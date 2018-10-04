Новостройки со светлым будущим

На территории Рязани сейчас возводят около 70 многоквартирных домов. Благодаря доступности ипотечного кредитования и грамотной ценовой политике застройщиков первичное жилье в нашем городе пользуется высоким спросом.

Застройщики активно борются за покупателя, стремясь создать оптимальные условия для покупки квартир потенциальными новоселами.

О том, что сейчас происходит на рязанском рынке строящегося жилья и какие объекты могут появиться на нем в недалеком будущем, мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» Алексеем Кузнецовым.

— В этом году число выданных ипотечных кредитов на территории Рязанского региона продолжает стремительно расти. Упавшие до рекордно низкого уровня процентные ставки стали катализатором спроса на новостройки. На ваш взгляд, достаточно ли на региональном первичном рынке качественного предложения для того, чтобы покрыть потребности потенциальных покупателей в улучшении жилищных условий?

— В Рязани высока конкуренция между застройщиками, причем жилье различного класса возводится практически во всех районах города. На рынке представлены квартиры любого уровня комфортности — от стандарта до бизнес-класса. А привлекательная цена квадратного метра в большинстве объектов дополнительно подстегивает платежеспособный спрос. При этом покупатель с каждым годом становится требовательней к качеству жилья, и в нашем регионе доступность новостроек сочетается с их высокими потребительскими характеристиками.

— В этом году вступили в силу новые положения закона об участии в долевом строительстве. В 2019 году начнет действовать еще один пакет поправок. Готов ли строительный союз «Светлый» успешно работать в изменившиеся условиях?

— Однозначно заявить о своей полной готовности к новым реалиям не сможет сейчас, пожалуй, ни один застройщик. Каким будет рынок через полтора-два года, доподлинно не знает никто. Для нас вступившие в силу поправки — это стимул тщательнейшим образом анализировать все нюансы проекта, прежде чем вывести его на рынок. Особое внимание уделяется финансированию строительства, так как от него зависит своевременная сдача объекта и защищенность покупателей. Замечу, что квартиры во всех жилые комплексах, которые мы строим, сейчас реализуются по закону в его старой редакции.

— В чем вы видите основные конкурентные преимущества строительного союза «Светлый» на региональном рынке строительства жилья?

— У нас сложившийся сплоченный коллектив, причем каждый из сотрудников — профессионал в своей области, постоянно повышающий квалификацию. Важнейшие принципы работы компании — это сочетания высокого качества строительства и строгое соблюдение сроков сдачи возводимых объектов, опирающееся на финансовую устойчивость. В структуру строительного союза входят и подрядные организации, давно зарекомендовавшие себя как надежные и ответственные фирмы.

Мы постоянно внедряем в строительный процесс новые технологии. «Светлый» стал одной из первых в городе компаний, кто системно использовал на своих объектах вентилируемые фасады. Кроме того, мы оснащаем возводимые комплексы качественными автономными котельными, которые совмещают преимущества индивидуального отопления с безопасной эксплуатацией оборудования.

— Собирается ли компании в ближайшее время выводить на рынок новые объекты?

— У нас есть несколько площадок в различных районах Рязани: на Михайловском шоссе, в Малом центре (улица Ленина), в Песочне. На прошлой неделе строительство нового микрорайона в районе ТЦ «Европа» одобрили на публичных слушаниях. Это будет новый квартал с большой рекреационной зоной. Концепцию каждого из этих проектов мы будем глубоко прорабатывать, чтобы они были востребованы на быстро меняющемся рынке.