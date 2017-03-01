От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

В 2017 году в Москве стартовал масштабный проект по реконструкции и реставрации 39 советских кинотеатров. Два года назад компания ADG Group инвестировала в покупку зданий около 10 млрд рублей и планирует вложить еще 40 млрд, чтобы превратить кинотеатры в районные smart-центры.

В зданиях появятся магазины, фудкорты, коворкинги и даже рынки. Все, что сделает устаревшую инфраструктуру максимально полезной для жителей. По проектам архитекторов облик бывших кинотеатров будет переосмыслен, но не утратит советского очарования. А вот кинозалы оставят далеко не во всех обновленных зданиях.

Узнав о проекте, мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня. О рассвете советского кинопроката и неизбежной ликвидации кинотеатров рассказали ведущий киноинженер города, почетный кинематографист России Геннадий Разоренов и директор КДЦ «Октябрь» Марина Малахова.

«Первые и вторые экраны»

В советское время в Рязани работали девять кинотеатров. Четыре из них: «Ока», «Октябрь», «Москва» и «Дружба» были ведущими «первоэкранными» кинотеатрами. Все громкие премьеры сначала проходили в них. От других кинотеатров они отличались просторными залами, которые вмещали почти 800 человек, хорошим звуком и возможностью показывать широкоформатные фильмы на 70 миллиметровой пленке.

Старейшим из первых экранов был кинотеатр «Дружба» (его построили в 1960 году), а самым молодым «Октябрь» (открылся в 1980 году). Интересно, что сначала «Октябрь» находился в приспособленном помещении в здании бывшего Дворца бракосочетаний на улице Ленина. Когда построили полноценное масштабное здание на Новоселов, кинотеатр Октябрь переехал в него.

После того, как пленки с фильмами прокатывались на «первых экранах» они отправлялись на «вторые экраны» в маленькие кинотеатры: «Мир» (улица Петрова, 3), «Родина» (улица Ленина, 41), «Молодежный» (улица Почтовая, 55), «Юность» (улица Островского, 16) и «Космос» (улица Энгельса, 26). Кстати два последних кинотеатра были построены по одному проекту и были абсолютно идентичными. Самым миниатюрным кинотеатром был «Мир». Сюда на сеансы приходили горожане, гуляющие по набережной от улицы Соборной. «Молодежный» был немного просторней, он тоже находился на самой проходной улице города — Подбелке, — вспоминает Геннадий Разоренов.

«Самые кассовые фильмы, как правило, шли на первых экранах неделю, если посещаемость была очень высокой, показы продлевали до двух недель. А затем пленки отправлялись на „вторые экраны“. Потому и публика в кинотеатрах была разная — поклонники кино, которым не терпелось увидеть фильм скорее ехали в „Москву“ или „Октябрь“. А те, кто не спешил, смотрели кино у себя на районах».

Сам Геннадий Разоренов работал в кинотеатре Дружба, в него он устроился в 1980 году после обучения в Загорском кинотехникуме (сейчас Сергиев Посад). Киноинженер работал в аппаратной кинотеатра до самого его закрытия.

Патриотизм «Дружбы» и авторское кино в «Молодежном». Кинотеатры с неформальным статусом

Если сейчас в России фильмы выходят в прокат по четвергам, то в СССР репертуар обновлялся по вторникам. Раз в месяц представитель рязанского кинофонда отправлялся на кинорынок в Москву и привозил новые фильмы. Затем каждую неделю специалисты из областной дирекции киносети (учреждение, которое объединяло все кинотеатры Рязани) собирались в областном кинофонде и отсматривали все поступления.

«Иногда это могло быть три фильма, а порой доходило до 12. После просмотра репертуар распределялся по кинотеатрам. У каждого была своя фишка, свой неформальный статус. У нас в „Октябре“ хорошую кассу собирали индийские двухсерийные фильмы», — объясняет Марина Малахова

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«В „Дружбе“ публика тоже такие картины очень любила. На этих сеансах зал заполнялся цыганами. Приходили целые таборы. Детишки садились прямо на пол ближе к экрану и смотрели кино. Разгонять их было бесполезно», — добавляет Разоренов.

В «Родине» первым экраном часто шли детские фильмы, к тому же для детей там были льготные билеты. У «Москвы» был статус приключенческого кинотеатра, там показывали популярные вестерны: «Великолепную семерку» Джона Стерджеса, «Золото Маккены» Джея Ли Томпсона, «Чингачгук — Большой Змей» Рихарда Грошоппа. «Дружба» имела военно-патриотический характер, а в «Молодежном» показывали авторское кино.

Соотношение зарубежных и отечественных фильмов учитывалось. И, разумеется, советские картины должны были идти чаще. Из европейского кино были очень популярны французские комедии с Ришаром, Депардье, Бельмондо и Де Фюнесом: «Невезучие», «Игрушка», «Укол зонтиком», «Одиночка».

«На зарубежных фильмах часто был аншлаг. Но самой запоминающейся для меня стала премьера советского фильма. Это была „Асса“ Сергея Соловьева. Тогда мы показывали фильм „первым экраном“ в „Октябре“, и пленка должна была приехать к нам по железной дороге, на „Рязань-1“. В 21:00 был объявлен первый сеанс, собрался полный зал народа 680 человек, а поезд, на котором ехала пленка, задерживался. В итоге зрители терпеливо ждали, пока пленка доедет до кинотеатра».

Геннадий Разоренов заметил, что сеансы в советских кинотеатрах отличались стопроцентной посещаемостью. Билеты часто покупались заранее, у кинотеатров толпились очереди. Главное рекламой были афиши у кинотеатров, иногда перед сеансами зрителям показывали небольшие рекламные фильмы, что-то вроде советских трейлеров. Вот и все. Люди просто всегда знали, что в кино наверняка идет что-то интересное. В СССР также проходили всесоюзные, громкие премьеры, когда один фильм показывали во всех кинотеатрах союза в один день. На такие сеансы часто приезжали гости, постановщики картин и актеры.

Советские кинотеатры работали без выходных, в день проходило по семь сеансов. Цена билета составляла около 50 копеек. Кино было одним из самых доступных развлечений в СССР и одним из самых прибыльных. 60-е было принято считать золотыми годами кинопроката. Всего в стране работало 70 000 установок, что почти в трое больше чем на тот момент в США. Среднее количество зрителей у фильма около 25 млн зрителей. Хотя история гласит, что «Бриллиантовую руку» Гайдая посмотрели больше 70 млн человек, а «Есению» Альфреда Кревенна — 91 млн человек. Выручка за показ «Есении» в 20 млн дореформенных рублей была беспрецедентной.

Крах системы советского кинопроката

Смерть советской киноиндустрии принято связывать с перестройкой и реформами Ельцина, однако система проката начала рушиться раньше. Анастасия Жохова в журнале Forbes отмечает , что отрасль стала нерентабельной еще в 80-х. Например, в 1985 году прибыль от кинопроката составила 935 млн рублей, тогда как расходы на содержание кинотеатров обошлись больше чем в 1 млрд.

Участник российского кинорынка Михаил Бублевский в статье для профессионального кинопортала «Сinemaplex» отмечает, что в конце 80-х количество посещений среднестатистического зрителя в год упало с 22 до 14. При этом количество киноустановок продолжало постоянно расти. Доходы никак не покрывали расходы.

Окончательный удар кинопрокату нанесло развитие телевидения и появление домашних видеомагнитофонов, на которых можно было спокойно смотреть «пиратские» видео. После 1991 года посещаемость кинотеатров упала в 1,5 раза. Доходы россиян больше не позволяли провести вечер с семьей в кинотеатре, да и зачем куда-то идти, если можно посмотреть телевизор в уютной квартире.

«Ситуация в городе была очень тяжелая, денег на содержание кинотеатров не было. В 1992 году „Дружба“ и „Октябрь“ решили выйти из киносети и перейти на хозрасчетную систему, в режим самообеспечения. Тогда городской совет им это позволил. Дела у „Дружбы“ пошли хорошо, а вот у „Октября“ — очень туго. „Дружба“ всегда была самым рентабельным кинотеатром Рязани. Прежде всего из-за выгодного расположения, к тому же в центре выросло не одно поколение интеллигенции, приученное к кинематографу. „Октябрь“ находился в строящемся районе, люди постоянно переезжали сюда, устраивались, обживались. Когда, я в 1987 году начала здесь работать, „Октябрь“ уже был планово-убыточным предприятием. Он мог существовать только на дотации», — рассказывает Марина Малахова.

Постепенно, в течение 90-х годов кинотеатры в Рязани начали ликвидировать. Геннадий Разоренов отмечает, что первыми стали закрываться кинотеатры, удаленные от центра города: «Москву», «Космос», «Юность» и «Мир». Дольше остальных продержался «Молодежный», потому что находился на проходной Почтовой.

Вторая жизнь кинотеатров

После закрытия судьба у кинотеатров оказалась разной, но вполне предсказуемой. В здании кинотеатра «Мир» на Петрова расположилось Управление Федерального казначейства. В «Молодежном» на Почтовой после закрытия систематически открываются клубы и рестораны с восточными танцами и кальянной. Реконструкция кинотеатра «Ока» была одним из главных долгостроев в городе. С 2013 года здесь находится культурно-выставочный центр. Правда фермерские и ремесленные ярмарки здесь проходят чаще, чем выставки. В «Москве» с 1996 года находился культовый клуб «Планетарий», который долгое время был единственной рок-ареной в городе.

«Космос» в Приокском в 90-е был переоборудован под торговые площади, а затем заброшен. На данный день — это типичное мрачное постсоветское административное здание. Кинотеатр «Юность» был снесен зимой 2016 года, сейчас на его месте строится 26-этажный жилой дом с офисами, магазинами и отделением ЗАГСа. Здание кинотеатра «Родина» на Ленина не подверглось переменам, стоит в первозданном виде и является памятником советской архитектуры. Однако, кинозал здесь не работает.

Еще одно советское здание осталось нетронутым — кинотеатр «Дружба», нежно любимый всеми поклонниками кинематографа в Рязани. Фактически, во время развития в Рязани мультиплексов, «Дружба» оставалась единственным домом кино с особой атмосферой. Только здесь можно было посмотреть ретроспективу Альмодовара, программу фестивальных анимационных фильмов или концерты «Aerosmith» и «The doors«. Он просуществовал до 2015 года, но в связи с резким повышением арендной платы, закрылся. Сейчас здание реконструируют под технопарк.

В городе остался единственный работающий кинотеатр советского времени — «Октябрь» и только в нем до сих пор стоит пленочное оборудование.

«Мы продержались до 2000 года, но понимали, что окончательно накренились на бок. Тогда мы стали проситься назад на бюджет, но этот вопрос рассматривался довольно долго. От закрытия нас спасла общественность: 11 школ, 12 детских садов, совет ветеранов микрорайона. Все они собирали подписи в нашу поддержку. В итоге мы получили статус бюджетного муниципального учреждения и нас стали финансировать по двум статьям: заработная плата сотрудникам и коммунальные услуги», — вспоминает Марина Малахова.

Теперь «Октябрь» — это культурный центр, здесь проходят занятия танцев, детские выставки и кинолектории для школьников. В кинозале проходят четыре сеанса в день, в основном российские исторические или патриотические фильмы. Пленку для показов предоставляет областной кинофонд. Выбор картин небольшой. Как известно, пленка со временем «умирает», поэтому рассчитана на определенное количество сеансов и чем больше ее прокатывали, тем ниже ее качество. Но большую часть фильмов в фонде бережно хранят, а часть оцифровывают. Марина Малахова замечает, что пока фильмов хватает. Прогнозов, что через пару лет и пленки закончатся, она бы делать не стала.

В аппаратной «Октября» теперь работает Геннадий Разоренов, его пригласили сюда, после закрытия «Дружбы». Поработав с цифрой он все равно остается предан пленке, он единственный киноинженер в городе, который умеет обращаться с пленочным оборудованием. По его словам, кинопроекторы 1993 года производства при хорошем уходе прослужат еще лет десять. Само здание кинотеатра нуждается в тотальной реставрации, так как с 1980 года почти не ремонтировалось. Марина Малахова отмечает, что вопрос о том, готов ли кто-то инвестировать в кинотеатр для его реконструкции или реставрации пока остается открытым.

«Конечно, современные мультиплексы — это высокая степень комфорта: несколько экранов, большой выбор картин, удобные комфортные залы и кресла. Но советскую традицию все же хочется сохранить. Если инвесторы заинтересованы в реконструкции старых кинотеатров под нужды жителей — это хорошо. В каждом конкретном случае могут быть разные условия, где-то необходима полная переделка, где-то нужно сохранить здание в первозданном виде. Но если выбирать между тем, чтобы просто забросить здание и превратить его в руины и тем, чтобы переформатировать его, второе решение верное».

Дарья Козырь