Почему не стоит быть должником «Теплосети»

В минувшем году муниципальная «Теплосеть» подала больше 1 600 исков к рязанцам. Обычно жильцы привыкли ругать энергетиков (если что-то идет не так; когда все в порядке — кто о них вспомнит?), но, оказывается, есть повод и для претензий в обратном направлении. Какой? Все просто: неплатежи.

На предприятии о должниках отзываются так: «Они не в полной мере осознают нашу зависимость от них». А зависимость прямая: платежи потребителей — единственный источник дохода «Теплосети», которой нужно регулярно перечислять деньги поставщикам энергоресурсов, прежде всего, двум ТЭЦ и газовикам. Те ждать не будут, и любой день просрочки влетает предприятию в копеечку.

Итак, зачем РМПТС деньги, понятно, где оно их берет — тоже. Но что она может предпринять для взыскания долгов? Про суд подробнее скажем ниже, а сначала обратим внимание на пахнущее бухгалтерией слово «пеня».

Оплачивать «коммуналку» нужно не позднее десятого числа каждого месяца

Как все, надеемся, помнят, оплачивать «коммуналку» нужно не позднее десятого числа каждого месяца. Спустя месяц после этого срока при отсутствии оплаты начинается начисление пени. Сумма пени изменяется с ростом периода просрочки и вскоре уже превысит среднюю ставку по кредитам банков. Практически в два раза.

С момента появления задолженности РМПТС начинает, что называется, претензионную работу. Сначала по-доброму. Должнику шлют письма. Они могут называться по-разному, но суть у них одна: заплатить все равно придется, и чем раньше — тем меньше.

Если же увещевания не приносят результата, «Теплосеть» идет в суд. Выиграть у нее подобное дело невозможно. Факт оказания услуги доказать предельно просто, надеяться на какую-нибудь ошибку в расчетах, которая позволит хотя бы затянуть разбирательство, тоже не стоит: на предприятии должниками занимается специальная служба, где собраны профессионалы, уже набившие руку на таких историях.

Если же увещевания не приносят результата, «Теплосеть» идет в суд.

Кстати, суд обяжет ответчика не только погасить задолженность и выплатить пеню, но и покрыть все процессуальные издержки. Чем дальше в долговой лес — тем больше сумма.

Последний шанс сохранить деньги — не исполнять решение суда. Но этого шанса лишают приставы, которые могут, среди прочего, не выпустить за границу, забрать машину, арестовать и продать имущество.

Есть у РМПТС и еще одна мера воздействия: оно имеют право отключить горячую воду. На предприятии признаются, что стараются прибегать к ней как можно реже, но замечают: в последнее время процедура упростилась.

Все перечисленное относится как к населению, так и к юридическим лицам.

Возможно, у кого-то еще не умерла надежда, мол, позабудут, не дойдет очередь и все такое. Нет. «Наша задача — дойти до каждого должника. И мы ее выполним», — говорит начальник абонентского отдела Любовь Беглова. Ее слова имеют единственный оттенок — серьезности — и подкрепляются цифрами. Те самые 1 600 исков прошлого года — это почти в полтора раза больше, чем в позапрошлом. За 2016 год рязанцы выплатили по искам разных лет почти 41 млн рублей, еще 8 млн пени погашено без суда.

Если человек не может сразу оплатить задолженность по объективным причинам, предприятие без колебаний пойдет ему навстречу. «Есть разные схемы рассрочек. Пожалуйста, обращайтесь, мы выслушаем и поможем», — подчеркивает Беглова. Рассрочку погашения задолженности можно оформить в Центре приема населения по адресу: ул. Костычева, д. 15а, где специалисты МУП «РМПТС» помогут вам найти взаимовыгодный компромисс.

Если человек не может сразу оплатить задолженность по объективным причинам, предприятие без колебаний пойдет ему навстречу

Таких случаев достаточно много, но обычно не платят, скажем так, представители маргинальных слоев общества. Но даже большее беспокойство у «Теплосети» вызывают «забывчивые» рязанцы. Некоторые из таких должников ссылаются на занятость, но на самом деле за этой ширмой прячется лень, уверены на предприятии. «Другим удобнее платить за «коммуналку» раз в несколько месяцев, а то и раз в год. На это тоже есть контраргумент, уже упомянутый: МУП «РМПТС» должно своевременно расплачиваться с поставщиками энергоресурсов.

«Предприятие бесперебойно оказывает горожанам услуги отопления и горячего водоснабжения, и мы ждем от потребителей взаимности — своевременной и полной оплаты за уют и комфорт в квартирах, — замечает замдиректора Владимир Базарь. — От того как потребители исполняют свои обязанности зависит надёжность системы теплоснабжения города, подготовка оборудования и сетей к осеннее — зимнему периоду и его уверенное прохождение».

Со своей стороны предприятие благодарит тех, кто платит вовремя. Их ответственность и «Теплосети» помогает, и их самих, как видим, защищает от многих неприятностей.