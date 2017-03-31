«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

В Рязани родился Дом фотографии — музейно-выставочный центр «Фотодом». Автором идеи и вдохновителем уникального проекта был известный и любимый многими фотохудожник и краевед Евгений Николаевич Каширин. Это была его мечта — создать в Рязани Дом фотографии. И вот проект реализован. В 2016 году было решено, что это будет отделом музея путешественников, но затем в ходе работы организаторы пришли к выводу, что интереснее создать не просто фотоотдел музея, а пространство, которое будет совмещать в себе и музей и галерею. Центр разместится на улице Почтовой, 58. Сейчас в выделенном для этого помещении идет ремонт.

«Почему «Фотодом»?" — Рассказала директор музейно-выставочного центра Виктория Филиппова. — «Дом — это место, где живет память о людях, которых нет рядом с нами. Дом, это место, где собираются друзья и растут дети. И создавая музейно-выставочный центр, мы хотим построить дом. Дом, в котором будет царить фотография и находиться люди, для которых она важна: профессиональные фотографы и фотографы-любители, ценители фотографии, взрослые и дети».

Фотохудожник Андрей Карев

Неслучайно мысль создать дом, в котором живет фотография, возникла именно в нашем городе. Ведь Рязань — третий город в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству фотохудожников — официальных членов Союза фотохудожников России.

«Я вспоминаю 70-е годы, то время, когда начинал фотографировать», — рассказал Андрей Карев. — «Это было золотое время рязанской фотографии. Тогда было впечатление, что Рязань является едва ли не самым фотографическим городом России. Достаточно сказать, что первый фотоклуб, который получил звание «народного», — рязанский. Знаменитый обмен выставками между различными городами тоже зародился в Рязани».

Открытие выставки Евгения Каширина

«Фотодом» планируется открыть ко дню города. Это будет пространство, совмещающее в себе музей и галерею, где смогут выставляться как рязанские фотографы, так и не рязанские, и молодые, и маститые. Это будет площадка, на которой начинающие фотографы и фотографы, снимающие пока для узкого круга, смогут о себе заявить. И кроме того, это будет некий образовательный центр, в котором будут работать фотошкола и фотостудия, будут проводиться мастер-классы для всех желающих.

«У нас планируется цикл лекций, посвященный фотографии: по истории фотографии, по отдельным фотографам и жанрам фотографии», — поделилась Виктория Филиппова. — «Планируются кинопоказы, посвященные фотографии и фотографам. Кроме того, мы готовы предоставить площадку для любых объединений фотографов, для свободного общения любителей фотографии. В ближайших планах — выставка ко дню Победы, которая будет состоять из двух частей: история и современность, архивные фотографии и работы молодых фотографов, посвященные Дню Победы».

Выставка Евгения Каширина

Первым официальным проектом «Фотодома» стала выставка фотографий Евгения Каширина «Рязань и рязанцы». Она приурочена к тому, что пройден очередной этап работы центра — юридическая регистрация. Ввиду того, что помещение «Фотодома» пока ремонтируется, выставка разместилась в вестибюле здания городской администрации.

Здесь собрано 26 работ Евгения Николаевича. Несмотря на то, что фотохудожник ушел из жизни десять лет назад, его творчество продолжает оставаться актуальным и вызывающим интерес. Ведь именно Рязань и его жители всегда были основной темой его фотографий, в которых сохранена жизнь нашего города. По ним можно узнать как и чем жила Рязань в разные годы.

Выставка Евгения Каширина

«Это особенная выставка. Здесь мы старались показать тему, которая была для Каширина, пожалуй, главной». — Отметил на открытии выставки фотохудожник Андрей Карев. — «Тема жизни рязанцев конца прошлого — начала нынешнего века проходит через все творчество Евгения Николаевича. По его фотографиям мы узнаем о том, как жили рязанцы того времени. Эта выставка — часть его альбома «Рязань и рязанцы» — последнее, что успел подготовить Евгений Николаевич».

На снимках запечатлены самые обычные моменты жизни. Тут нет искусственных постановок и вычурных поз. Евгений Николаевич всегда снимал жизнь такой, какая она есть, и его фотографии сейчас — окно в ожившее прошлое с его людьми, их радостями и переживаниями, повседневными делами и яркими событиями. Фотографии Евгения Николаевича особенные, пронизанные искренней любовью. По словам Андрея Карева, талант Евгения Каширина проявлялся именно в том, что он любил людей. Он мог пойти на съемку и вернуться с совершенно потрясающими кадрами только потому, что все пропускал через видение людей и свою любовь к ним. И фотографии отражают эту искренность.

Выставка Евгения Каширина

«Фотодом» приглашает всех посетить выставку фотографий Евгения Каширина, окунуться в прошлое нашего города, увидеть на снимках знакомые лица.