Ремонт и строительство раньше срока. Как «Рязаньавтодор» вел дорожные работы в Касимовском районе

Минувшее лето прошло в условиях напряженной работы для Касимовского ДРСУ, филиала АО «Рязаньавтодор». В 2018 году выделенные минтрансом средства в полном объеме пошли на ямочный ремонт, замену дорожных знаков, барьерного и тросового ограждения, очистку проезжей части, а также на строительство и капитальный ремонт наиболее значимых для Касимовского района объектов.

Одной из приоритетных задач для ДРСУ стал ремонт трассы регионального значения «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 4,201 км, что соединяет несколько областей — Рязанскую, Новгородскую и Владимирскую.

«Был промежуток времени, когда в районе дороги совсем запустили, не хватало средств и техники, некоторые из них не ремонтировались по 30 лет», — рассказал Виктор Жиряков, замдиректора по экономике Касимовского ДРСУ. Полностью этот участок ремонтировали 20 лет назад.

Так как трасса «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» востребована у большегрузов, на ней постепенно образовалась колея, а из-за плотного транспортного потока последние пять лет дорога нуждалась в капитальном ремонте.

Работы начались в мае этого года. За два месяца рабочие положили несколько новых слоев с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона — высококачественного материала, выпускаемого собственным заводом «Рязаньавтодора» — и нанесли разметку. В сентябре работы удалось завершить и полностью открыть обновленный участок трассы для движения транспорта.

В нашем регионе «Рязаньавтодор» стал исполнителем федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 2018 году управление построило два новых участка дорог в Касимовском районе: у села Кольдюки — 1,18 километров и в селе Дмитриево — 500 метров. В обоих случаях это подъезды к объектам сельского хозяйства: молочно-животноводческой ферме и зернохранилищу. Работы начались этой весной и велись в благоприятных условиях — лето выдалось сухим и теплым.

Стараниями дорожников всего за два месяца в районе сел Кольдюки и Дмитриево Касимовского района появились новые асфальтированные дороги. «На ферму ввозятся и вывозятся товары, к зернохранилищу также ездят трактора. Строительство этих участков началось, чтобы по деревням не ездили большегрузы и не мешали жителям», — пояснил Николай Финогеев, главный инженер касимовского филиала. Ранее к ферме и хранилищу можно было проехать лишь по поселковым дорогам.

В настоящее время для сдачи объекта вблизи села Кольдюки осталось установить дорожные знаки и сигнальные столбики. Начальник горного отдела Александр Фомкин провел исполнительную съемку верха асфальтобетонного покрытия перед вводом дороги в эксплуатацию.

Для окончания строительства в районе села Дмитриево нужно проложить еще порядка десяти метров дороги к выезду. Но здесь дорожники столкнулись с трудностями — участок перегородили столбы линии электропередач. По словам главного инженера Касимовского ДРСУ, направление дороги задано проектом, столбы нужно переносить.

«Сроки переноса уже зависят от субподрядчика. Потому что мы сами не имеем доступа к этим работам, их должна проводить специализированная организация. С ней оказалось сложно договориться: у нее свои планы и свои расценки», — добавил Финогеев.

Несмотря на различные перипетии, со своими задачами дорожники справляются вовремя. В большей мере этому способствует наличие на территории асфальтобетонного завода, на котором производится материал для строительства и ремонта, необходимой техники для круглогодичного обслуживания дорог, а их в Касимовском районе около 500 км.

Кроме того, на балансе АО «Рязаньавтодор» в ведении Касимовского ДРСУ есть месторождение строительных песков и суглинков «Пятницкое», скоро появится еще одно месторождение — «Лощинино». В настоящий момент участок земли под месторождением переводят из сельскохозяйственного назначения в промышленное. Песок с месторождения «Пятницкое» использовался при строительстве дорог в Кольдюках, Дмитриево, при заготовке пескосоляной смеси на зимний период — порядка 40 тысяч кубов в 2018 году.

По истечении срока лицензии в начале 2019 года месторождение законсервируют. Как заявил начальник горного отдела Александр Фомкин, «Рязаньавтодор» со своей стороны намерен выполнить весь комплекс мероприятий по консервации месторождения. Уже сейчас на отработанных пространствах выполняется привидение бортов карьера в безопасное состояние путем выполаживания, возведения ограждающего вала по периметру карьера, а также биологический этап рекультивации — засев трав.

Тем временем работы для Касимовского ДРСУ еще непочатый край — более 50% местных дорог находятся в плачевном состоянии, а выделяемых средств на устранение всех недочетов, как водится, не хватает. Но дорожники это понимают и стараются в приоритете отремонтировать наиболее «болезненные» участки с большой пропускной способностью, чтобы обеспечить комфорт и безопасность передвижения на Касимовских дорогах.