До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

В университете меня учили, что журналист должен быть активным и ответственным гражданином. «А ведь и правда», — подумал я утром в понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки.

Я ведь знаю, что их нельзя выбрасывать просто так, и помню, что их принимают в управляющих компаниях.

В двух домах от меня располагается одно из бывших муниципальных ЖЭУ. Придя туда, я терпеливо дождался, пока девушка-секретарь перескажет коллеге инструкцию к сканеру, и предъявил лампочки. «А вы откуда?» — поинтересовалась она, и, услышав адрес, сообщила, что они мой дом, «к сожалению», не обслуживают и, соответственно, ничего моего им не нужно.

Ответственному гражданину полтора квартала не крюк, и я отправился в «свое» ЖЭУ, по пути прогоняя гнетущие ощущения от пребывания в шкуре чужака. А ты с какого раена, как говорилось когда-то.

Я отправился в «свое» ЖЭУ, по пути прогоняя гнетущие ощущения от пребывания в шкуре чужака

В «моем» ЖЭУ меня приняли более радушно. Меня, но не лампочки — их, как выяснилось, ждали в мастерских. Еще полтора квартала, но ведь риск опоздать на работу не остановит ответственного гражданина, правда? А по дороге можно помечтать о прочищенных тротуарах.

В мастерских меня встретили двумя вопросами: «Адрес?» («Да ваш, ваш») и «А где коробочки?» Оказывается, сдавать ртутные лампы нужно в таре, «а то вдруг разобьется, и что мне — МЧС вызывать?!».

Тут я почувствовал себя не вполне ответственным гражданином, но быстро вспомнил, что среди меня разъяснительную работу на этот счет никто не проводил. Плакаты о необходимости сдавать лампочки видел, порядок их транспортировки — нет.

В общем, я высказал все, что думаю по этому поводу — в том числе то, что мне проще отправить эти лампочки вслед за коробочками, которые давно сгнили на самой обыкновенной помойке. У работниц ЖЭУ на удивление не было настроения скандалить, и они сжалились над недотепой жильцом, разрешив завернуть злосчастные лампочки в газету.

Конец? Нет. «Приемщица» выяснила мое имя и адрес. Занесла данные в специальный журнал. Спросила паспорт. Если бы из-за его отсутствия у меня все-таки не приняли лампочки, пришлось бы, ей-богу, вызывать и МЧС, и еще кого-нибудь с таким же коротким номером. Но паспорт был. Женщина проверила мою прописку и, наконец, занесла в журнал количество сданных лампочек — три.

Моя жена сказала, что легче было эти лампочки выкинуть

Услышав эту историю, моя жена сказала, что легче было действительно эти лампочки выкинуть, а мама — мудрая, как и все мамы, женщина — заметила: «Скажи спасибо, что денег не взяли». Сам же я задался вопросом: а зачем вообще организован сбор энергосберегающих ламп?

Говорят, для защиты окружающей среды и в конечном счете нас самих от содержащейся в них чрезвычайно опасной (официальная формулировка!) ртути. Но если власти и примкнувшие к ним коммунальщики действительно заботятся о природе и людях, то какая разница, кто и куда принес лампочки?

По факту получается, что их собирают для галочки. Что это просто один из показателей работы управляющих компаний. «Платежей собрано», «Бордюрных камней покрашено», «Ртутьсодержащих ламп на утилизацию принято», «Сантехников из запоя выведено» и так далее. Сразу вспомнились остающиеся после проведенных субботников (есть галочка) мешки с мусором, из которых потом заново вылупляются кучи мусора.

Да, ответственным гражданином у нас быть нелегко. Но нужно. В конце концов, ртуть — это действительно опасно. Так что учитесь на моих ошибках и утилизируйте лампочки правильно — как с точки зрения экологии, так и с точки зрения бюрократии.