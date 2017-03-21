Предитоги. В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон

Мы привыкли подводить итоги к концу года, но и с приходом весны, когда сильные морозы позади, можно подытожить насколько комфортно было рязанцам в отопительный период. О том, какая в этом году была зима, поведали в МУП «РМПТС», ведь цель их каждодневной работы — обеспечение жителей Рязани теплом в домах.

Как рассказал главный инженер Дмитрий Устинов: «Рязанская теплосеть на 99, 9% исполняет свои обязанности по предоставлению услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Всего потребителей по отоплению около 190 000 квартир (лицевых счетов), сюда не входят объекты социальной сферы. Из этих 190 000 в период октябрь 2016- март 2017 было 523 обращения (для сравнения- в 2016 году — 648) на неудовлетворительное качество отопления (0,26%), из них только в 35 квартирах — нарушения предприятия тепловых сетей, которые были своевременно устранены (0,018%). Как видите, на такой большой город с немаленьким населением в процентном соотношении — это меньше, чем „капля в море“, — утверждает главный инженер. „Эти показатели характеризуют положительную работу нашего предприятия. Во всех остальных жалобах от жителей, в ходе технической проверки выявлены нарушения со стороны управляющих компаний, которые не должным образом содержат общедомовое имущество в МКД (многоквартирном доме). Именно поэтому основными причинами нарушений в теплоснабжении являются отсутствие надлежащей эксплуатации внутридомовых инженерных систем, а также несвоевременное проведение их ремонта. Жилищным организациям выдаются предписания на выполнение конкретных мероприятий.

«На каждое обращение жителей мы реагируем, оно фиксируется диспетчерами, а технические службы сразу же выезжают на места вызовов»

На каждое обращение жителей мы реагируем, оно фиксируется диспетчерами, а технические службы сразу же выезжают на места вызовов. Также нужно учесть и так называемый субъективный фактор — для всех разное понятие „тепло“ и „холодно“. Бывает, что у жителей в квартире 25 градусов, а им холодно, соответственно, они начинают звонить и жаловаться, а ведь по норме 18-20 градусов (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354) и эту норму мы выдерживаем на всех объектах, хотя таких показателей не так много, мы стремимся обеспечить потребителей более комфортной температурой“.

Техническое оборудование, которое в хозяйственном ведении МУП „РМПТС“, требует максимально взвешенного подхода при планировании загрузки систем теплоснабжения. „Мы ведем рациональный и грамотный режим работы без ущерба для качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг“, — пояснил главный инженер. Закупая тепло у ресурсоснабжающих организаций, мы также руководствуемся данными правилами. В 2016 году комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области (УФАС) также отметила, что качество оказываемых РМПТС услуг отопления полностью соответствует всем законодательным нормам. Никаких нарушений у предприятия нет».

«Экономическая деятельность МУП „РМПТС“ полностью контролируется государством в лице его уполномоченного регулирующего органа — Главное управление „Региональная энергетическая комиссия“ Рязанской области (РЭК).

Именно РЭК регулирует и утверждает объемы покупки, передачу и распределение тепловой энергии, а также ее показатели в сетях и основные затраты на хозяйственную деятельность. Какое-либо обогащение РМПТС здесь просто невозможно», — об этом рассказала заместитель директора по экономике и финансам Ольга Ткачева. Она отметила, что если увеличить объемы закупаемой тепловой энергии, то и сильно увеличится сама стоимость коммунальной услуги, что скажется на тарифах для населения.

Все работники предприятия тепловых сетей готовы отвечать за качество своей работы

Все работники предприятия тепловых сетей готовы отвечать за качество своей работы. Однако не все ценят их труд. В частности участились случаи вандализма изоляционных материалов на трубопроводах. Теплоэнергетикам зачастую приходиться восстанавливать одни и те же участки изоляции. Горожане используют изоляционные материалы и покровный слой в домашних нуждах, пожилые люди кормят на трубах кошек и собак. Истинный бич для теплового покрытия — бомжи, которые буквально живут на теплотрассах, и изоляция служит для них теплым одеялом.

Сотрудники РМПТС призывают жителей города бережнее относиться к тепловому имуществу: не срезать материал, не организовывать на трубах «пункты питания» животных, сообщать в полицию о замеченных ночлежках бродяг и о подростках — хулиганах, которые также часто обрывают изоляционный материал.

Именно качественная подготовка источников тепла, тепловых сетей и объектов теплопотребления является основным условием успешного прохождения отопительного периода.