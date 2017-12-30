Однажды в бесснежную зимнюю пору. Чем заняться рязанцам на новогодних каникулах

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
«Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе». Правоту и пророчество пушкинских строк в эти праздничные дни рязанцы почувствовали на себе. По прогнозам Росгидромета, минусовая температура придет в наш край лишь к 5 января, поэтому о лыжных прогулках, звуке хрустящего под ногами наста, катаниях с горок и прочих ледовых развлечениях на неделю можно забыть. Чем же занять себя в эту бесснежную, но не теряющую новогодний оттенок пору?
Понятное дело, многим из нас хочется рвануть в какую-нибудь страну вечного лета, но далеко не у всех страждущих случилось потепление в кошельке, чтобы спланировать отдых в тропиках и экваториальных широтах.
Уехать туда, где есть снег
Конечно, можно уехать туда, где есть сугробы и морозы. Заметим, что в обеих российских столицах и их окрестностях такое удовольствие пока недоступно. Но есть и более дружелюбные к зиме города. В первые новогодние дни ж/д билет в Казань и обратно на одного человека обойдется минимум в 3700 рублей без учета детских скидок, в Петрозаводск — 4200, в Екатеринбург — 6000.
Конечно, вспоминая Сент-Экзюпери, можно окунуться в роскошь человеческого общения, сходить в гости к родным и друзьям. В эти каникулы даже утренний визит будет мудрым поступком. Главное, заранее узнать, не накрыла ли волна новогоднего пиршества ваших близких с головой, иначе встреча на высшем уровне может сорваться.
Сходить в кино или театр
Если в эти пасмурные дни вы желаете выйти в свет, прекрасным вариантом будет поход в кино или театр. Например, посмотрев новую спортивную драму «Движение вверх», станет понятно, что для полноценного ощущения праздника определяющее значение могут иметь даже не пять минут, а всего три секунды.
Если желаете хотя бы на один вечер превратить каникулы в балаган, успейте купить билеты на спектакль «Сартали-мартали», поставленный силами одного из рязанских театров.
Тем, кто не любит бросать слов на ветер, можем порекомендовать посетить рязанские боулинг-клубы, а горожанам, предпочитающим плаванию по тротуарам, купание в более комфортных местах, самое время воспользоваться услугами аквапарков.
Если тоскующих по зиме набралась целая компания, то можно скрасить свой досуг коллективной игрой в пейнтбол. Внезапно проснувшийся туристический инстинкт легко удовлетворить посещением разнообразных рязанских музеев, где свои соблазны могут утолить как любители леденцов и пряников, так и вдумчивые краеведы и поклонники физиологических изысканий первого русского лауреата Нобелевской премии.
Остаться дома
Видя не совсем новогодний пейзаж из окна, можно наладить теснейшие отношения с телевизором или, образовав симбиоз с монитором, погрузиться в перипетии Dota 2 или Call of Duty.
Ну, а отдыхающим старой школы советуем взять томик любимого автора, либо открыть для себя нового беллетриста или публициста, воспользовавшись как классическим бумажным вариантом, так и электронным.
Искренне желаем приятного погружения и безоговорочной победы над сплином. А призыв «Да будет снег» совсем скоро станет реальностью!
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