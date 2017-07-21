«Кураж коромыслом». Хедлайнеры «Подбелки» «Сутра Подсолнуха» рассказали о выступлении в Рязани

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Одним из хедлайнеров фестиваля «Подбелка» станет московская группа «Сутра Подсолнуха». Коллектив начал активную концертную деятельность в 2011 году, до этого существуя как акустический проект двух музыкантов вокалиста — Олега Панкова и балалаечника Дмитрия Ульянова. Позже к ним присоединились остальные участники: гитарист Андрей Александров, барабанщик Андрей Капустин и саксофонист Кришна Радогор.
Сами о себе музыканты говорят следующее: «Сутра Подсолнуха» — это драйв, живой звук, атмосфера веселья и позитива, кураж коромыслом и темы со смыслом".
В преддверии фестиваля лидер коллектива Олег Панков дал интервью RZN.info, в котором рассказал о грядущем выступлении на «Подбелке» и поделился воспоминаниями о прошлых посещениях нашего города.
Олег, расскажи историю коллектива «Сутра Подсолнуха».
Первоначально проект задумывался как акустический дуэт двух музыкантов -замечательного балалаечника Дмитрия Ульянова и меня. Позже к нашей компании присоединились остальные участники: гитарист Андрей Александров, барабанщик Андрей Капустин. На текущий момент у нас два записанных студийных альбома и большое количество выступлений на концертных площадках и летних фестивалях.
«Сутра Подсолнуха» уже не первый раз выступает в Рязани. Вам уже доводилось играть на местном «Др-Фесте». Какие впечатления остались у вас после того посещения нашего города?
Мы получили массу положительных впечатлений, посетив ваш город. Особенно запомнились гостеприимные организаторы, душевные люди, великолепные пейзажи, архитектурные и исторические памятники на территории Рязанского кремля.
В ваших альбомах помимо основных музыкантов группы регулярно принимают участие друзья, в том числе и известные музыканты. Это своеобразная традиция?
Мне нравится коллективный подход к сочинению и записи песен. Я думаю, в этом случае получаются более богатые, неожиданные аранжировки и насыщенное музыкальное полотно
В концертной программе «Сутры Подсолнуха» есть как каверы, так и авторские композиции. К какому виду творчества вы более склоняетесь?
Мы стараемся исполнять в большей степени авторские композиции, но если берем в свой репертуар понравившуюся нам песню, то стараемся сделать аранжировку максимально оригинальной.
Какую программу вы представите на «Подбелке»?
В этот раз мы выступим в нашем электрическом составе — ударник, бас, гитара и балалайка. Мы отобрали самые зажигательные и драйвовые композиции, чтобы подарить гостям фестиваля море позитива и драйва!
Что бы вы хотели пожелать фестивалю и зрителям?
Хотим пожелать, чтобы традиция проведения фестиваля и подобных мероприятий сохранилась. Зрителям же — хорошего настроения, приятного отдыха и бури новых эмоций! С Днем города! До встречи на «Подбелке»!
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