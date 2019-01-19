Испорченный праздник. Как отпраздновать Новый год в гостиничном комплексе под Рязанью и пожалеть об этом

Редакция RZN.info разыскивает гостей отеля «Ланд Хаус» в Солотче, которые побывали там на корпоративах зимой и в саму новогоднюю ночь. К нам обратилась директор туристического агентства «Центр-Тур» Любовь Попова.

Она рассказала, что ее фирма в октябре решила на новогоднюю ночь сотрудничать с отелем «Ланд Хаус», где пообещали шикарные номера, шикарный ресторан и сауну: «Я навела справки у людей, которые работают в сфере свадеб. Они говорят, что к ним раньше было не пробиться».

Получив только положительные отзывы, Любовь заключила договор с «Ланд Хаусом», отдав стопроцентную предоплату, то есть 136 тысяч. Согласно документу, клиенты «Центр-Тура» должны были 31 декабря заселиться в отель «Ланд Хаус» и встречать новый год в ресторане.

На утро в меню после завтрака предполагалась полуденная уха.

Желающие отметить новогоднюю ночь в загородном отеле нашлись сразу: из Рязани, Коломны, Воскресенска. «Центр-тур» как оператор продал все номера в отеле.

«В наши два номера заселили других людей»

В середине декабря управляющий директор комплекса Сергей Столяров перестал выходить на связь. Любовь Попова говорит, что тщетно звонила Столярову несколько раз в день, параллельно она узнала, что все администраторы и повара, с которыми она обговаривала и расписывала меню, уволились, потому что им не платили зарплату (у редакции есть контакты бывших сотрудников комплекса, которые готовы подтвердить невыплату зарплаты).

26 декабря Любовь поехала в Солотчу, и «поняла, что никакие условия выполнены не будут». После чего «Центр-Тур» вернул полностью деньги клиентам.

«Я поняла, что не могу подставлять людей. У меня репутация. А там люди с грудным ребенком собирались ехать», — объяснила Любовь Попова.

Однако по договору, если «Центр-Тур» отказывался от услуг «Ланд Хауса», необходимо было выплатить неустойку.

«Тогда сами решили ехать на новогоднюю ночь туда. Я предупредила сотрудников, что этот новый год мы проведем весело» (смеется).

Любовь не ошиблась. Новогоднюю ночь она с семьей и сотрудники «Центр-Тур» провели не скучно.

«Мы проплатили девять номеров. Выяснилось, что в гостинице всего восемь номеров. Более того, в наши два номера заселили других людей. У них не было документов, у меня были. Я уговорила их дать мне расписки, тем самым зафиксировала факт двойной продажи номеров».

На праздник в «Ланд Хаус» приехало порядка ста человек. Откуда они, Любовь не знает.

Каждый из желающих заплатил 5 500 рублей. О том, как люди провели новогоднюю ночь можно прочитать на « ТрипАдвизоре ». Отзывы показательные.

Кстати, начиная с середины декабря, на ресурсе нет не то что ни одного положительного отзыва о комплексе, посетители «Ланд Хауса» ставят ресторану единицу и пишут «ужас» и «не дай Бог никому».

«Расписали пир живота — оливье, селедку под шубой, и еще два супер салата на выбор заведения — когда мы увидели две тарелки на дне которых была размазана непонятная субстанция, порадовались что водки не было — закусывать то ее все равно было б нечем. Вместо мясной, рыбной, сырной и овощной нарезки были поданы пара ломтиков колбасы и несколько кусочков скумбрии», — это лишь часть разгромного отзыва (пунктуация и орфография авторские).

«Расписали пир живота»

Наутро, когда люди вышли в неубранный с ночи зал, надеясь получить завтрак, стало понятно, что делать в «ЛандХаусе», по словам Любови Поповой, больше нечего. Она посчитала, что по всем пунктам соглашения отель не выполнил обязательств. Она вызвала полицию и написала претензию, чтобы расторгнуть договор.

Сейчас адвокат «Центр-Тура» готовит документы для арбитражного суда. Но Любовь Попова считает, что делом должна заинтересоваться полиция и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, так как по ее мнению и мнению юристов действия руководства отеля попадают под статью 159 часть 5. «Мошенничество». Однако пока следователи не видят в действиях исполняющего директора «ЛандХауса» состава преступления. По одному из заявлений Любови Поповой уже пришел отказ. Руководитель турагентства призывает всех, кто пострадал от действий руководства «ЛандХауса» идти в полицию.