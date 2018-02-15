От носков до элитных кухонь. SMM-специалисты знают, как повысить популярность товаров в соцсети

С развитием социальных сетей возник такой процесс, как маркетинг в социальных сетях или коротко — SMM (англ. Social Media Marketing). Безусловно, появление нового направления в маркетинге сразу привлекло внимание опытных рекламщиков, а также самоучек, которые зачитываются статьями с занимательными заголовками: «95 статей по SMM, которые сделают из вас профи», «С чего начать SMM-продвижение», «SMM для чайников» и предлагают свои услуги, не выходя из дома.

Корреспондент RZN.info лично пообщался c одним из специалистов, который занимается продвижением бизнеса в сети, и узнал у него — есть ли польза от данных статей и почему предпринимателям все же стоит обращаться к профессионалам.

Капитон Эристави директор wed-студии «Лицо медведя». В беседе с журналистом RZN.info он рассказал, что уже на протяжении двух лет вместе со своими коллегами-единомышленниками помогает предпринимателям приобрести популярность в соцсети и добиться таким образом высоких продаж.

Его команда состоит из таргетолога, дизайнера, smm-специалиста и программиста. За время своей работы им довелось продвигать в соцсети продажу элитной кухонной мебели, услуг оздоровительных и стоматологических частных клиник, развлекательных баз отдыха и даже привлекать внимание к отдельным персонам.

Почему вы решили развиваться именно в этом направлении маркетинга?

— Я увидел в этой сфере большой потенциал, в отличие от той же рекламы по телевидению и радио. На мой взгляд, там она менее эффективна. Чтобы на радио или ТВ пару раз покрутили ролик, заказчику придется заплатить крупную сумму денег, но не факт, что она сработает на потребителя и окупится. Основное отличие рекламы в социальной сети — она рентабельна. По другим каналам продвижения рекламные ролики динамичные, как и целевая аудитория.

Она в этот момент может заниматься чем угодно и пропустить ролик, за который заказчик уже заплатил. Что же касается социальных сетей, то здесь заказчик заплатит тогда, когда потенциальный клиент увидит рекламу в новостной ленте. Для отслеживания этого есть специальные инструменты. Второе отличие — стоимость. Реклама в интернете отличается дешевизной. Кроме того, есть возможность применить ретаргетинг: можно показать новое объявление той же целевой аудитории, но уже с другим предложением, если предыдущее их не заинтересовало.

Что можно продвигать посредством SMM?

— Посредством SMM можно продвигать блоги, коммерческие организации, вплоть до отдельных каких-то специалистов. В нашем случае — это бизнес.

Люди обращаются к вам, чтобы приобрести популярность в соцсетях, верно?

— Вся суть в повышении продаж. Задача SMM-специалиста не только в том, чтобы привлечь внимание к сообществу и повысить его популярность в социальной сети ради лайков, репостов, но и обеспечить клиенту продажи. Все зависит от поставленных задач.

Каким способом SMM-щик этого добивается?

— В первую очередь необходимо начать с дизайна группы и подготовки контент-плана. Последний будет включать в себя какую-либо полезную информацию по конкретным темам, ответы на вопросы. Он появляется на ленте, дает напомнить о себе и завлекает. После этого можно приступать к определению целевой аудитории, которая заинтересована в рекламируемом товаре или услугах. Следующий шагом является поиск «боли» этой аудитории. Под «болью» я подразумеваю потребности конкретной группы людей, в чем они остро заинтересованы. Например, ведущий мероприятий заинтересован в каком-либо событии — свадьба, корпоратив и так далее.

После определения боли создается промо-пост — он появляется в качестве контекстной рекламы и завлекает аудиторию. Согласно статистике, реклама должна «зацепить» человека на долю секунды. Если она цепляет, то это способствует переходу в сообщество, а переход — это потенциальный клиент. И, так как практически все люди визуалы, то немалое внимание стоит уделить подбору изображения, которое будет сопровождать вашу рекламу. Хорошо подобранная картинка и хорошо написанный текст в сумме дают продажу.

Чтобы стать SMM-щиком, чем нужно интересоваться и какими качествами обладать?

— Такой человек должен сочетать в себе креативность и умение определить, что цепляет ту или иную аудиторию. Кроме того, нужно быть жестким маркетологом — основываться на цифрах. Этот рынок только начал развиваться и потому важно всегда быть в курсе всего, что называется, «быть в тренде». Социальные сети, интернет постоянно развиваются: добавляются какие-то «фишки», инструменты, которые дадут хороший эффект. Мы сейчас живем в то время, когда можно получить практически любую информацию абсолютно бесплатно. Короче говоря, нужно следить за всеми ключевыми изменениями.

Вы сказали, что сейчас можно добыть практически любую информацию в интернете. Стоит отметить, что и по процессу SMM ее немало. Можно ли в таком случае самостоятельно с нуля продвинуть бизнес в сети?

— Информации действительно много. Можно почитать и попытаться сделать самостоятельно — никто же не ограничивает. Но есть маленькое «но» — на практике результат может не оправдать ожиданий. Зачастую так оно и бывает. Наша команда работает с рекламой, а реклама — это, на мой взгляд, как казино. Может повезти, а может и нет. Здесь требуются тесты, тесты, тесты… Тесты нужны в момент определения целевой аудитории и ее «боли».

И затем, чтобы понять, какое объявление рентабельно, какой тест рентабельный, какая аудитория рентабельна. Все это ради успешной продажи. Человек, который решает заняться SMM, должен знать, как проводить эти тестирования. Если в поисковике ввести «SMM», то можно найти множество статей, где все описано легко и просто. В какой-то момент можно зачитаться, настолько все познавательно и интересно. Но на практике новички все равно многие упираются в то, что нужен опыт и большой запас знаний. Если нужен результат, то в этом помогут только профессионалы своего дела. Именно профи знают определенные «фишки», которые сто процентов сработают.

Сколько стоят услуги профи в Рязани?

— Зависит от конкретной услуги. Минимальная стоимость может быть 5 тысяч рублей, а максимальная не ограничена. Зачастую крупные проекты дают 15-30% от клиенткой прибыли, то есть от продаж. Например, если клиент с нашей помощью получит прибыли в 1 млн. рублей, то максимально мы можем заработать 150-300 тысяч рублей.

Что входит в «пакет услуг» SMM-щика?

— Это напрямую зависит от универсальности самого специалиста. Обычно подразумевается, что такой специалист умеет все, вплоть до дизайна. Но, как правило, SMM-специалист создает контент-план, который «провоцирует» продажи, может быть, направлен на поддержание имиджа, а также будет располагать потребителя на активность в сообществе.

В заключении хочется отметить, что со временем сообщества в социальной сети утратили свое изначальное предназначение — объединять людей в качестве виртуального кружка по интересам. Теперь это еще и площадка для торговли, на которой с каждым годом конкуренция только усиливается. Отсюда и потребность в SMM-специалистах. Перед ними стоит непростая задача — сделать популярным даже самый неоригинальный товар или услуги. Способен ли каждый стать профи в такой области? Надеемся, ответ удалось найти в нашей публикации.