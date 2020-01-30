Привезут в лучшем виде. В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

Статистика утверждает, что в среднем россияне тратят порядка 3-4 часов в неделю на походы по магазинам. А перед большими праздниками, днями рождения и другими радостными событиями в жизни это время, как минимум, удваивается.

Не каждый из нас может позволить себе посвятить шопингу даже час, когда время расписано по минутам. Многие мамы с маленькими детьми так поглощены заботами о своих чадах, что поездка в гипермаркет для них — это настоящий экстрим. Что уж говорить о пенсионерах и людях с ограниченными возможностями, для которых поход в магазины требует не только времени, но и дополнительных усилий.

Об этой важной услуге далеко не всегда можно попросить родственников или няню. Конечно, сейчас есть множество интернет-магазинов, но их курьеры, как правило, не несут ответственности за свежесть продукта и сохранность товара, а приезд к заказчику в неудобное для него время может навсегда отбить охоту у клиента воспользоваться услугами этой компании. Кроме того, потребитель заинтересован в том, чтобы ассортимент доставляемой продукции был бы максимально широк.

Новый сервис доставки продуктов с полок магазинов СберМаркет уже востребован в российских городах-миллионниках. Но есть хорошие новости и для рязанцев.

Уже с 30 января горожане получат возможность заказать продукты и товары первой необходимости, выбирая из 23 тысяч товаров гипермаркета METRO. Причем более 2 тысяч позиций продаются со скидками до 50%. В будущем к новой услуге, скорее всего, присоединятся и другие торговые сети. Первый месяц для жителей Рязани доставка бесплатна.

Собирать заказ будут специально обученные люди, умеющие качественно выбирать практически любые категории товаров — от свежей рыбы и мяса до бытовой химии и детского питания.

Сборщики СберМаркета никогда не положат в корзину товар, срок годности которого истек более чем на 50%.

Оформить заказ можно на сайте или в приложении сервиса. Клиенту нужно будет указать адрес доставки, выбрать все необходимое из каталога, и выбрать время, в которое ему будет удобно принять курьера. А сборщик, согласно заявленному списку, отберет самые свежие продукты прямо с полок магазина.

Если выбранный товар не соответствует стандартам качества, например, нарушена упаковка, фрукты и овощи не имеют товарного вида, то исполнитель найдет замену из той же категории товаров в том же ценовом диапазоне и согласует замену с клиентом по телефону. В случае, если заказчик останется недоволен какой-то позицией из заказа, сервис вернет деньги в течении суток.

Оплатить заказ можно картой после доставки или онлайн, через приложение или сайт. Заметим, что списание происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

Уникальным сервисом СберМаркет уже пользуются 160 тысяч семей из 33 городов России. С 30 января воспользоваться этой услугой может каждый рязанец, зарегистрировавшись на сайте или в специальном приложении.