Нужен кредит? – Центробанк советует изучить возможности

В Центробанк поступает масса обращений по поводу работы банков, треть из них затрагивает потребительское кредитование.

По словам руководителя службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты, из них 35% жалоб касаются погашения кредита, 18% - допуслуг (чаще всего страховки), 16%

— вопросов взыскания задолженности. Самая малая часть (5%) —

это заявления о несогласии с условиями уже заключенного кредитного договора, рассказал представитель регулятора изданию « НовостиВолгограда.ру ».

Статистика кредитов

Россияне продолжают активно брать кредиты. По статистике Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за июль 2017 года жители страны оформили 2,57 млн кредитов на сумму около 424 млрд рублей, то есть почти на четверть больше по сравнению с прошлым годом. Количество новых кредитных карт за год выросло на 16%. Плата по кредитам составляет примерно треть месячного дохода заемщиков, или 12,5 тыс. рублей. В Рязанской области уровень кредитной нагрузки населения достигает 44%.

При этом, по статистике ОКБ, за первые полгода, в России насчитывается около 7,1 млн заемщиков, которые не платят по своим долгам перед банками свыше 90 дней. По состоянию на 1 июля, 36,8 тыс. жителей Рязанской области просрочили свои платежи по кредитам на 3 месяца и более. Это 10,8% от всего количества заемщиков региона. Средняя сумма просрочки на одного человека равняется примерно 254 тыс. рублей.

Одна из рязанок, Светлана, взяла в кредит полмиллиона рублей, отдавать которые придется в течение трех лет. «Сначала я планировала купить машину, но сделка неожиданно сорвалась. Потом я приобрела айфон, сделала ремонт. Все закрутилось, завертелось, и от денег ничего не осталось. Теперь живу от зарплаты до зарплаты. Плата оказалась несоразмерной», — поделилась она.

«Одна из основных ошибок заемщиков состоит в том, что многие из них невнимательно читают кредитный договор перед подписанием или не читают его вовсе. Вопросы же к содержанию договора появляются, когда возникают проблемы с погашением», — отмечает Михаил Мамута.

По его словам, заемщики зачастую не учитывают комиссии, не знают тарифов банка, теряют документы, при возникновении сложностей избегают контактов с кредитором, усугубляя свое положение.

Кроме того, россияне часто путают кредиты в банках с займами в микрофинансовых организациях. А между тем если средняя ставка по потребкредиту на сумму от 30 до 100 тыс. рублей в банке, по данным ЦБ, составляет 18%, то по аналогичному займу в МФО — 160% годовых. Как говорят эксперты, заем — подходящий выбор, когда надо на короткий срок перехватить пару тысяч до зарплаты. Если же нужна приличная сумма и надолго, то следует идти в банк.

В Рязанской области микрокредиты не так популярны, как в России в целом. По данным Национального бюро кредитных историй, на начало осени у рязанцев было 14 тыс. 950 действующих микрозаймов, или в среднем 28 штук на тысячу экономически активных граждан. По данному показателю область занимает 76-е место из 84-х в рейтинге.

Еще один из вариантов взять в долг — кредитная карта. Следует помнить, что это тот же кредит, с достаточно высокой процентной ставкой. Кредитка — хороший «запасной кошелек» для заемщиков, имеющих возможность погашать задолженность в предусмотренный банком льготный период, когда комиссия за пользование средствами не начисляется (обычно он составляет два месяца). Чтобы не пропустить платеж, имеет смысл установить напоминание за несколько дней до окончания льготного срока.

Грамотный подход

Просто о финансах: Центробанк в сентябре открыл сайт , на котором разъясняются особенности разных видов кредитов и займов, даются рекомендации по выбору продукта в зависимости от цели заемщика и размера кредита.

Торопиться с заключением кредитного договора не стоит, советуют эксперты. Чаще всего единственный оправданный кредит, который действительно необходим, — это ипотека. Немногие рязанцы способны накопить на квартиру. Иногда выгоден и автокредит, ведь залогом служит приобретаемая машина, поэтому процентная ставка ниже, чем по потребительскому кредиту.

Если же кредита не избежать, то нужно заранее обеспечить себе финансовую «подушку безопасности», отложив несколько зарплат про запас. Это позволит продолжать выплачивать долг в случае потери работы, болезни или сокращения зарплаты. Оптимальная кредитная нагрузка — четверть месячного дохода (при наличии накоплений). Впрочем, банки могут оформить кредит, на оплату которого будет уходить и половина семейного бюджета. Эксперты подобные сделки заключать не рекомендуют, ведь любой форс-мажор может подкосить благосостояние семьи и сделать кредит неподъемным.

Следующий шаг — найти самые выгодные условия в банках. Несмотря на снижение количества кредитных организаций, борьба за клиентов на финансовом рынке жесткая, люди с осторожностью берут кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй на апрель этого года, в Рязанской области текущая долговая нагрузка населения, то есть отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу, составляла 22,28%, за год она снизилась на 0,55 процентных пункта.

Не стоит подписывать кредитный договор в первом же банке. Можно подать документы сразу в несколько: чтобы сравнить предлагаемые условия и выбрать лучший вариант. При этом следует выяснить полную стоимость кредита (ПСК), в которую могут быть включены обязательная страховка, плата за выпуск кредитной карты, различные комиссии. ПСК указана в правом верхнем углу на первой странице договора.

В случае с ипотекой и автокредитом страховка является обязательным условием, для потребкредита в большинстве случаев она оплачивается по желанию заемщика. Однако если кредит оформляется на длительный период, договор страхования заемщику может пригодиться. При небольшой же сумме кредита и на короткий срок страховка обычно не требуется, иначе есть вероятность, что переплата по долгу составит около 30%. Важно понимать, что индивидуальная страховка — дело добровольное. Заемщик может от нее отказаться даже после заключения сделки, обратившись в страховую компанию в течение пяти дней. Подобное правило пока не распространяется на коллективное страхование.

Также важно помнить, что тарифы банка могут меняться. Информацию нужно отслеживать на сайте или уточнять в офисах кредитной организации.

Отдельное внимание эксперты уделяют ситуации с поручительством по чужому кредиту. Прежде чем пойти навстречу старому другу или однокласснику, нужно обязательно прочитать договор и разобраться в условиях «финансовой поддержки», советуют они.

Так, рязанка Ирина выступила поручителем по потребительскому кредиту на 2,5 млн рублей, условиями которого была предусмотрена солидарная ответственность поручителя и заемщика перед кредитором. После задержки выплат банк потребовал возврата долга от поручителя. Теперь Ирина выплачивает в счет погашения чужого кредита половину зарплаты.

Из-за разных обстоятельств обслуживание кредита может перерасти в проблему почти для любого заемщика. В такой ситуации важно сразу вступить в диалог с сотрудниками банка, тем более что многие кредитные организации предоставляют возможность реструктурировать или рефинансировать кредит.

Если же вы погасили кредит досрочно, то следует получить справку-подтверждение, напоминают эксперты. Это избавит от конфликтов с банком и испорченной кредитной истории.

«Главный совет заемщикам — внимательно читайте договор перед подписанием и задавайте сотрудникам банка все интересующие вопросы, — говорит Михаил Мамута. — Не стесняйтесь потратить время специалиста — это его работа. Излишняя же поспешность — ваши возможные затраты».