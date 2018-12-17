Итоги года: в Рязанской области появился новый формат загородной недвижимости

«В продаже бывает только два вида домов: те, которые нам не подходят, и те, которые нам не по средствам», — эта фраза прекрасно описывает основную проблему, с которой сталкиваются люди, задумываясь о переезде. Группа компаний «Доступное жилье» нашла компромиссный вариант: коттеджи в поселке Зеленинские дворики сопоставимы по стоимости с квартирой, при этом рядом инфраструктура, как в городе.

В 2018 году на рынке загородной недвижимости региона появился новый формат: «поселок в поселке». Первый и пока единственный пример — как раз Зеленинские дворики в Рыбновском районе. По словам представителя группы компаний «Доступное жилье» Николая Смирнова, вряд ли сейчас такой подход можно реализовать в других районах области: новый формат доступен только для коттеджных поселков, существующих более десяти лет и развивающих комплексную инфраструктуру.

Что же такое «поселок в поселке»? Это вариант застройки в рамках уже существующего комплекса. Такой формат, по словам Николая Смирнова, выгодно отличается по двум основным позициям: во-первых, это реальное представление об участке для потенциального покупателя, а во-вторых, комфорт для проживания сразу после строительства дома. Важный аспект — стоимость. Разберем эти пункты подробнее.

Как правило, продажи в коттеджных поселках идут постепенно; прежде, чем будет заселен весь поселок, проходит порой не один год. Конечно, покупателям сообщают, что когда-то у них появится и магазин, и аптека, и дороги — но тут остается только верить продавцу на слово. Создание инфраструктуры может затянуться, и довольствоваться придется отделением почты в соседней деревне, до которой еще предстоит пробираться через заснеженные поля или осеннее бездорожье. Даже если застройщик обещания сдержит, первые жители новых поселков успеют почувствовать на себе все сомнительные прелести жизни вдали от привычных городских удобств.

Формат «поселок в поселке» — это противоположный подход — строительство домов реализуется на базе уже готовой инфраструктуры. Покупатель видит то, что существует в реальности, а не на бумаге. Выбирая участок в Зеленинских двориках, можно сразу увидеть и уличное освещение, и дороги, и пост охраны; пройтись от места своего будущего дома до ближайшего магазина пешком. Здесь работают два супермаркета — «Магнит» и «Пятерочка» — и несколько точек по продаже фермерских продуктов. Отметим уникальное, по словам представителя застройщика, предложение для региона: свой спортивный комплекс на базе коттеджного поселка. Есть детская площадка, действует православный храм.

В общем, удобства как в городе, но живете вы не в тесной квартире, где за стеной сосед с перфоратором ставит рекорды по сверлению стены, а в своем доме. При этом стоимость коттеджа сопоставима с городским жильем. Так, в Рязани квартира площадью в 50-60 кв м обойдется в среднем в 2-3 миллиона рублей. За те же деньги в Зеленинских двориках можно купить земельный участок и построить дом площадью до 200 кв м.

За цену средней квартиры покупатель получает независимость, собственное жизненное пространство и окружение, о каком в городе говорить не приходится. Процитируем Николая Смирнова: «У нас поселок не для всех. У нас живут люди, которых что попало не устроит. Если кому-то нравится в голом поле во времянке жить, как Ленин в Шушенском, — это не к нам. Так жить — это себя не уважать. У нас поселок отличный, люди приличные. Где-то, может, кого попало селят; у нас — нет».

В последнее время в Зеленинских двориках стали постоянно жить семьи с детьми-школьниками: добираться до учебы просто, пробок практически нет. Кстати, о пробках: этим летом застройщик отметил буквально всплеск интереса к Рыбновскому району: место удобное для тех, кто предпочитает жить за городом, но должен часто бывать в Рязани или Москве. Трасса хорошая, и, в отличие от Солотчинского моста, многочасовыми заторами не знаменита.

Новый подход покупатели уже оценили: в первые недели после внедрения формата «поселок в поселке» более половины участков в Зеленинских двориках раскупили. Как отметил представитель застройщика, успешный опыт позволяет говорить о перспективе использования формата и в других поселках группы компаний «Доступное жилье».