ЦБ, посвященном финансовой грамотности, в разделе «финансовое планирование».

Обращаться с кредитами научились многие россияне, но даже самым дисциплинированным заемщикам есть чему поучиться. Специалисты настоятельно рекомендуют хранить все банковские документы не менее трех лет. Скажем, справка о погашении кредита (взять ее нужно обязательно) поможет избежать ситуации, когда из-за упущенного из виду копеечного долга по старому займу не удается получить новый.

Даже самым дисциплинированным заемщикам есть чему поучиться

Подобная ситуация произошла с Сергеем. Рязанец рассказал, как успешно погасил кредит на отдых и жил с чистой совестью, пока вновь не пришел в банк для того, чтобы оформить кредит на очередное путешествие. Ему отказали, указав на задолженность в размере 300 рублей. «Так как справки у меня не было, мне нечего было ответить ни в первом банке, куда я обратился, ни во всех остальных — как только становилось известно, что у меня есть просроченный платеж, в новом кредите мне отказывали. Было очень обидно».

Договор банковского вклада спасет, если ваш банк потеряет лицензию, что в последнее время не редкость. Имейте в виду: нечистоплотные банкиры зачастую не регистрируют вклады в своей базе данных, из-за чего на них не распространяется страховка.

Также в число распространенных ошибок входит отсутствие накоплений на «черный день». Финансисты предлагают начинать формирование семейного «резервного фонда» с небольшой суммы — 5-10% ежемесячного дохода. Держать его лучше не под матрасом, а в надежном банке. Там и сохранность денег выше, и инфляция их не поглотит. Перед выбором банка проверьте его: привлекать вклады могут только участники системы обязательного страхования вкладов. И конечно, не забывайте, что явно завышенная ставка подозрительна.

Экономисты и психологи единодушны: строить правильные взаимоотношения с деньгами проще всего с раннего возраста. Однако во многих российских семьях тема финансов либо не поднимается вовсе, либо ограничивается устаревшими нравоучениями из разряда «деньги — корень зла».

В интернете есть профильная литература

Взрослея в таком информационном вакууме, человек чаще всего оказывается не готов к самостоятельному распоряжению финансами и расплачивается за это во всех смыслах. Чтобы защитить своих детей, уже в младших классах объясните им: деньги — это один из ограниченных ресурсов, использовать который нужно спокойно и рассудительно. На случай, если не знаете с чего начать, в интернете есть профильная литература. Ну, а ученики средней и старшей школы, возможно, и сами расскажут вам что-то новое: модуль с основами финансовой грамотности включен в программу обществознания 5-11 классов.

Научившись вместе с детьми планировать расходы и наполнять финансовую «подушку безопасности», можно перейти на следующую уровень грамотного распоряжения деньгами — заставить их работать. Существующие на рынке инструменты теоретически могут увеличить ваши сбережения даже на 50%, но экономическая аксиома гласит: «Чем выше доходность, тем выше риск». Она относится в том числе к ценным бумагам — одному из базовых инвестиционных инструментов. Биржевые операции с акциями и облигациями могут принести гораздо больше, чем банковский вклад, но на них не распространяются государственные программы страхования.

Если вы решите заняться инвестированием, начните с обращения в профильную компанию, которая под процент от сделок возьмет на себя управление вашими активами на финансовых рынках. И обязательно изучите правила начинающего инвестора.