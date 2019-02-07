Долгов меньше, качества больше. Как РМПТС греет рязанцев

Основной задачей теплоснабжающих организаций и организаций, обслуживающих жилой фонд Рязани в отопительный период, является поставка тепловой энергии каждому потребителю в необходимых ему объемах для обеспечения комфортных условий проживания в холодное время года. В количественном выражении необходимые и достаточные объемы коммунальных ресурсов определяются жилищным законодательством.

Системы централизованного теплоснабжения представляют собой совокупность энергетических объектов (источники тепла, тепловые сети, энергопотребляющие установки), связанных общностью режима работы и имеющих единое оперативно-диспетчерское управление.

Основным показателем качества предоставления услуги теплоснабжения является соответствие температуры внутри жилого и нежилого помещения требованиям «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Правительства РФ 06.05.2011 № 354).

Обеспечение потребителей качественным отоплением зависит не только от температурного графика, но и от их режимов теплопотребления — фактического расхода теплоносителя в системе отопления, технического состояния и режимов работы внутридомовых инженерных систем отопления, температуры возвращаемого теплоносителя.

Главную роль в этом играют управляющие организации, задача которых — проведение мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду с получением паспорта готовности, контроль за работой систем отопления и температурой обратной сетевой воды, выявление нарушений работы внутридомовых инженерных систем и устранение выявленных нарушений.

В свою очередь сотрудники МУП «РМПТС» регулярно проводят комиссионные обследования по выявлению нарушений работы систем отопления с выдачей предписаний по их устранению.

Основанием для признания факта нарушения и перерасчета платы в случае предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества является акт обследования, составленный в соответствии с теми же правилами.

За январь зафиксировали 56 жалоб от граждан

За январь 2019 в центральной диспетчерской службе МУП «РМПТС» зафиксировали 56 обращений от граждан и 19 обращений от управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК по поводу нарушения качества теплоснабжения. Все обращения связаны с жалобами на отопление в отдельных квартирах в домах, подключенных от разных источников теплоснабжения.

По результатам обследований установили, что в 96% случаев температура воздуха внутри помещений соответствует требованиям санитарных норм.

В 2015 году в МУП «РМПТС» пришла команда управленцев, перед которой поставили задачу вывести предприятие на безубыточный уровень. С этого года и до настоящего времени МУП «РМПТС» является безубыточным и достаточно ликвидным, что редкость для предприятий отрасли ЖКХ. За это время наладили работу с банками, теперь есть возможность привлекать заемные средства на время летнего снижения поступления средств. Именно в этот период проводятся основные объемы ремонтных работ на тепловых сетях, требующие значительных финансовых вложений. Задолженность перед поставщиками за полученные энергоресурсы с 2015 года сократилась на 22%.

Однако на данный момент все тяжелее удерживать финансовую стабильность предприятия. Руководство РМПТС понимает, что тарифная нагрузка по отоплению в Рязани достаточно высокая. Это связано с тем, что основная доля в тарифах на тепловую энергию — это покупные энергоресурсы. В составе расходов МУП «РМПТС» на 2019 год их доля составит 75%, соответственно собственные расходы РМПТС, обеспечивающие ремонт оборудования и сетей, заработную плату персоналу, налоги и другие расходы — 25%. Для примера, в 2015 году доля расходов на покупку энергоресурсов составляла только 69%.

Таким образом, из года в год при росте тарифов на отопление и ГВС доля собственных расходов РМПТС в составе этих тарифов уменьшается. Основными производителями тепловой энергии для города являются ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» и ПАО «Квадра», их доля в составе расходов РМПТС, а соответственно тарифа на 2019 год составит 51% (при 47% в 2015 г.).

Одним из главных путей к оптимизации тарифов на тепловую энергию в городе является наделение статусом Единой теплоснабжающей организации производителей тепловой энергии по зонам их обслуживания. Это даст производителям тепла не только права, но обязанности и ответственность перед жителями города, а также придаст определенную публичность процессу тарифообразования.

На данный момент в городе проводится актуализация схемы теплоснабжения Рязани, предложение МУП «РМПТС» по распределению зон обслуживания отправлено на рассмотрение комиссии.

Задолженность РМПТС сокращается

Задолженность МУП «РМПТС» перед поставщиками энергоресурсов имеет устойчивую тенденцию к сокращению. В планах предприятия на ближайший год — погашение просроченной кредиторской задолженности и переход к расчетам только по текущим обязательствам.

Ликвидация просроченной задолженности в соответствии с заключенными соглашениями и переход на текущие расчеты с поставщиками позволит МУП «РМПТС» направить средства на реализацию планов ремонта и модернизации оборудования. Для реализации этой задачи МУП «РМПТС» уже сегодня принимает меры по повышению экономичности работы предприятия, сокращению издержек и неэффективного расходования средств.

Предприятие в плановом порядке проводит работу по закрытию убыточных котельных и переключению потребителей к централизованному теплоснабжению, в первую очередь от Ново-Рязанской ТЭЦ. В основном ремонтные работы на оборудовании и сетях проводятся собственными силами. Все эти меры позволяют предприятию экономить средства и направлять их на расчеты с кредиторами.

Приоритетная задача предприятия — поддержание качества и повышение надежности теплоснабжения потребителей. Региональное правительство и администрация города оказывают в этом всестороннюю помощь.

В 2017 году по инициативе губернатора Николая Любимова правительство области приняло решение о субсидировании капитального ремонта магистральных тепловых сетей. Это предусматривает выделение предприятию средств в течение пяти лет, начиная с 2018 года, в размере 200 млн рублей ежегодно. В пределах выделенных средств разработали перспективный план капитального ремонта. Уже в 2018 году за счет областных субсидий ремонт провели на девяти участках магистральных тепловых сетей. За счет субсидий городского бюджета выполнили капитальный ремонт трех участков квартальных сетей.

В инвестиционной программе предприятия, утвержденной ГУ «РЭК» Рязанской области на период 2019—2024 годов, предусматривается строительство в 2020—2022 годах новой тепломагистрали для вывода из эксплуатации полностью выработавших свой эксплуатационный ресурс головных участков тепломагистралей города от Ново-Рязанской ТЭЦ до ПНС-1. Всего заменят около 14 км трубопроводов и строительных конструкций, введенных в эксплуатацию еще в 1958 году. В настоящее время по этому проекту заключено инвестиционное соглашение, ведутся проектно-изыскательские работы.

Для повышения качества услуг, а также исключения возможного влияния человеческого фактора на технологический процесс, МУП «РМПТС» запланировало начало работ на четырех базовых ЦТП по созданию «Системы диспетчеризации оперативных параметров центральных тепловых пунктов». Это первый шаг на пути создания автоматизированной системы передачи и распределения тепловой энергии.