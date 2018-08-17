История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

«Только недавно ремонтировали», «как можно полгода издеваться над людьми», «почему начали в дачный сезон» — в этом году рязанская тема номер один — ремонт моста через Оку. Дорожные работы ввели рязанцев в шоковое состояние: Солотчинское направление уже давно самое популярное у горожан. Большинство едут отдохнуть в лес, а для тысяч людей поездки дважды в день по мосту жизненно необходимы — утром на работу, вечером — домой. Многие уже давно живут в Солотче, Заборье и Полянах.

Как только начался ремонт, среди общественности начали обсуждать тему необходимости появления моста-дублера. Но пока это кажется чем-то из области фантастики. Впрочем, появление нынешнего моста в 1972 году тоже казалось жителям города невозможным. Трудно поверить, но полвека назад по суше областной центр сообщался с Мещерским краем только за счет разводного плашкоутного моста, создававшего массу проблем.

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста через Оку: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Первая переправа

Первую устойчивую переправу через Оку в Рязани соорудили в конце XIX столетия. Она состояла из деревянных плотов, способных соединяться друг с другом в различных комбинациях. Мост находился там, где сейчас располагается Окская пристань.

Старую переправу модернизировали при советской власти. И вместо деревянных плотов платформы стали поддерживаться на плаву цилиндрическими понтонами из железа. А во второй половине прошлого века мост сменил прописку: его разместили на участке метров на пятьсот ниже по течению, недалеко от Орехового озера.

С конца 50-х годов количество автомобилей в Рязани росло, грузооборот увеличивался и узкая, периодически подтапливаемая переправа уже не соответствовала требованиям времени. Чтобы добраться из Касимова до Рязани и обратно автомобилям приходилось делать почти двухсоткилометровый крюк через Московскую область.

Так, летом 1966 года через разводной наплавной мост в Рязани проезжало в среднем 4665 машин в сутки. В иные дни конец очереди из машин, направлявшихся на другой берег Оки, оказывался где-то около Торгового городка. Перевозки приносили многомиллионные убытки.

Чумакова и совмин

«Для того, чтобы сделать сообщения между Рязанью и населенными пунктами на Владимирско-Касимовском направлении бесперебойным и существенно сократить сам путь в конце 60-х годов, руководитель Рязанского горисполкома Надежда Чумакова обратилась в союзный Совет министров с просьбой выделить деньги на строительства моста через Оку, — рассказывает краевед Игорь Канаев. — В стране едва ли не львиная доля бюджета тратилась на оборонку, и выбить деньги на этот сугубо гражданский дорогостоящий проект стоило Надежде Николаевне огромных трудов. Обивание совминовских порогов частично подорвало здоровье легендарного руководителя».

Несмотря на то, что эта грандиозная стройка первоначально не входила в стратегические планы общесоюзного совмина, старания Чумаковой принесли свои плоды. В конце 1966 года управление капитального строительства рязанского горисполкома заказало проект инженерного сооружения институту «Гипротранс» (учреждение относилось к Министерству транспортного строительства СССР).

И уже на следующий год специалисты института провели гидрологическое изучение Оки в период паводка. В кратчайшие сроки были выполнены геологические и полевые топографические исследования, разработаны чертежи проекта.

Досрочный финиш

Чуть больше 50 лет назад, в июне 1968 года, строители забили в дно Оки первую сваю под опоры нового моста. Рассчитанное на пять лет строительство планировалось завершить в 1973 году. Генеральным подрядчиком стройки десятилетия стал мостоотряд №22, который сформировался как мощная сплоченная организация именно во время возведения моста. Возглавили отряд Алексей Потапов и Михаил Кошелев.

В проекте инженера Бориса Дмитриевского использовалась передовая для тех времен технология — непрерывный навесной монтаж коробчатых блоков с клееными стыками. Считается, что при строительстве Окского моста она была применена впервые в Советском Союзе. Этот метод успешно используется и в современной России.

Окский мост удалось сдать на год раньше. Торжественный пуск состоялся 2 ноября 1972 года. Лучших работников премировали за досрочное выполнение стратегического заказа. А Надежду Чумакову удостоили премии Совета министров.

Действительно, в кратчайшее время был построен крупнейший в Рязанской области мост протяженностью три километра, в том числе 1042 метра бетонных конструкций над поверхностью воды. На подъездах к мосту была устроена насыпь-дамба протяженностью 14 км с асфальтовым покрытием.

В связи с постройкой моста через Оку, выезд из Рязани в сторону Солотчи был перенесен с улицы Свободы на улицу Есенина, откуда асфальтированное шоссе через заливные луга речной поймы выводит прямо к мосту. Горожане получили кратчайший выход автотранспорта к Солотче, Клепиковскому, Спасскому и Касимовскому районам, а также к Владимиру и Нижнему Новгороду.

Узкоколейке и старой переправе - вторую жизнь?

После строительства автомобильного моста через Оку прекратилось пассажирское и грузовое сообщение между Рязанью и Тумой, соединенных еще в начале XX века узколейной магистралью, доходившей до Владимира.

Весной 1971 года на станцию Рязань-Пристань пришел последний поезд, а затем шестикилометровый затопляемый участок до Шумаши разобрали.

«Узкоколейка, соединявшая Рязань и Владимир была не только тихоходной, — пояснил Игорь Канаев, — В начале прошлого века уровень воды в Оке весной поднимался до 10-11 метров, и участок железной дороги, прилегающий к Рязани, регулярно заливался».

Перевозить грузы и людей речным транспортом было относительно дешево, но автомагистраль дала куда большую интенсивность движения. Мост стал одним из символов кипучей деятельности Чумаковой".

По его словам, Надежда Николаевна стала прототипом Елизаветы Уваровой, которую сыграла Инна Чурикова в фильме «Прошу слова». По сюжету руководитель небольшого российского городка ставит общественное выше личного и семейного и делает все возможное, чтобы добиться строительства моста через Клязьму.

«Возведение Окского моста имело громадное значение, сделав ворота из Рязани в Мещеру широкими, удобными и круглогодично доступными», — добавил краевед.

Игорь Канаев предлагает не оставлять без внимания старую переправу, сделав ее привлекательной для туристов.

«На месте плашкоутного моста в районе Орехового озера сейчас разбитая дорога, покрытая асфальтом и диким камнем, переходящая в грунтовку», — рассказал Канаев.

Он считает, что у путешественников мог бы стать популярным экскурсионный маршрут про частичное восстановление узкоколейной железной дороге с возможностью демонстрационных поездок на ретропоездах, как это происходит в Переяславле-Залесском.

«Еще в конце 80-х годов рассматривался проект строительства ж/д моста через Оку, чтобы возобновить сообщение с Владимиром. Но он был отклонен из-за высокой стоимости и сложной обстановки в стране», — рассказал Канаев.

Сейчас Окский мост активно реконструируется , но учитывая особое внимание руководства региона к туристической привлекательности Рязанской области, идея частичного восстановления еще воспетой Паустовским узкоколейки, возможно, заслуживает пристального внимания.

Кто знает, может лет через двадцать туристы будут приезжать в наш город по узкоколейке, посещать рязанскую достопримечательность — старую переправу, а жители города сами выбирать, по какому мосту через Оку им ехать.

Благодарим за помощь в подборке фотоматериалов сотрудников главного архивного управления Рязанской области.

Автор: Денис Абраков