Рязанцам рассказали, как сэкономить на транспорте

Каждый в Рязани стремится уехать быстро, с комфортом и при этом недорого. Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.

— Можно ли платить за поездку меньше?

— Конечно, можно. Как правило, крупные компании раздают промокоды со скидками на поездки. Это может быть промокод на первую поездку или промокоды в связи с началом работы в новом городе. Например, промокод RZN62 от сервиса «Максим» дает возможность получить 100 премиальных рублей на поездки.

— Промокод действует один раз. На этом все?

— Нет. У многих компаний есть премиальные программы для клиентов. В сервисе «Максим» любой пользователь фирменного мобильного приложения может стать участником такой программы, копить премиальные рубли и оплачивать ими до 30% от стоимости поездок.

В разделе «Ввести промокод» в меню приложения пользователь увидит персональный промокод. Им можно поделиться с друзьями с помощью соцсетей, мессенджеров, SMS, email или любым другим удобным способом. Получателю придет приглашение установить приложение и ввести полученный промокод. За каждого, кто его активирует и совершит не менее 3 поездок за 90 дней, на счет пользователя будет зачислено 100 премиальных рублей. Новый пользователь получит такую же сумму. Чем больше приглашенных друзей, тем больше поездок со скидкой.

— А если промокода нет — сэкономить не получится?

— Получится. Современные сервисы предлагают фиксированные цены на поездки. Они рассчитываются по оптимальному маршруту, не зависят от времени в пути и известны заранее. Это позволяет легко планировать бюджет на поездки и не переплачивать, если автомобиль попадет в пробку. Такая функция есть в приложении «Максим».

— В Рязани много компаний, где можно заказать автомобиль. Какую из них выбрать?

— Лучше выбирать крупную международную компанию, которая заботиться о качестве сервиса. Обычно с такой компанией сотрудничает больше водителей, а значит, автомобиль быстрее приедет на заказ.

Для того, чтобы определить крупную компанию, можно посмотреть количество скачиваний у ее приложения. Если их больше 10 миллионов, как у приложения «Максим», это хороший показатель.

— Обычно автомобили заказывают по телефону, через оператора. Разве приложение удобнее?

— Да. В них есть множество дополнительных полезных функций. Например, в «Максим» есть история заказов, возможность смотреть местоположение автомобиля на карте и делиться треком поездки. Можно общаться с водителем в чате, ставить оценки и оставлять отзывы. Заказ создается за несколько секунд: нужно ввести адреса маршрута, выбрать тариф, способ оплаты и нажать «Заказать». Как только на заказ будет назначен автомобиль, в приложении придет уведомление.