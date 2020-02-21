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17:23, 21 февраля 2020 30

Отвечает прокуратура. Можно ли перечислять алименты ребенку?

Отвечает прокуратура. Можно ли перечислять алименты ребенку?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Вопрос: Можно ли перечислять алименты непосредственно ребенку?

Ответ: Да. Алименты (их часть) можно перечислять непосредственно ребенку, в том числе на его счет в банке, по соглашению родителей или по решению суда.

Если родители договорились между собой, им следует обратиться к нотариусу для удостоверения такого соглашения. Они могут, например, установить, что часть алиментов поступает в распоряжение второго родителя (на содержание ребенка), а часть перечисляется непосредственно на счет ребенка. При этом соглашение об уплате алиментов может быть изменено в любое время по взаимному согласию сторон в нотариальной форме (ст. ст. 99-101 Семейного кодекса РФ).

По требованию родителя, выплачивающего алименты, и исходя из интересов детей, суд вправе вынести решение о перечислении не более 50% процентов суммы на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка в банке (п. 2 ст. 60 СК РФ). Для этого родитель, выплачивающий алименты, подает заявление в суд, принявший решение о взыскании алиментов.

Принятие судом решения о перечислении части алиментов на счета несовершеннолетних возможно в случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по их расходованию на содержание, воспитание и образование ребенка (п. 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2007 №56).

Подготовлено помощником прокурора Старожиловского района Гавриилом Безбородкиным


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