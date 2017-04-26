Первый дилерский центр «Автоимпорта» отметил десятилетие

« Германия Авто » отметила десятилетие. Отметить юбилей 22 апреля на улицу Есенина приехали несколько сотен человек, многие — на купленных там же Volkswagen.

Гостей встречала живая классическая музыка. Когда большая часть приглашенных клиентов и партнеров собралась, на сцену поднялся президент группы компаний « Автоимпорт » Олег Смирнов. Он поблагодарил пришедших, заметив, что благодаря им «Германия Авто» поддерживает свой высокий уровень и постоянно развивается.

Смирнов вспомнил, что этот дилерский центр стал первым для «Автоимпорта», до того занимавшегося поставками запчастей, техническим обслуживанием и другими направлениями. Впоследствии именно на стандарты «Германии Авто» ориентировались и другие салоны группы компаний, и ее конкуренты.

Президент «Автоимпорта» вручил оригинальные аксессуары от автоконцерна почетным клиентам

Президент «Автоимпорта» вручил оригинальные аксессуары от автоконцерна почетным клиентам. В их числе был самый первый покупатель Николай Дронов, который с тех пор приобрел в «Германии Авто» уже несколько машин. «Очень приятно быть желанным гостем в развивающейся структуре, каких в сегодняшних экономических условиях не так уж и много», — признался он.

В честь юбилея дилерский центр провел праздничную лотерею, в которой разыграл пять телевизоров. Также для клиентов и партнеров организовали фуршет, арома-бар, где каждый мог сам создать эксклюзивный ароматизатор для авто, и развлекательную программу. «Германия Авто» выделила для нескольких площадок, включая танцпол и лаунж-зону, значительное пространство, но это не сказалось на ее работе. За десять лет салон несколько раз реконструировали в соответствии со стандартами Volkswagen и требованиями клиентов, и теперь он может легко совмещать приятное с полезным.

Каждая новая сделка приближает дилерский центр к следующему круглому числу — 10 тысячам продаж. На данный момент «Германия Авто» поставила рязанцам и жителям соседних регионов больше 8000 машин от знаменитого концерна. Сервисное обслуживание здесь прошли больше 50 тысяч автомобилей. Рязанская компания стабильно держится в десятке лучших дилеров Volkswagen в России — а в нашей стране немецкой классикой торгуют порядка 100 салонов.

Благодаря «Автоимпорту» в Рязани можно приобрести все модели Volkswagen

Благодаря «Автоимпорту» в Рязани можно приобрести все модели Volkswagen, какие поставляются в Россию, в том числе и коммерческие автомобили. Многие из них выставлены у здания, а одну — белый микроавтобус Caravelle — в честь праздника предоставили в качестве «холста» уличному художнику (результат его работы смотрите в фотогалерее).

«Десять лет назад, как и сейчас, „Volkswagen“ был одной из самых востребованных и любимых машин в России, действительно народным автомобилем. Поэтому, когда концерн объявил тендер на создание дилерского центра в Рязани, мы с удовольствием приняли в нем участие, — вспомнил Олег Смирнов в беседе с журналистами. — „Volkswagen“ выбрал нас, и, думаю, мы все эти годы с честью представляем его имя».

Президент «Автоимпорта» назвал предприятие-юбиляр «любимым детищем», с которого началась мощнейшая на сегодня группа дилерских центров. «Мы постарается оставаться лучшими, ведь тот уровень, которого мы достигли, требует постоянного движения вперед, постоянного совершенствования», — добавил он.