Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

В Рязани «Спрэй» представлен не только сетью аптек, но и ортопедическими салонами, в которых предлагают новинки современной ортопедии.

В них рязанцы могут найти изделия для профилактики и лечения заболеваний позвоночника, суставов, стоп и вен, для здорового сна, занятий спортом и восстановления после операций и травм.

Ассортимент аптек «Спрэй» включает товары от крупнейших производителей из России и Европы.

Считается, что сон — лучшее лекарство. Но для этого недостаточно принять положение лежа, закрыть глаза и спать по восемь часов в сутки.

Чтобы на утро не почувствовать себя героиней сказки Ганса Х. Андерсена «Принцесса на горошине», а также избежать заболеваний позвоночника, специалисты аптеки «Спрэй» предлагают использовать ортопедические подушки и матрасы.

Правильный сон — путь к здоровью

Как правило, для их приобретения не требуется назначение врача. Хотя в некоторых случаях это может стать необходимостью в комплексном лечении нарушений в шейном отделе.

Провизор и консультант по корсетно-ортопедической продукции сети аптек «Спрэй» Лариса Исаева рассказала, что онемение рук, затекание плеч и падение зрения могут быть спровоцированы неправильным положением шейного отдела во время сна. «Пережимаются сосуды, нервы и это ведет к патологии. В этом случае за подушкой приходят по рекомендации врача», — отметила она.

«Но ортопедические подушки показаны не только, когда есть нарушения в шейном отделе позвоночника, но и для того, чтобы иметь здоровый сон, просыпаться по утрам в хорошем расположении духа, исключить в дальнейшем какие-то нарушения в шейном отделе», — добавила Исаева.

Подушки фирмы Trelax, представленные в салоне, сделаны из гипоаллергенных материалов: натуральное растительное волокно, созданное с использованием нанотехнологии из древесины австралийского эвкалиптового дерева, и 100% хлопок. За счет вязкоэластичного материала достигается «эффект памяти», который плавно подстраивается под изгибы шеи и форму головы, не отвлекая излишним давлением или медленным восстановлением. Также аптека предлагает изделия марок ORTO и Novea (Реутовского экспериментального завода средств протезирования).

В салонах сотрудники помогут подобрать подушку по высоте и ширине надплечия. При желании можно прилечь на кушетку, чтобы определить для себя степень удобства.

Более комфортным сон может сделать ортопедический матрас торговой марки ORTO. Он обеспечивает анатомически правильное положение тела во время сна.

Методы коррекции осанки

Помимо грамотного положения во сне, важное значение для здоровья позвоночника имеет то, как мы сидим, двигаемся и в чем ходим. При малоактивном образе жизни и неправильном сидячем положении может развиться нарушение осанки, которому наиболее часто подвержены дети. Само по себе это не является заболеванием, однако неправильная позиция позвоночника может привести к целому ряду серьезных заболеваний.

«В природе нет лучшего корсета для спины, чем наши внутренние мышцы. Малоподвижный образ жизни ведет к ослаблению мышечного корсета. При неправильной осанке нарушается нервная регуляция, которая ведет к расстройствам деятельности внутренних органов, ослабляются мышцы и снижается их физическая работоспособность», — рассказала Исаева.

У взрослых длительное нахождение в искривленном положении, остеохондроз, последствия травм и заболеваний грудного отдела могут привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения и обмена веществ.

В лечении и профилактике заболеваний позвоночника поможет комплексное воздействие на организм. Оно включает ношение корректоров осанки, ортопедической обуви или стелек, сон на жесткой постели, занятие лечебной физкультурой, массаж.

В ортопедических отделах аптеки «Спрэй» можно подобрать корректоры осанки для детей и взрослых. Изделия, представленные там, состоят из легких, воздухопроницаемых, прочных и гипоаллергенных материалов, которые способствуют долговечности и удобству в использовании. Ткань выводит пот и влагу, обеспечивая оптимальный температурный баланс. Конструкция корсетов дает фиксацию и разгрузку позвоночника, не ограничивая грудное дыхание, не травмируя и сохраняя свободу движения лопаток и рук.

Лариса Исаева отмечает, что корсеты нужны для дозированного применения, чтобы придать правильное положение позвоночнику и закрепить его, выработать мышечную память нормального положения.

Предотвратить развитие деформации стоп

Стопа является органом опоры и движения и относится к наиболее нагружаемым отделам опорно-двигательной системы. Степень ее деформации также находится в тесной взаимосвязи со здоровьем позвоночника.

К изменениям стоп приводят интенсивные физические нагрузки, последствия травм и заболеваний нижних конечностей, увеличение массы тела, изменение гормонального фона, сезонная смена обуви или использование нерациональной обуви, например, туфель на высоких каблуках. Из-за этих факторов может развиться плоскостопие.

В аптеке «Спрэй» на Первомайском проспекте, дом №35 взрослые и дети с трех лет могут пройти обследование состояния опорно-двигательного аппарата и стоп. Диагностика необходима для определения степени изменения стоп и подбора ортопедических стелек или обуви, незаменимой при профилактике и лечении деформации.

Отделы «Спрэй» предлагают покупателям около 40 видов ортопедических стелек для ежедневной носки и занятий спортом — ORTO Professional. Показаниями к их ношению могут быть профилактика утомляемости стоп при длительном пребывании на ногах, пеших прогулках, занятиях умеренным физическим трудом, при избыточной массе тела, при беременности, диабет.

Для истинных модниц «Спрэй» предлагает ортопедические укороченные стельки для открытой обуви на каблуке и разгружающие вкладыши под пятку. В салоне также можно приобрести различные модели ортопедической кожаной обуви из Чехии для дома и улицы.

Наряду с изделиями для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательной системы ортопедические отделы предлагают товары для людей, которые ведут активный образ жизни и заботятся о своем здоровье. В их числе — телескопические палки для скандинавской ходьбы и гимнастические мячи от немецких производителей.

Ортопедические салоны «Спрэй» в Рязани расположены по трем адресам: