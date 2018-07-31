На вашей карте поставили точку

Что делать, если банк заблокировал сбережения

Стремительный ритм заставляет совершать абсолютное большинство необходимых платежей быстро. Без банковских карт здесь обойтись невозможно.

Такой способ расчета зачастую удобнее и надежнее, чем возня с наличными. Но преимущества карточки прекрасно понимают мошенники, которые мечтают получить доступ к ней. Как же спасти свои накопления от проходимцев? Именно для этого банки не первый год успешно используют процедуру блокирования карты.

Ловушка для киберпреступников

Ведущие кредитно-финансовые организации уделяют особое внимание сохранности денег на счетах своих клиентов. Для большинства из них остановка подозрительных транзакций — механизм не новый. С осени по решению Госдумы и президента он станет обязательным.

«По инициативе Банка России работа про противодействую кибермошенникам в том числе с помощью приостановки подозрительных транзакций стала обязательной для банков именно потому, что этот механизм уже показал свою эффективность», — пояснил Udm - info и. о. директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

При этом ЦБ подготовит критерии подозрительных транзакций и будет сообщать о них всем кредитным организациям, чтобы они могли эффективно противодействовать киберхищениям.

«Банки смогут и сами дорабатывать критерии, исходя, например, из моделей платежного поведения своих клиентов, — рассказал Артем Сычев. — Кроме того, банки должны будут сообщать в Банк России об экономических параметрах хакерских атак: на какую сумму покушались злоумышленники, сколько удалось похитить, сколько — сохранить и главное — какую сумму в итоге вернули клиенту».

Только в прошлом году зафиксировано более трехсот тысяч попыток украсть деньги с банковских карт. И часть из них была успешной. Российские пользователи карт лишились в общей сложности почти миллиарда рублей.

Взломщики не дремлют

Банк обязан незамедлительно связаться с клиентом, если посчитает его транзакцию подозрительной. Никаких длительных процедур разблокировок и проверок не будет. Клиент просто должен подтвердить, что именно он совершает операцию, и она будет осуществлена. Чтобы избежать неудобств, лучше всегда быть на связи, особенно за границей.

Артем Сычев пояснил, что перед выездом за рубеж, нужно предупредить свой банк о том, что в ближайшие дни вы будете совершать покупки за границей. Банк имеет право приостановить транзакцию на срок не более двух рабочих дней, если за это время ему не удается связаться с клиентом для подтверждения транзакции, банк через два дня обязан ее разблокировать.

«Отдыхаю в итальянском Римини в июле, звонок из России. Представитель моего банка спрашивает: не пыталась ли я снимать наличные в Москве вчера. Я ответила, что нахожусь за границей. Оказалось, мою карту взломали и пытались снять все деньги, но банк вовремя заблокировал ее, — рассказала рязанка Виктория. — По приезду заменила карту».

Признаком подозрительной транзакции также может являться случай, когда по одной и той же карте расплачиваются в отдаленных друг от друга местах через короткий промежуток времени. Это может служить признаком того, что злоумышленник сделал копию карты и пытается через нее снять деньги.

Обязательно вызовут подозрения и клиенты, снимающие наличные в больших количествах.

«Долго копил на внедорожник, собрал на счете необходимую сумму, выбрал авто по объявлению. Владелец машины поставил условие: только наличные. Не хотелось идти в отделение банка, попробовал снимать в банкомате, но после нескольких операций карту заблокировали. Пришлось доказывать банку, что я хочу совершить абсолютно законную сделку», — поделился опытом касимовец Сергей.

Банк насторожится и заблокирует вашу карту, если со счета клиента одновременно идут переводы больших сумм на множество других карт или со счета юридического лица одновременно идет множество переводов на счета физлиц в разные регионы.

Клиент во всеоружии

Если карту внезапно заблокировали, а деньги срочно нужны, есть несколько вариантов решения проблемы.

Например, можно в офисе банка снять со счета или перевести деньги на другую карту (свою, друга, родственника).

Особенно неприятно, если вашу карту блокируют в тот момент, когда вы находитесь в отпуске. Необходимо предусмотреть такое развитие ситуации и быть к нему готовым.

Не стоит отдавать карту, к примеру, официанту, лучше воспользоваться переносным терминалом. Снимайте крупные суммы наличных в отделениях известных банков. Можно подключить услугу СМС-информирования, так вы всегда сможете заблокировать карту, если произошла несанкционированная транзакция.

Находясь за границей, старайтесь всегда быть на связи. В большинстве случаев банк, ценящий свою клиентуру, не блокирует карту без предварительного звонка.

Совершенно не обязательно, что именно с вашей картой или счетом произойдут неприятности. Но предупрежден — значит вооружен. Знать алгоритм действий при наступлении форс-мажора необходимо.