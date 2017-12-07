Неэффективные котельные, скупые управленцы и другие «хиты» отопительного сезона

После унесшей жизни трагедии — взрыве дома в 1-ом Осеннем переулке в Рязани прошло уже больше года, но взрывы бытового газа в жилых домах гремят на территории России с ужасающей периодичностью.

А у вас взорвался газ…

5 ноября в Химках на втором этаже дома произошел взрыв бытового газа, после чего в здании вспыхнул пожар. В результате инцидента погиб 60-летний местный житель — его тело нашли в одной из квартир, еще двенадцать погорельцев остались без крыши над головой.

9 ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек. Схожие трагедии с гибелью людей с начала отопительного сезона произошли на Алтае в городе Рубцовске, в Махачкале, в Мурманске, в Усть Куте Иркутской области. Среди основных причин таких ЧП — халатность самих жителей при обращениями с газовыми приборами, в том числе с котлами поквартирного отопления. В доме на Осеннем переулке первопричиной взрыва, по одной из версий, стала неработающая котельная и несанкционированная газовыми службами установка индивидуального котла.

Холодная вода по цене горячей

Наплевательское отношение к жизненно важному имуществу приводит к перебоям с отоплением и горячей водой, заставляя мерзнущих в своих квартирах рязанцев идти на крайние меры. Так, в рязанской многоэтажке, расположенной по адресу Окское шоссе, дом №1 горячую воду от котельной включили только после обращения к президенту. Об этом RZN.info сообщила жительница дома Ирина Косаковская. По ее словам, в доме не было горячей воды в течение года.

«С августа 2016 после неких работ в котельной в дом прекратили поставлять горячую воду. Она появлялась поздно вечером, после десяти вечера на сорок минут», — рассказала собеседница.

По ее словам, их котельная, расположенная на улице Лесопарковой, дом №6-а, не подкачивала воду из-за малой мощности изношенного насоса. Котельная принадлежит Рязанскому муниципальному предприятию тепловых сетей (РМПТС) и была построена 42 года назад, то есть еще в советское время. В 2014 году в котельной, в рамках муниципальной инвестиционной программы, проводились какие-то работы, однако их результат жители не заметили.

Как известно, котельная на Лесопарковой входит в список из четырех десятков объектов автономного теплоснабжения, которые признаны властями ветхими и неэффективными. В соответствии со Схемой теплоснабжения Рязани, котельная подлежит ликвидации, а подведомственные ей дома должны быть переключены на централизованное теплоснабжение. Но городскую администрацию, похоже, не слишком волнуют проблемы рязанцев, регулярно мерзнущих по вине нерасторопных чиновников.

Рязанцы направляли коллективные жалобы в адрес губернатора Николая Любимова и мэрии, пытались писать на прямую линию с главой региона.

«Проверки показывали, что температура воды по квартирам составляла от 23 до 43 градусов. Мы оплачивали холодную воду по цене горячей», — подчеркнула Косаковская.

По ее словам, после прямой линии жители дома обратились в администрацию президента (вопрос к главе региона почему-то не озвучили в эфире).

«Не знаю, сработало ли это обращение, но спустя десять дней горячая вода в доме появилась», — заключила собеседница. Только надолго ли? Проблема изношенных котельных в Рязани остается очень острой. По оценкам специалистов, средний срок службы оборудования автономной котельной может составлять 7-10 лет. А потом ей уже требуются капитальный ремонт и многомиллионные затраты, к которым собственники котельной оказываются не готовы. Если вспомнить, такое случилось с жильцами многоквартирных домов по улице Новоселов, дом№48 корпуса 1-3, которые около года прожили без горячей воды от частной котельной. Многочисленные сходы жильцов с участием чиновников, которые под прицелом телекамер были вынуждены заняться решением проблем этих трех домов, дали свой результат. Частную котельную передали в аренду РМПТС, но проблему качества теплоснабжения до конца не решили. И такие случаи, учитывая нарастающее строительство котельных в Рязани, наверняка будут повторяться.

Денег нет, но вы держитесь…

Риск возникновения ЧП увеличивается и в связи с многомиллионной задолженностью эксплуатирующих котельные организаций перед поставщиками энергоресурсов. На сегодняшний день 117 управляющих компаний и ТСЖ имеют задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» за потребленный природный газ. Их суммарный долг составляет 16, 7 миллионов рублей. В категорию «злостных должников» попадают три ТСЖ — «Эталон», «Успех», «Гагаринский». Поставщику газа они задолжали 7,15 миллиона рублей, что составляет порядка 43% от общей суммы долга всех ТСЖ и управляющих компаний города.

Такая политика управдомов, на чьем балансе находятся автономные котельные, может привести к самым непредсказуемым последствиям: ограничению подачи газа и тепловой энергии вплоть до полного отключения и как следствие отсутствию тепла в квартирах.

Но корень проблем с отоплением в Рязани не только в безответственности собственников тех или иных котельных.

Чиновники еще в начале нулевых пошли по пути лоббирования коммерческих интересов строительных компаний, фактически благословив масштабное строительство домов с автономными котельными и системами поквартирного отопления. Причем власти согласовывают проекты возведения новостроек с автономным отоплением даже при наличии расположенных рядом центральных тепловых пунктов муниципального предприятия тепловых сетей. Со стороны это выглядит как довольно странное игнорирование чиновниками интересов собственного муниципального предприятия и городского бюджета. Каких-либо масштабных проектов по присоединению новостроек к городским теплосетям в Рязани не наблюдается, но зато более 80% веденных за последние годы в эксплуатацию многоквартирных домов в Рязани оснащены оборудованием для автономного отопления.

В соответствии с федеральным законом о теплоснабжении и Схемой теплоснабжения города, приоритетом является развитие системы централизованного теплоснабжения. Но пока эти требования остаются пустыми декларациями. В итоге износ тепловых сетей в городе увеличивается, а тарифы неуклонно растут, поскольку объемы потребления в системе центрального отопления снижаются при нарастающих затратах на ремонт и газовое топливо.

Кроме того, массовое строительство в Рязани источников автономного отопления вносит свою лепту в ухудшение экологической ситуации. Не так давно в Германии провели эксперимент: его инициаторы подкрасили дым, выходивший через стены многоэтажек из труб-дымоходов в домах с котлами индивидуального отопления. Путь продуктов горения сразу стал виден. Один шлейф дыма поднимался вверх, другой направлялся в форточки соседям. Чем оборачивается регулярное вдыхание жильцами этих выбросов, комментировать не нужно.

Как согреться декларациями?

Вроде бы, городские власти нельзя обвинить в тотальном бездействии. Судя по документам, обнародованным на сайте горадминистрации, планов у чиновников по улучшению теплоснабжения немало.

В представленной на интернет-ресурсе городской администрации Схеме теплоснабжения областного центра говорится о реконструкции ветхих тепловых сетей и о ликвидации неэффективных котельных.

Например, «исходя из среднего срока службы трубопроводов, равного двадцати годам, распределительные тепловые сети МУП „РМПТС“ предлагается ежегодно реконструировать в размере 5% от общего количества, что в натуральном выражении составляет 19,2 километров».

Год подходит к концу, а победных рапортов об успешной реконструкции даже 10 километров сетей пока не слышно.

Острой остается ситуация и с ветшающими котельными, нормативный срок эксплуатации которых уже давно истек. Вкладывать бюджетные деньги в их реконструкцию не выгодно — окупаемость очень долгая. Поэтому в Схеме теплоснабжения муниципальные власти предусмотрели уже упомянутое нами выше переключение потребителей от 40 ликвидируемых муниципальных котельных на систему централизованного теплоснабжения. Но реализация этой программы идет черепашьими темпами. По данным городской администрации, в 2016 году было закрыто лишь четыре неэффективные котельные. В 2017 году обещают закрытие еще трех.

Получается, намерений много, а желания заниматься этими проблемами и денег из бюджета на эти социально значимые проекты до сих пор нет. А люди продолжают мерзнуть и ждать своей очереди.

Остается надеяться, что у обновленного состава городской администрации хватит политической воли вести более продуманную и ответственную политику в сфере теплоснабжения.