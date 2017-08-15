«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

«Я бы отметил, что компания „Роснефть“ заплатила в бюджет в 2016 году не только налоги в размере 1,36 триллиона рублей, но еще и дивиденды на половину капитала, — сообщил Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании „Альпари“, кандидат экономических наук, один из ведущих российских аналитиков финансовых рынков. — То есть реально государство от нее получает больше, чем подсчитали в РБК.

Если мы посмотрим вообще на это исследование, то увидим, что в основе наполнения бюджета лежит нефтегазовый сектор. В России действует политика ресурсного национализма. Введена она была 1 января 2005 года, когда заработала связка „налог на добычу полезных ископаемых + экспортная пошлина“.

С точки зрения аналитика, здесь есть некоторая несправедливость: „Роснефть“ и „Газпром“ — компании сопоставимые, но „Газпром“ все-таки платит в бюджет меньше: в 2016 году он заплатил примерно 1,17 триллиона рублей. Ну, у „Газпрома“ всегда было достаточно серьезное лобби — и, соответственно, у него более мягкий налоговый режим, чем у нефтяников. Да, в холдинг „Газпром“ входит и компания „Газпромнефть“, но все же ее вес не столь велик.

Сейчас часто сравнивают компании „Роснефть“ и „ЮКОС“. Но помимо того, что „ЮКОС“ работал в абсолютно другом налоговом режиме, он еще и минимизировал налоги во внутренних оффшорах. Существовала трейтинговая компания, которая условно покупала у добывающего предприятия „ЮКОСа“ нефть по 6 долларов и продавала уже по рыночной цене — по 20 долларов. Соответственно, маржа оставалась у трейдинговой фирмы, а во внутренних оффшорах ставка налога на прибыль была меньше. Это была не вполне законная история — именно она, кстати, и стала причиной банкротства „ЮКОСа“. То есть „Роснефть“ работает в интересах всей страны, а „ЮКОС“ работал в интересах групп лиц, которые являлись его основными акционерами.

Компания „Роснефть“ заплатила в бюджет в 2016 году не только налоги, но еще и дивиденды на половину капитала

При всем при том „Роснефть“ — это не только советских времен месторождения, не только Нефтеюганск, хотя в „Юганскнефтегаз“ было много всего вложено. А „Роснефть“ — это, например, и Ванкор. Ванкор — это добыча, созданная с нуля. Так что говорить о том, что наш нефтегазовый сектор и „Роснефть“ в частности — это советское наследие, нельзя.

По мнению Разуваева, идеально было бы, конечно, снизить налоговую нагрузку на нефтяной сектор и взимать больше через дивиденды. Вообще теневой сектор в России оценивается в 300 миллиардов долларов. Это не так много, если учесть размеры ВВП в России. Но, так или иначе, если б с этих 300 миллиардов долларов государство что-то брало, то, наверно, можно было бы с нефтяников брать поменьше. В этом случае и дивиденды были бы выше, и вообще развитие компании шло бы лучше. Потому что у нефтяников всегда стоит выбор: либо налоги, либо инвестпрограммы. Ну, „Роснефть“ все же, как мы видим, со всем этим справляется — у нее все хорошо. И наш нефтегазовый комплекс и крупнейшая в России нефтяная компания работают в интересах прежде всего государства».