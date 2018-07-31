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14:30, 31 июля 2018 133
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На вашей карте поставили точку

На вашей карте поставили точку

Что делать, если банк заблокировал сбережения

Стремительный ритм заставляет совершать абсолютное большинство необходимых платежей быстро. Без банковских карт здесь обойтись невозможно.

Такой способ расчета зачастую удобнее и надежнее, чем возня с наличными. Но преимущества карточки прекрасно понимают мошенники, которые мечтают получить доступ к ней. Как же спасти свои накопления от проходимцев? Именно для этого банки не первый год успешно используют процедуру блокирования карты.

Ловушка для киберпреступников

Ведущие кредитно-финансовые организации уделяют особое внимание сохранности денег на счетах своих клиентов. Для большинства из них остановка подозрительных транзакций — механизм не новый. С осени по решению Госдумы и президента он станет обязательным.

«По инициативе Банка России работа про противодействую кибермошенникам в том числе с помощью приостановки подозрительных транзакций стала обязательной для банков именно потому, что этот механизм уже показал свою эффективность», — пояснил Udm-info и. о. директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

При этом ЦБ подготовит критерии подозрительных транзакций и будет сообщать о них всем кредитным организациям, чтобы они могли эффективно противодействовать киберхищениям.

«Банки смогут и сами дорабатывать критерии, исходя, например, из моделей платежного поведения своих клиентов, — рассказал Артем Сычев. — Кроме того, банки должны будут сообщать в Банк России об экономических параметрах хакерских атак: на какую сумму покушались злоумышленники, сколько удалось похитить, сколько — сохранить и главное — какую сумму в итоге вернули клиенту».

Только в прошлом году зафиксировано более трехсот тысяч попыток украсть деньги с банковских карт. И часть из них была успешной. Российские пользователи карт лишились в общей сложности почти миллиарда рублей.

Взломщики не дремлют

Банк обязан незамедлительно связаться с клиентом, если посчитает его транзакцию подозрительной. Никаких длительных процедур разблокировок и проверок не будет. Клиент просто должен подтвердить, что именно он совершает операцию, и она будет осуществлена. Чтобы избежать неудобств, лучше всегда быть на связи, особенно за границей.

Артем Сычев пояснил, что перед выездом за рубеж, нужно предупредить свой банк о том, что в ближайшие дни вы будете совершать покупки за границей. Банк имеет право приостановить транзакцию на срок не более двух рабочих дней, если за это время ему не удается связаться с клиентом для подтверждения транзакции, банк через два дня обязан ее разблокировать.

«Отдыхаю в итальянском Римини в июле, звонок из России. Представитель моего банка спрашивает: не пыталась ли я снимать наличные в Москве вчера. Я ответила, что нахожусь за границей. Оказалось, мою карту взломали и пытались снять все деньги, но банк вовремя заблокировал ее, — рассказала рязанка Виктория. — По приезду заменила карту».

Признаком подозрительной транзакции также может являться случай, когда по одной и той же карте расплачиваются в отдаленных друг от друга местах через короткий промежуток времени. Это может служить признаком того, что злоумышленник сделал копию карты и пытается через нее снять деньги.

Обязательно вызовут подозрения и клиенты, снимающие наличные в больших количествах.

«Долго копил на внедорожник, собрал на счете необходимую сумму, выбрал авто по объявлению. Владелец машины поставил условие: только наличные. Не хотелось идти в отделение банка, попробовал снимать в банкомате, но после нескольких операций карту заблокировали. Пришлось доказывать банку, что я хочу совершить абсолютно законную сделку», — поделился опытом касимовец Сергей.

Банк насторожится и заблокирует вашу карту, если со счета клиента одновременно идут переводы больших сумм на множество других карт или со счета юридического лица одновременно идет множество переводов на счета физлиц в разные регионы.

Клиент во всеоружии

Если карту внезапно заблокировали, а деньги срочно нужны, есть несколько вариантов решения проблемы.

Например, можно в офисе банка снять со счета или перевести деньги на другую карту (свою, друга, родственника).

Особенно неприятно, если вашу карту блокируют в тот момент, когда вы находитесь в отпуске. Необходимо предусмотреть такое развитие ситуации и быть к нему готовым.

Не стоит отдавать карту, к примеру, официанту, лучше воспользоваться переносным терминалом. Снимайте крупные суммы наличных в отделениях известных банков. Можно подключить услугу СМС-информирования, так вы всегда сможете заблокировать карту, если произошла несанкционированная транзакция.

Находясь за границей, старайтесь всегда быть на связи. В большинстве случаев банк, ценящий свою клиентуру, не блокирует карту без предварительного звонка.

Совершенно не обязательно, что именно с вашей картой или счетом произойдут неприятности. Но предупрежден — значит вооружен. Знать алгоритм действий при наступлении форс-мажора необходимо.


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