«Нелегалы» финансового рынка или последователи «МММ». Кому не стоит доверять свои сбережения

Финансовым пирамидам посвящена уже не одна статья. Но люди по-прежнему верят в возможность заработать денег, разместив накопления под высокий процент в кооперативе «за углом». Однако обогатиться удается лишь создателям подобных контор. Четверть века назад создатель «МММ» Сергей Мавроди обманул по официальным данным более десяти тысяч человек, по неофициальным — более двух миллионов. Это, пожалуй, самый известный пример финансовой пирамиды в России, а были еще «Хопер-Инвест», «Русский дом Селенга» и другие.

Однако со временем желание заработать денег легким путем у простого человека никуда не пропало, а в условиях нынешней экономической ситуации и низкого уровня финансовой грамотности, вероятно, только усилилось.

На спрос нашлось и предложение. По данным, опубликованным на сайте Финкульт. инфо, за 2018 год Банк России выявил 168 финансовых пирамид, что на 23% больше, чем в 2017 году. Более 40% из них имели форму ООО, 35% работали как кредитные потребительские кооперативы, а примерно 10% - в виде интернет-проектов

В декабре прошлого года в Рязани неожиданно для своих клиентов закрылся КПК «Капитал инвест». Руководство компании свернуло деятельность, прихватив с собой сбережения рязанцев на общую сумму более 50 миллионов рублей. Не трудно догадаться, что число пострадавших и сумма ущерба значительно больше, ведь кооператив имел филиалы в Воронеже, Липецке, Краснодаре, Тамбове, Туле и ряде других российских городов.

В Рязани от рук мошенников пострадала 66-летняя Лидия Г. В беседе с корреспондентом RZN.info она рассказала, что вложила в кооператив более 300 тысяч рублей. Как и другие обманутые пайщики, женщина увидела рекламу про высокий процент доходности и сначала отнесла лишь часть личных сбережений. На протяжении трех лет каждые полгода она продлевала договор. В сентябре 2018 года Лидия Павловна сняла накопления, лежавшие в банке, взяла деньги мужа и добавила к сбережениям в КПК «Капитал инвест». Свой поступок пенсионерка объяснила тем, что в банке процент был ниже.

«В ноябре я узнала, что кооператив не прошел аккредитацию. Сотрудники отрицали эту информацию, говорили, что все хорошо, и они продолжают работать», — рассказала Лидия Павловна. Предчувствуя неладное, пенсионерка не поверила обещаниям сотрудников и расторгла договор с кооперативом. Там Лидии Павловне сообщили: деньги она получит через три месяца, мол, такое условие прописано в договоре.

«В декабре мне позвонили из кооператива и снова предложили внести сбережения. Я отказалась. А 20 декабря я пошла в офис „Капитал инвеста“ и увидела, что он закрыт», — поделилась рязанка. Вместе с ней перед закрытыми дверями офиса с надеждой получить свои сбережения скопились и другие обманутые пайщики. В основном — пенсионеры. Сейчас женщина не работает, ухаживает за мужем-инвалидом с частичном парализацией, и каждый день боится рассказать ему о случившемся.

Все обстоятельства исчезновения КПК «Капитал инвест» с деньгами пайщиков устанавливает следствие. Тем временем в Рязани зарегистрированы еще 13 кредитных потребительских кооперативов, и кто из них поступит подобным образом — предсказать невозможно. Фактически таких компаний в нашем городе гораздо больше — это филиалы из других регионов. Помимо КПК в Рязани работают организации, яркие вывески которых практически на каждом углу предлагают взять в долг деньги до зарплаты «без справок о доходах» и с оформлением «за пять минут».

Сейчас на финансовом рынке с банками соседствуют некредитные участники рынка, такие как микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК) и ломбарды

КПК — это некая общность людей по профессиональному признаку, по месту жительства, аналог кассы взаимопомощи. Кооператив занимается привлечением денег от его членов на основании договоров и может на них выдавать займы под проценты. Для вступления достаточно написать заявления. После этого член кооператива имеет полное право как соучредитель интересоваться его деятельностью, знать, на что расходуются деньги.

МФО делятся на микрокредитные компании (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). Первые занимаются выдачей займов только за счет средств своих учредителей и не могут привлекать сбережения физлиц. МФК имеют право принимать средства инвесторов, начиная от полутора миллионов рублей. И те, и другие входят в соответствующие реестры Банка России, при исключении из которых лишаются права ведения финансовой деятельности. А если продолжают ей заниматься, то попадают в разряд «нелегалов».

По словам заместителя управляющего рязанским отделением Банка России Сергея Никонорова, польза кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций в их доступности. Зачастую микрозаймы берут люди, работающие неофициально, без постоянного дохода. Они не могут предоставить в банк справку о доходах для получения кредита.

«Им могут срочно понадобиться деньги до зарплаты. Чтобы оформить в банке кредит, нужно собрать пакет документов и дождаться одобрения. А при крайней финансовой необходимости, например, когда задержали зарплату, нечего заложить в ломбард и нет возможности ждать одобрения банковского кредита, выходом является заем в микрофинансовой организации. Небольшие суммы, взятые на короткий срок, не приведут к попаданию в долговую яму, тем более, что Банк России последовательно стремится к ограничению процентных ставок», — отмечает Никоноров.

Кроме того, МФО и КПК сдерживает «черный» рынок кредиторов, который существовал в 90-е годы. Но есть и другая сторона этих организаций. Никоноров обращает внимание, что брать займы и сберегать накопления — две разные вещи.

«Опасаться нужно в первую очередь тем, кто хочет заработать на повышенном проценте. Да, банки платят меньше, но там, где вам предлагают высокий доход, никто не гарантирует, что вы его получите».

К слову, на сегодняшний день средняя ставка во вкладкам в банках составляет 6,75%, в то время, как в КПК предлагают доход по сбережениям от 8 до 13,95%.

О контроле за деятельностью КПК и страховании сбережений

Деятельность некредитных участников финансового рынка контролируют саморегулируемые организации (СРО). Их, в свою очередь, контролирует Банк России, который смотрит, чтобы СРО принимали стандарты своей деятельности. Саморегулируемые организации выполняют надзорную функцию, могут проводить дистанционные и выездные проверки, профессионально оценить риски, а также лишить кооператив членства. По закону КПК не могут вести свою деятельность, не являясь членом СРО. Кооператив, исключенный из нее, не имеет права выдавать или привлекать деньги.

Некоторые КПК, чтобы привлечь клиентов, сообщают, что страхуют их вклады. Однако это не так.

«Кооператив может по своей инициативе заключить некий договор со страховой компанией. Например, он может застраховаться на случай банкротства банка, в котором у него лежат деньги. А деньги, как правило, хранятся в крупных стабильных банках. МФО могут страховать свои офисы от залития, пожара и тому подобное», — рассказал Никоноров.

Тем самым клиентов могут вводить в заблуждение: страховка формально есть, но фактически не является гарантией от потери сбережений

Правда, даже несмотря на контроль и регулярные проверки, возникают ситуации, когда организации, зарегистрированные налоговой службой как участники рынка, платят налоги и предоставляют установленную Банком России отчетность, внезапно исчезают вместе с деньгами пайщиков.

«С первого взгляда сказать, что руководство, к примеру, того или иного КПК имеет умысел похитить деньги своих пайщиков, нельзя. Вопросы и подозрения могут возникнуть, когда на каком-то этапе организация прекращает деятельность. Это может произойти, в том числе с добросовестным участником рынка, если он, например, не справился с выбранной экономической моделью. Но есть и те, кто изначально хочет заработать на доверии граждан», — пояснил заместитель управляющего рязанским отделением Банка России.

Стоит насторожиться, если, например, КПК вовремя не выплатил обещанную по договору сумму и проценты по ней. В этом случае жалобу можно направить в Банк России, Роспотребнадзор или полицию.

Если организация исчезла вместе со сбережениями пайщиков, основной путь — подготовка исковых заявлений в суд

Можно объединиться для подачи коллективного иска с другими обманутыми пайщиками. Обращение в суд и последующее судебное решение необходимо, чтобы в отношении кооператива началась процедура банкротства и был назначен арбитражный управляющий. Если организация не только привлекала деньги, но и выдавала займы, арбитражный управляющий оценит имеющееся имущество, договоры займов и будет заниматься сбором этих денежных средств, чтобы хоть как-то компенсировать потери пайщикам.

«Отмечу, что правоохранительные органы занимаются поиском виновных лиц, если налицо признаки преступления. Но выплаты пострадавшим они не осуществляют», — подчеркнул Никоноров.

Подготовить иск можно самостоятельно, либо прибегнув к помощи юристов, в том числе бесплатной. Консультацию можно получить в Академии ФСИН России и в Фонде по защите вкладчиков и акционеров.

Если говорить о тех, кто взял заем в микрофинансовой организации, но не успел вернуть, потому что она вдруг закрылась, — их обязанность выплатить долг никуда не денется. Независимо от суммы микрозайма, финансовая организация все равно передаст информацию о непогашенной задолженности в бюро кредитных историй. Невыплата микрозайма скажется на кредитной истории заемщика. В дальнейшем при желании оформить кредитную карту, кредит, ипотеку или взять заем — банк может отказать или же предложить менее выгодные условия, например, повышенную процентную ставку по кредитам.

Кому не стоит доверять свои сбережения?

Стоит насторожиться, когда вам предлагают высокие проценты, в несколько раз превышающие рыночный уровень. Активная рекламная кампания тоже может свидетельствовать о мошеннической схеме. Подозрения должна вызвать организация, которая маскируется под известный бренд, как правило банковский. Так было, например, со «Сберкассой-24».

Сергей Никоноров советует обратить внимание на договор: «Если из него непонятно, несет ли компания ответственность перед вами в случае, если что-то пойдет не так, то не стоит доверять ей свои сбережения. Если вас просят приводить новых клиентов — это один из аргументов в пользу того, чтобы отказаться от сотрудничества с такой организацией. Попросите договор, изучите его внимательно, посоветуйтесь с близкими людьми. И только после этого принимайте решение».

Волонтеры финансового контроля

По словам Никонорова, в Рязани нет территориального подразделения, структуры или отдельных сотрудников, которые выполняли бы функции по контролю за деятельностью банков, страховых компаний, МФО и КПК. Эти функции выполняют другие центры, но они территориально удалены. В Краснодаре находится центр, который работает с нелегальной деятельностью кредиторов. С этого года в Хабаровске действует центр по противодействию деятельности финансовых пирамид.

Тем не менее сотрудники рязанского отделения участвуют в выявлении «нелегалов». И чтобы расширить этот круг и территориальный охват, они стали привлекать активную молодежь и пенсионеров. Волонтерами финансового контроля становятся после прохождения обучения. Сотрудники отделения читают им ряд лекций по финансовой грамотности. Обучение проводится в отделении Банка России и на базе вузов.

«В прошлом году мы обучили более 400 волонтеров из всех районов Рязанской области. После этого, если у них появляются сомнения в работе той или иной финансовой организации, они об этом сообщают в Банк России. Существует практика, когда легальные участники рынка, работая в регионе, видят появление организаций, вызывающих сомнения, они также сообщают нам, либо в полицию», — рассказал заместитель управляющего рязанским отделением Банка России.

Если вы заподозрили в какой-то организации «нелегала», информацию можно передать в Банк России через интернет-приемную или по телефону горячей линии 8-800-300-3000. Более подробную информацию о том, как распознать финансовую пирамиду, можно найти на сайте ЦБ и Финкульт.инфо .

В заключение

«С утра Буратино побежал домой, но по дороге повстречался с двумя мошенниками—лисой Алисой и котом Базилио , которые притворялись уличными попрошайками. Они, пытаясь обманным путем отнять деньги у Буратино, предложили ему отправиться не домой, а в Страну Дураков: «В Стране Дураков есть волшебное поле, — называется «Поле Чудес»… На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: «Крекс, фекс, пекс», положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нём вместо листьев будут висеть золотые монеты».

(«Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой)