Не нарушил, но заплатил. С рязанца списали деньги за чужой штраф

«Я не настолько богат, чтобы оплачивать еще и стихийные бедствия», — говорил герой Андрея Миронова в советском кинофильме «Берегись автомобиля». Настолько ли богаты рязанские автовладельцы, чтобы оплачивать чужие штрафы за нарушение ПДД? Вопрос, конечно, риторический.

Обнаружив штраф за нарушение ПДД в своем почтовом ящике, большинство водителей поспешит оплатить его в ближайшее время, чтобы расстаться с лишней «головной болью» и воспользоваться 50-процентной скидкой. Однако может случиться, что в присланном постановлении окажется фото чужого автомобиля, как это произошло с героем нашей публикации — пенсионером Евгением Лихаревским.

Что делать в таком случае? Куда идти и как доказывать, что штраф прислан по ошибке? Забегая вперед, скажем, что игнорировать бумагу нельзя, иначе рано или поздно к вам нагрянут судебные приставы.

Современные камеры способны зафиксировать не только превышение скорости, но и парковку в неположенном месте, проезд на «красный», выезд за стоп-линию и многие другие нарушения.

По данным сайта минтранса, в Рязанской области работают около 100 стационарных комплексов фото- и видеофиксации, информация с которых направляется в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

С ростом числа камер увеличился объем обрабатываемой информации. Иногда система допускает ошибки, при которых автовладельцам приходят штрафы за чужие правонарушения.

В июле 72-летний Евгений Лихаревский обнаружил в почтовом ящике постановление о наложении штрафа за нарушение ПДД на сумму 500 рублей. К нему прилагалась фотография неизвестного для пенсионера автомобиля. Однако получателем на квитанции значился именно он. Рязанец сообщил об этом в ГИБДД. Полицейские признали ошибку и освободили мужчину от уплаты штрафа.

Каково же было удивление пенсионера, когда спустя полгода с его банковской карты списали 1500 рублей. О том, что он лишился денег, Евгений Михайлович узнал случайно, заглянув в историю операций по карте. «На эту карту мне начисляют пенсию. Конечно, я удивился, когда увидел запись о списании денег неизвестно кем и куда. Тем более, что смс-оповещения о нем я даже не получил. Если бы не заглянул в операции по карте, то так бы и не узнал, что деньги куда-то ушли», — рассказал Лихаревский. За поиском истины рязанец отправился в банк.

Там ему пояснили, что судебные приставы взыскали с него долг. Выяснилось, что в сумму включили: 500 рублей — штраф за нарушение ПДД и 1000 рублей — административный штраф за неуплату. Чтобы доказать ошибку и вернуть несправедливо списанные деньги, пенсионер потратил пять дней, обивая пороги кабинетов правоохранительных органов.

«Я в свои 72 года уже на пенсии, дома сижу. А вот тем, кто работает, придется с работы отпрашиваться? Да и даже мне разве хочется из-за чужой ошибки туда-сюда мотаться…» — возмутился рязанец.

По словам инспектора регионального отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД Валентина Росина, техническая ошибка — самая распространенная причина, по которой может прийти чужой штраф за нарушение ПДД. В регионе фиксация правонарушений в области безопасности дорожного движения ведется как непосредственно личным составом дорожно-патрульной службы ГИБДД, так и стационарными и мобильными видеокамерами. Росин пояснил, что камера может с задержкой сфотографировать машину, следовавшую за автомобилем-нарушителем.

Техническая ошибка также не исключена при обработке информации в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД. По словам инспектора, такие случаи носят единичный характер.

Сумма штрафа выросла с 500 до 1500 рублей. Почему?

Начнем с того, что согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть оплачен в течение 60 дней. Однако если вы забыли его оплатить, дальше последует наложение административного штрафа в двукратном размере, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Об этом сказано в части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Разве законно списывать деньги с банковской карты?

Для этого снова обратимся к Кодексу об административных правонарушениях. В части 5 статьи 32.2 КоАП РФ сказано, что если штраф не уплачен в течение 60 дней, ГИБДД в течение 10 дней направляет постановление с отметкой о неуплате в службу судебных приставов для взыскания долга в принудительном порядке.

Далее судебный пристав-исполнитель имеет право наложить арест (изъять) на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках. Также он может временно ограничить ему выезд за границу до момента уплаты штрафа (ст. ст. 12, 30, 36, гл. 8 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ).

Что делать, если пришел штраф за нарушение ПДД, которое вы не совершали?

Все данные о правонарушениях, полученные с использованием стационарных и мобильных видеокамер, направляются в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД. Он находится на Касимовском шоссе, 15-а. Туда можно обратиться с паспортом и постановлением о наложении штрафа. Если он наложен ошибочно, его отменят, а списанные деньги вернут в течение 30 дней. Для отмены административного штрафа, наложенного в двукратном размере, нужно обратиться в службу судебных приставов с выпиской из ЦАФАП.

И пока ГИБДД занимается «работой над ошибками», пенсионер по-прежнему ждет возврата списанных денег.