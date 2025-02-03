Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя стройматериалов премиум-класса «Sievert»

Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во всероссийском конкурсе производителя стройматериалов премиум-класса «Sievert» в номинации «Фасадные материалы».

Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во всероссийском конкурсе производителя стройматериалов премиум-класса «Sievert» в номинации «Фасадные материалы». Об этом РЗН. инфо сообщил руководитель компании Роман Соловов.

«Брикусу» удалось завоевать первое место благодаря уникальному фасаду с точки зрения архитектуры, качеству исполнения и примененных системных решений в жилом комплексе Левицких застройщика «Северная компания» в Рязани на улице Радищева.

В эту номинацию свои заявки подавали 40 участников, среди которых были как столичные компании, так и другие крупные игроки рынка. «Брикусу» удалось завоевать первое место благодаря фасаду из керамического кирпича в жилом комплексе Левицких в Рязани на улице Радищева застройщика «Северная компания».

В процессе отделки фасада использовалось клеевое системное решение под брендом «quick-mix», которое состоит из нескольких слоев: подготовительного, армированного, базового, клеевого и затирки. Использовалась плитка минского производства «Real Brick». По словам Романа Соловова, данная система и материал прошли все необходимые испытания и продемонстрировала «многократное превышение надежности по сравнению с российскими нормативами».

«На многих рязанских объектах материалы отслаиваются, штукатурка опадает, а плитка со временем теряет качество. Это свидетельствует о том, что монтаж был выполнен неправильно. В ЖК „Левицких“ застройщик выбрал абсолютно бескомпромиссное, топовое решение, так как оно имеет техническое освидетельствование, выданное минстроем. Эта система значительно превосходит законодательные нормы по качеству, которое государство даже не требует от производителей. Почему так? Если бы они устанавливали требования по самым высоким стандартам, а не усредненным, то остальные производители оказались бы в неравных условиях», — отметил Роман Соловов.

Руководитель компании «Брикус» рассказал, что плитка, использованная для фасада ЖК «Левицких» и других объектов в Рязани, является уникальным продуктом, производимым в республике Беларусь по инновационной технологии, которая превосходит европейские аналоги. А производитель плитки «Real Brick» стал новатором в области минерального кирпича ручной формовки.

«Европейские компании начинают перенимать наш опыт, так как продукт не имеет недостатков», — заметил Соловов.

Степень переработки материалов в данном производстве значительно отличается от традиционного производства кирпича. Вся поверхность плитки оформлена с использованием натуральных минералов, что придает ей особую эстетическую ценность и прочность. Например, белый цвет достигается за счет мрамора, зеленый — благодаря яшме, а синий — кобальту. Когда эти натуральные материалы наносятся на поверхность плитки, они обеспечивают гарантию не менее 25 лет от выгорания на солнце. В отличие от искусственных материалов, которые под воздействием ультрафиолетового света со временем тускнеют или меняют цвет, плитка «Брикус» сохраняет свои свойства и внешний вид на протяжении долгого времени.

«Единственное мерило качества подобных стройматериалов — время. И когда мы смотрим на фасады у разных производителей, одинаковые цветовые решения могут казаться одинаковыми, но через три-пять лет материал меняет цвет или отслаивается из-за неправильной технологии. Наши клеевые системы „quick-mix“ победили в том числе, потому что на них есть гарантия — 25 лет. На самом деле, можно было бы дать и больше, но это на рынке считается дурным тоном», — дополнил руководитель «Брикус».

Компания «Брикус» — лидер в сфере поставок стройматериалов с 2009 года. Роман Соловов рассказал, что «Брикус» зарекомендовала себя как эксперт в области стройматериалов, обеспечивая поставки для индивидуального и коммерческого строительства уже на протяжении 15 лет. «Брикус» сотрудничает с известными российскими и зарубежными производителями, такими как «Braas», «Real Brick», «quick-mix» и многими другими.

«Брикус» предлагает огромный ассортимент продукции более двухсот производителей из разных стран. В каталоге компании представлено свыше 1000 позиций кирпича, включая как варианты из среднего ценового сегмента, так и премиум- и люкс-товары.

Для частного клиента у «Брикус» есть полный спектр услуг: от профессионального расчета кровельных и стеновых материалов до доставки на стройплощадку.

Подробнее о строительстве ЖК Левицких и материалах, которые использовались в работе можно посмотреть в одном из выпусков Романа Соловова «Строительная кухня» в «VKвидео».