Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию в РГУ, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. В продолжение темы он приступил к написанию кандидатской научной работы.

Накопленными знаниями Антон планирует поделиться с широкой аудиторией: он намерен выпустить книгу и создать образовательную программу. В книге журналист расскажет об изменениях в обществе под воздействием соцсетей, начиная от нейрохимической зависимости от лайков и заканчивая законом о фейковых новостях.

В беседе с корреспондентом RZN.info рязанец коротко рассказал о том, как изменился интернет и человек вместе с ним.

Медийная революция и «человек клиповый»

В своей научной работе Антон Сумин рассуждает о клиповом мышлении. По словам журналиста, ему предшествовало изобретение печатного станка и развитие телевизионных сетей вещания.

«Появление телевизора — крупное событие. Но эта первая медийная революция не поколебала устоявшуюся модель восприятия информации, которая выработалась в условиях классического образования, — отмечает эксперт. — Обучение, поглощение, анализ и обработка информации шли через книги. Дети систематически работали с текстом, читали на уроках газеты. Потому телевидение не привело к развитию клипового мышления в то время».

В конце 2000-х в руки подрастающего поколения попали смартфоны, а вскоре лента в соцсетях стала определяющей в формировании человека как объекта информационного мира, информационной личности — «медиа сапиенс».

Новое поколение стало черпать информацию не из газет, а из пабликов и переписок в мессенджерах. Однако клиповое мышление породили не смартфоны, а гиперинформационность.

С приходом соцсетей каждый человек стал не только потребителем информации, но и автором, ее производителем. И если раньше с момента, когда событие происходило, и человек узнавал о нем, проходила неделя, месяц, то сейчас передача новостей происходит в один клик.

Антон Сумин отмечает, что человек с клиповым мышлением обладает многозадачностью, может параллельно с пролистыванием ленты заниматься другими делами. Однако «человек клиповый» стал меньше писать, разучился воспринимать и анализировать большие тексты.

Если в паблике в соцсети разместить текст объемом больше двух абзацев, то аудитория не проявит к нему интерес. Потому для привлечения внимания используется картинка, которая была вспомогательной частью публикации, но сейчас стала самодостаточным механизмом. Ярким примером являются мемы — единицы культурной информации.

Инструменты общения людей каменного века и современного человека

Интернет, как считают современные исследователи, делится на два вида: веб 1.0 и веб 2.0, где первый — это классический интернет, наполненный простыми сайтами, которые открывались только с компьютеров; доступ в него был лишь в администрациях, редакциях крупных газет, научных институтах и у относительно небольшого процента обычных пользователей.

Стиль общения между людьми отличался от нынешнего.

«Во времена веб 1.0 появились классические блогеры на платформе ЖЖ. В сети сидели в основном люди образованные, читающие, которые обменивались длинными текстовыми сообщениями», — рассказывает Антон Сумин.

С появлением мобильных устройств и «второго» интернета общение стало упрощаться. Вся переписка, поскольку она идет на ходу одним пальцем, свелась к одному неграмотному предложению. Знаки препинания стали мешать такой переписке.

«Происходит упрощение, редуцирование языка», — отмечает журналист.

Стали популярны эмодзи на любые случаи жизни, в переписке ими заменили слова и предложения. Смайл — в каком-то смысле это пиктограмма, элемент общения людей каменного века. В дополнение к ним в соцсетях стало возможно обмениваться голосовыми сообщениями.

«Такие вещи видоизменяют письменную культуру речи и все пространство общения. Я уверен, что это не конечная стадия трансформации общения и через несколько лет интернет изменится еще сильней, — утверждает журналист и эксперт. — Уже сейчас разрабатываются концепции эмоционального интернета, обсуждаются устройства, передающие настоящие эмоции».

Современный человек состоит в потоке информации, возникающем из соцсетей, мессенджеров. В больших сообществах, где постоянно идет активная переписка, обмен фотографиями, роликами, формируется свой этикет. Старшее поколение в таком потоке информации только учится жить.

Папка с личным делом

Социальные сети — механизм двойного назначения, считает Антон Сумин. По его мнению, с одной стороны, это место для общения, с другой — способ замерить общественное мнение, собрать статистическую выборку, узнать о политических и маркетинговых предпочтениях в одном городе, районе, одной социальной группе; с третьей — способ пользователю самому на себя собрать досье, потому что каждый аккаунт — это своего рода папка с личным делом, которую формирует сам пользователь.

«Изначально, когда соцсети появились и дошли до регионального потребителя (примерно в 2008 году), заходя туда, люди не до конца представляли, что это такое и зачем это нужно. Был посыл, что с помощью соцсетей можно найти любого одноклассника, с кем ранее была утеряна связь. Отчасти это так. Но влияние соцсетей оказалось гораздо сильней, серьезней и сильно изменило структуру общества и модель социальных связей внутри него», — считает журналист.

Человечество погрузили в мир соцсетей, но не объяснили элементарные правила поведения в них: что можно, а чего нельзя делать. Сумин считает, что поэтому возникают ситуации, когда военнослужащий делает селфи с новейшим образцом вооружения, а затем попадает «под статью». Или некий студент, посмотрев несколько роликов на YouTube, начинает считать себя политическим мессией и продвигает свое радикальное видение в массы. Затем удивляется, когда к нему приходят представители правоохранительных органов и сообщают, что он что-то нарушил.

Инфоцыгане

Соцсети стали площадкой для ряда профессий. Квалифицированные эксперты ушли на онлайн-платформу. Не выходя из дома, за почасовую оплату в сети работают фитнес-тренеры, дизайнеры интерьеров, стилисты, психологи и многие другие.

Увидев, что таким образом можно зарабатывать, в соцсетях стало паразитировать большое количество различных экспертов, коучей, информационных бизнесменов, специалистов по криптовалюте, руководителей курсов по личностному росту, именуемых «инфоцыгане».

Их отличие от реальных специалистов в том, что они — эксперты во всем и ни в чем, не имеющие определенной ниши. За круглую сумму инфоцыгане предлагают сделать вас богаче, успешней, продуктивней и т. п. Их главным «козырем» Антон Сумин называет успешный внешний вид.

«На фото в соцсетях они предстают с широкой улыбкой, на фоне дорогого автомобиля, который может быть даже не их, одетые в фальшивые бренды, а в их деятельности присутствуют элементы сектантства», — рассказывает журналист.

Сейчас, чтобы назвать себя специалистом в какой-либо области, достаточно сделать качественное фото на аватарку, разработать личный логотип или бренд, создать сайт-визитку и написать в статусе, к примеру, «профессиональный психолог».

Практически любой человек может задуматься — пойти в поликлинику, отстоять очередь, взять талончик или взять смартфон, написать специалисту, заплатить сумму и проконсультироваться. Зачастую консультирование ведется в переписке, непрофессионально. Но, по мнению Антона Сумина, люди готовы за это платить, это востребовано, хоть и зачастую не несет никакого положительного эффекта.

Предпосылки антиутопии

«Мы сейчас видим, как все поменялось с приходом соцсетей. Но дело не столько в них, сколько в цифровизации в целом. К ней относятся мгновенные банковские переводы, изобретение беспилотных автомобилей и тому подобное. Казалось бы, фантастика, а уже проводились тесты. Нет оснований не верить, что лет через пять беспилотный автомобиль будет массовым явлением и приведет к тому, что множество людей окажется в другой для себя реальности. Одни профессии исчезнут, другие — появятся», — считает Антон Сумин.

По его мнению, под угрозой «мощной трансформации» целый ряд профессий: водители, переводчики, новостные журналисты. Развитие соцсетей может привести к появлению системы социального рейтинга, которая сейчас экспериментально запущена в Китае.

В будущем от публичной оценки гражданина ряда государств может зависеть, сможет ли он получить работу или кредит, а также, к примеру, определить детей в тот или иной детский сад. Такой антиутопичный вариант.

Сумин не считает себя футурологом, но изучив влияние соцсетей на общество за последние годы, уверен, что будущее, ранее описанное в книгах и фантастических фильмах, уже рядом.

«Но на каждое действие есть противодействие. Много говорили о том, что придет, система фейс-ап и все будет под контролем, но не прошло нескольких месяцев, как один человек предложил контраргумент, как сбить с толку эту систему простыми футболками с напечатанными на ней портретами. Я думаю, что разработчики нейро-сетей придумают что-то в ответ. Это будет идти бесконечно. Это прогресс. В соцсетях главное понимать, что можно делать, чего нельзя, как можно и нельзя себя вести», — заключил журналист.