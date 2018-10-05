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16:17, 5 октября 2018 64

Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

После вступления в силу поправок в закон «Об участии в долевом строительстве» (весь пакет начнет действовать с 1 июля 2019 года) цены на первичное жилье в России увеличатся на 3-8%, считает один из ведущих банковских аналитиков страны Кирилл Кононов. Об этом эксперт заявил в рамках проходившей в конце сентября в Москве 39-й специализированной выставки «Недвижимость от лидеров».

Именно такие показатели роста, на взгляд специалиста, могут быть вызваны двумя факторами — обязанностями застройщиков платить взносы в компенсационный фон дольщиков и гасить банковские кредиты, за счет которых придется возводить дома по новым схемам.

По мнению Кононова, рост цен не произойдет одномоментно, ведь первые проекты, которые будут реализовывать в рамках изменившихся правил игры, выйдут на рынок в 2020 году.

Кстати, в одном только Рязанском регионе за месяц перед вступлением первого пакета изменений в закон, оформили сразу несколько десятков разрешений на строительство, позволяющих вести продажи по старым схемам.

В целом эксперт предсказывает повышение стоимости квадратного метра жилья в 2019 году на 6%, то есть при планирующейся инфляции в 4% недвижимость в реальном выражении прибавит в весе всего 2%.

Стоимость квартир в новостройках, полагают эксперты, вряд ли снизится, так как большинство застройщиков сейчас работают на грани рентабельности, позволяющей оставаться конкурентоспособными на нынешнем рынке.

Скачок цен более чем на 8%, судя по выводам аналитиков, звучавшим на выставке, маловероятен, так как реальные доходы потенциальных покупателей не вырастут на столько, чтобы спровоцировать резкий скачок стоимости «квадрата».

Аналитики, участвовавшие в деловой программе выставки, не исключили, что увеличение обязательных взносов застройщиков в компенсационный фонд до 3% и даже до 6% против нынешних 1,2%. Дело в том, что после банкротства компании Urban group на достройку ее объектов требуется около 70 млрд рублей, а госбюджет вкупе с ведущими застройщиками вряд ли смогут позволить себе такие расходы.

По мнению гендиректора строительного союза «Светлый» Алексея Кузнецова, резкие скачки цен на рязанские новостройки в следующем году маловероятны.

Во-первых, до вступления в силу первого пакета поправок ведущие рязанские девелоперы получили большое количество разрешений на строительство, благодаря которым они имеют солидный задел для возведения домов по давно отработанным и понятным покупателям схемам.

Во-вторых, учитывая солидный объем предложения на первичном рынке нашего города, реализация находящихся в продаже квартир будет растянута во времени а, значит, спрос в отличии от некоторых соседних регионов не очень скоро будет доминировать над предложением.

«Думаю, что в 2019 году ключевое влияние на стоимость квадратного метра будут иметь не изменения в законодательстве, а себестоимость строительства и текущий уровень платежеспособного спроса», — заключил Кузнецов.

Многие специалисты, участвовавшие в выставке «Недвижимость от лидеров», сходились во мнении, что уровень доступности первичного жилья в России на сегодняшний день можно считать едва ли не самым доступным с начала нулевых.

Дальнейшее снижение ипотечных ставок на фоне недавних решений ЦБ и прогнозов уровня инфляции маловероятно, отметили они. Поэтому откладывать приобретение квартиры на потом нет никакого смысла.


Автор: Денис Абраков

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