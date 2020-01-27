От мороза не убежишь. Как выбрать подходящую шапку для бега в холод

Хотя народная мудрость советует держать ноги в тепле, а голову в холоде, занятия спортом зимой без шапки — прямой путь в больницу.

На улице вас уже поджидает ряд неприятностей, начиная простудой и заканчивая отитом.

Поэтому, если вы не хотите заработать проблемы вместо того, чтобы наслаждаться упражнениями на свежем воздухе, придется узнать о зимних шапках побольше.

Как выбрать подходящую шапку для бега в холод?

Когда наступает время X?

Защищать голову от холода можно уже при +5 градусах и ниже. Но если вы опытный бегун, который легко переносит морозы, можно воспользоваться сочетанием бафа и повязки. Главное отличие в том, что такой сет защищает уши и лоб, оставляя открытой макушку. Это особенно актуально для обладателей пышной густой шевелюры. Если столбик термометра стабильно показывает отметку ниже нуля, без полноценного головного убора не обойтись.

И хотя внешне обычные шапки практически не отличаются от спортивных, это сходство обманчиво. Доверьтесь опыту профессиональных спортсменов — далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.

Каким должен быть идеальный головной убор?

Качественная шапка для бега имеет высокие термоизоляционные свойства, проще говоря, она не дает голове терять много тепла. Спортивные бренды используют специальные материалы, выводящие влагу и не дающие потеть.

Но на самом деле критериев по выбору намного больше:

лучший вариант — эластичная и плотно прилегающая к голове шапка, она не будет съезжать или спадать при интенсивных тренировках — просто надеваете и забываете о ее существовании на все время занятий;

шапки для бега изготавливают из специальных синтетических материалов, такие ткани отлично отводят лишнее тепло, чтобы голове не было жарко. Здесь можно подобрать шапки для любых тренировок;

многие компании применяют дополнительную защиту от ветра вроде вставок из виндстопера или аналогов, это отличный вариант для относительно теплой, но ветреной зимы;

головной убор должен полностью закрывать уши, в крайнем случае открытыми могут оставаться мочки, но и здесь стоит быть осторожными — не стоит выбирать варианты, которые сильно приглушают слух, во время занятий спортом на улице важно слышать окружающую среду;

позаботьтесь о защите лба — если ваша экипировка не закрывает лоб вплоть до бровей, готовьтесь ощутить насморк уже на следующий день.

Дополнительные опции

В зависимости от температуры за окном и уровня нагрузки носить рекомендуется разные шапки. Если вы решили провести высокоинтенсивную тренировку, используйте головной убор потоньше. На медленную и размеренную пробежку лучше взять более плотную экипировку. Для «большого минуса» подойдут специальные варианты, утепленные флисовой подкладкой и мембранным внешним материалом.

Не помешают айтемы со светоотражающими вставками, как раз для любителей вечерней пробежки.