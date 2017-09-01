Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Суммы, превышающие размеры страховой компенсации, до сих пор погашаются в ходе ликвидации банка в соответствии с реестром требований кредиторов.

Прятать деньги в кубышку или отдавать их в рост?

Хранить деньги в жестяной банке под кроватью становится все менее выгодным — слишком быстро обесцениваются наличные средства. С другой стороны, вклады с «гарантированно высокой прибылью» чаще всего оказываются обманкой. Ведь деньги нужны всем — не только вкладчикам, рассчитывающим улучшить свое материальное положение за счет высоких процентов, но и людям, создающим кредитные организации. Первые искренне верят в фантастические проценты, ежемесячно умножающие их накопления, а вторые на этой вере беззастенчиво наживаются.

Специалисты рекомендуют не торопиться, предварительно выяснить все нюансы и лишь затем доверять свои средства каким-либо организациям. Слишком высокие проценты по вкладам, активное привлечение средств от граждан под проценты, отличающиеся от среднерыночных, могут означать, что финансовой организации срочно нужны деньги и у нее проблемы с ликвидностью, пояснили изданию RostovGazeta в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

«Обычно эти банки ведут агрессивную рекламную кампанию, иногда открывают новые отделения в „бойких“ местах для привлечения как можно большего количества граждан. При этом продуктовая линейка и инфраструктура часто не соответствуют современным требованиям. Например, банк может совсем не предлагать услуги дистанционного обслуживания», — объяснили в АСВ.

«Правильные банки» встречаются чаще, чем единороги

Статистика показывает, что клиенты недобросовестных банков могут потерять свои вклады задолго до того, как Центробанк поймает нечистоплотную кредитную организацию за руку и отзовет у нее лицензию. Чаще всего к этому моменту владельцам банка удается вывести средства за рубеж.

В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», в нашей стране уже 13 лет успешно функционирует система страхования вкладов (ССВ). Она защищает вклады и счета частных лиц, размещенные в российских банках на территории РФ до 1,4 млн рублей. Если сумма вклада не превышает этой суммы, Агентство по страхованию вкладов гарантирует его 100%-ное страховое возмещение, но при некоторых условиях. В частности, в одном банке один человек, даже при наличии нескольких счетов, не может претендовать на сумму, превышающую установленный законодательством лимит.

Фонд системы создается благодаря ежеквартальным перечислениям банками-участниками 0,12% суммы всех поступивших на их счета вкладов (а это порядка 30 млрд рублей). Эти средства идут на выплаты страховки вкладчикам, если банк прогорит. Таким образом, практически все вклады в стране застрахованы и подлежат гарантированному возмещению в случае прекращения работы банка.

По данным на 17 августа 2017 года, под защитой ССВ находятся вкладчики 789 банков — участников системы, в том числе больше 300 банков, находящихся в процессе ликвидации.

Но никакая, даже самая отработанная система, не способна защитить людей, подписывающих финансовые контракты не глядя. Надеемся, наши советы оградят вас от необдуманных действий.

Сам себе юрист: изучаем финансовую грамоту

— Проверьте, есть ли выбранный вами банк на сайтах Центробанка и Агентства по страхованию вкладов. Если банк не является участником ССВ, отдавать ему свои средства не следует ни под какой, пусть даже самый фантастический процент.

— Ознакомьтесь с положением банка в различных рейтингах, почитайте о нем на форумах и в СМИ.

— Сопоставьте проценты, которые предлагает банк, с реальными рыночными. Информацию о базовом уровне доходности вкладов можно узнать на сайте ЦБ РФ, где данные обновляются ежемесячно.

— Обратите внимание на открытость организации в целом, на доступность сведений о ней в открытых источниках, а также на негативную информацию, опубликованную в последнее время.

«Если вы не уверены, настоящий ли перед вами банк, ни в коем случае не сообщайте этой организации свои персональные данные (ФИО, паспорт, адрес, номера банковских карт и т. п. ), — комментирует АСВ. — Вложения в финансовую пирамиду означает 100-процентную потерю ваших средств. Застрахованы государством только денежные средства, размещенные в банке на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты».

Помните, если вам предлагают вступить в кредитный потребительский кооператив, вложить деньги под высокий процент в инвестиционную компанию или микрофинансовую организацию, то вы рискуете своими деньгами. Такие вложения не застрахованы государством.

Читая договор, изучайте каждую букву

— Дотошно проверьте свои персональные данные, указанные в договоре. Если с банком что-либо случится, предоставленные вами сведения позволят быстро найти себя в списках вкладчиков. Обязательно сообщайте банку об изменениях в ваших документах — касаются ли они паспортных данных, фамилии или адреса.

— Перед подписанием договора уточните тип вклада. Страховому возмещению не подлежат:

вклады на предъявителя;

средства, переданные банкам в доверительное управление;

акции, облигации, векселя и прочие ценные бумаги банка;

вклады в филиалах российских банков, находящихся за границей;

средства, размещенные на обезличенных металлических счетах;

электронные денежные средства;

средства на счетах адвокатов и нотариусов, если счета открыты для профессиональной деятельности;

средства, размещенные индивидуальными предпринимателями в субординированные депозиты.

— Сохраняйте все документы, касающиеся ваших взаимодействий с банком, в бумажном виде. При открытии вклада клиент получает экземпляр договора банковского счета и приходный ордер с отметками банка о внесении денег. В случае «потери» банком баз вкладчиков или отдельных клиентов банка в реестре, вы сможете предъявить официальные бумаги и подтвердить свои права.

— Если банк предлагает услугу интернет-банкинга, непременно воспользуйтесь ей, чтобы все время быть в курсе движения средств на своих счетах.

— Держите в одном банке не более 1, 4 млн рублей, гарантированных к возврату Агентством по страхованию вкладов. Если будет больше, вы, как частное лицо, навсегда потеряете разницу. Если же меньше, то всегда получите.

Как вернуть деньги?

О наступлении страхового случая вы узнаете в офисе банка или из СМИ. Также официальная информация появится на сайтах Банка России, Агентства по страхованию вкладов, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Перечень банков, в которых можно будет получить выплаты, АСВ разместит на сайте, в самом банке и в средствах массовой информации за сутки до старта платежей.

Пострадавшему вкладчику после начала выплат нужно будет появиться с паспортом в банке-агенте для оформления заявления. При этом стоит учесть, что обычно в первые дни образуются огромные очереди, а страховку можно получить вплоть до завершения ликвидации кредитной организации, которая длится около двух лет, а иногда и дольше.

Если возможности появиться лично нет, то с сайта банка необходимо скачать бланк заявления с сайта банка и выслать почтой, заверив нотариально. Наследники должны будут предоставить соответствующие документы.

Физические лица смогут получить возмещение как наличными, так и на расчетный счет, тогда как индивидуальные предприниматели могут рассчитывать лишь на безналичный перевод.

Выплаты начинаются не позднее 14 дней с момента отзыва лицензии, деньги должны выплатить в течение трех рабочих дней после подачи заявления. Если по уважительной причине заявление не было подано в срок, то АСВ может рассмотреть соответствующее обращение.

Телефон горячей линии Агентства по страхованию вкладов — 8-800-200-08-05 (звонки по России бесплатные).

Что же касается вкладов, превышающих лимит 1,4 млн рублей, получив от Агентства возмещение, человек сохраняет право требовать от банка выплаты оставшейся части вклада. Можно направить свои претензии в банк и потребовать включения их в реестр требований кредиторов. Но возвращение этих сумм будет производиться после реализации банковского имущества, которого, как показывает практика, хватает не на всех.

«Если у вас вклад в валюте — вы его получите назад в рублях, и можете либо выиграть, либо проиграть на курсовой разнице. Лично я выиграла, — рассказывает одна из рязанских вкладчиц банка. — Что же касается советов обращаться в суд за суммами, превышающими норму возврата, — они хороши, но даже при наличии решения суда в вашу пользу вы можете ничего не получить в банке».

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка» получили страховку

У рязанцев все еще на слуху громкое дело о разорении «Ринвестбанка», зарегистрированного в 1995 году и занимавшего по величине активов 292-е место в списке крупнейших кредитных организаций в России. Головной офис банка располагался в Рязани, а сеть продаж была представлена офисами в Рязанской области (Касимов), Москве, Туле, Курске и Самаре.

Проблемы в «Ринвестбанке» появились в мае прошлого года: возникли очереди на получение вкладов, но тогда в банке назвали данную информацию «лживыми слухами». Однако 5 июля 2016 года «Ринвестбанк» объявил себя банкротом и заявил о своем намерении направить в Центробанк ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций.

Все это время вкладчики банка находились в подвешенном состоянии: операционные офисы организации были закрыты, а телефоны, по свидетельству клиентов банка, либо не отвечали, либо были заняты. И вот, наконец, 14 июля Центральный банк России официально сообщил на своем сайте о том, что лицензия на осуществление банковской деятельности «Ринвестбанка» отозвана по решению регулятора. В сопроводительном комментарии говорится, что лицензия аннулирована «в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Поскольку этот, теперь уже бывший, банк являлся участником системы страхования вкладов, Агентство по страхованию вкладов выплатило страховое возмещение 8317 вкладчикам — в общей сложности почти 5 млрд рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, до сих пор погашается в ходе ликвидации банка в соответствии с реестром требований кредиторов.

Погасить кредит со счета не удастся

Если вы взяли кредит, а банк лишился лицензии — первое, с чем вам предстоит смириться: кредит со всеми его процентами все-таки придется выплатить. Вторая неприятная новость: нельзя провести взаимозачет по кредиту, используя средства, имеющиеся на счетах в том же банке.

То есть, если сумма кредита превышает сумму вашего счета, никакой страховки вы не получите, пока не выплатите кредит. Если денег на вкладе больше, чем вы должны банку, получите в пределах своих 1,4 млн, но за вычетом кредитной задолженности. Остальное придется получать в судебном порядке после погашения собственных финансовых «хвостов».

Затягивать выплаты по кредиту, ссылаясь на отзыв лицензии у банка, не стоит. Его нужно будет выплачивать по реквизитам, указанным в банке или на сайте АСВ. Если новых реквизитов нет, платите по старым. Но обязательно сохраняйте всю информацию о платежах: чеки, реквизиты, скриншоты.

В противном случае это плохо отразится на кредитной истории, а значит, будет труднее получить новый кредит. К тому же не следует забывать и о том, что конкурсный управляющий (скорее всего, это будет АСВ) может передать кредит в другой банк, где ключевые условия договора должны сохраниться, но правила могут отличаться от тех, к которым вы уже привыкли.