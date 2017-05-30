Лето — время платить за «тепло». Почему пора погасить долги за отопление

Отопительный период завершился почти месяц назад, но некоторым рязанцам он еще напоминает о себе неоплаченными счетами. Муниципальная «Теплосеть» пошла навстречу должникам: тем, кто погасит задолженность до 1 июля, впервые спишут все начисленные за просрочку пени.

Главное условие этой, скажем так, акции — нужно погасить всю задолженность сразу. Это можно сделать любым из доступных способов оплаты коммунальных услуг. Почему же «Теплосеть» согласилась «простить» должников? В организации считают, что такая мера стимулирует рязанцев наконец расплатиться и, соответственно, ощутимо пополнит ее счета. Да, рано или поздно она взыщет все долги (как это делается, мы уже писали ), но деньги нужны именно сейчас. Лето — это, извините за двусмысленность, горячая пора для энергетиков.

«Наша жизнь делится на два периода — отопительный и ремонтный, — рассказали в „Рязанском муниципальном предприятии тепловых сетей“ („РМПТС“). — Причем второй зачастую стартует еще до окончания первого. Мы готовим систему к следующему сезону: проверяем все элементы, ремонтируем оборудование, меняем трубы».

Летом нужно обеспечить надежность системы на зиму, но доходность «РМПТС» в эти месяцы падает в десять раз

Летом нужно обеспечить надежность системы на зиму, но доходность «РМПТС» в эти месяцы падает в десять раз. Потому так важна собираемость платежей: предприятие должно рассчитываться с поставщиками и подрядчиками, без которых сложно выполнить ремонтную программу. По сути, должники ставят под угрозу качество отопления следующей зимой. Не заплатив сегодня, завтра вы тем самым создадите проблемы не только себе, но и ни в чем не виноватым потребителям, которые добросовестно оплачивают свои коммунальные счета.

Впрочем, совесть — не единственная причина платить в срок. С 31-го дня просрочки к долгу каждые сутки добавляется 1/300 от ставки рефинансирования, а с 91-го дня — уже 1/130.

Однажды во время обхода по квартирам (в «Теплосети» используют и такую форму работы с должниками) контролер познакомился с человеком, который год не платил за отопление, потому что был вынужден срочно гасить кредит. Когда рассчитался с банком, начал выплачивать деньги и нам. «Но все же стоит хорошо подумать, какой долг гасить в первую очередь. Наши пени в итоге выливаются почти в 30% годовых — вдвое больше, чем ставки по кредитам у банков», — пояснили в «РМПТС».

На моментальное погашение всех долгов за счет акции предприятие не рассчитывает. Существуют принципиальные неплательщики — с ними работают другими методами. Но среди должников немало и тех, кто не смог заплатить вовремя из-за определенной жизненной ситуации, а то и по забывчивости. Для этих людей рязанская «Теплосеть» и готова списать пени. «Скидка», как видно из приведенных цифр, получается существенная.