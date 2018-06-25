Дети из пробирки. Репродуктивные технологии в Рязани

В последние годы об ЭКО говорят все больше. Высокие технологии в медицине способствовали развитию метода лечения бесплодия, который подарил надежду на рождение долгожданного ребенка многим семьям, которые ранее не могли, по тем или иным физиологическим причинам, стать родителями.

ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение, — это оплодотворение яйцеклетки в условиях in vitro (в пробирке) с последующим культивированием (выращиванием) и трансплантацией (переносом) эмбриона в матку. Первому ребенку, который появился путем данной процедуры в Англии, — Луизе Браун 25 июля исполнится 40 лет. Со временем ЭКО получило широкое распространение во многих развитых странах, и постепенно термин «бесплодие» уходит в прошлое. Сегодня бесплодие — не приговор, убеждают врачи-репродуктологи.

С недавнего времени в Рязани работает несколько клиник, которые занимаются лечением данного заболевания. В том числе « Центр ЭКО » — филиал федеральной сети клиник, которая применяет методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Всего в составе сети 25 центров от Екатеринбурга до Калининграда.

Как обстоят дела в Рязани?

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, диагноз «бесплодие» допустим, если в течение года после отказа от контрацепции при условии регулярной половой жизни беременность не наступает. По словам специалиста клиники « Центр ЭКО » — врача-репродуктолога Ирины Грачевой — сейчас в регионе на равных преобладают мужской и женский факторы бесплодия. К причинам заболевания специалисты относят заражения различными инфекциями, аборты, вредные привычки, в том числе неправильное питание, которое ведет к излишнему весу и развитию сахарного диабета. Популярные в молодежной среде пароникотиновые смеси тоже отрицательно сказываются на мужской функции.

«Эти вещества можно приравнять практически к наркотикам, сперматогенез от них очень сильно страдает. Мы это видим, когда к нам приходят молодые доноры, — поясняет Грачева. — Люди старше 35-40 лет даже при наличии вредных привычек имеют идеальную сперму, а 23-летним, к сожалению, мы видим, что через какое-то время самим потребуются доноры».

Когда врачи говорят о бесплодии

Обычно перед тем, как прийти в клинику вспомогательных репродуктивных технологий (коротко — ВРТ), проходит минимум два года скитаний пары по различным специалистам. В среднем 5-7 лет. И лишь потом люди приходят в центры, где делают ЭКО.

«Несмотря на то, что по законодательству отсутствие беременности при регулярной половой жизни на протяжении года считается бесплодием, — это касается категории женщин до 35 лет. Но мы негласно понимаем, что „потолок“ — 32 года», — рассказывает Ирина Грачева. Также сами врачи считают, что если у женщин «тридцать плюс» не наступает беременность в течение полугода, есть риск того, что она бесплодна.

Врач-репродуктолог Ирина Грачева

Объясняется это просто: чем старше репродуктивный возраст, тем хуже результаты, которые зависят от различных факторов.

Зачем вам ЭКО

В зависимости от выбранного метода, согласно мировой статистике, вероятность забеременеть посредством процедуры ЭКО составляет от 35 до 70%. Нередко при попытках максимально приблизить женщину к возможности стать матерью, врачу-репродуктологу приходится быть еще и психологом. По мнению Грачевой, в Рязани, как и во многих других городах, очень сложно дело обстоит с психологической поддержкой женщин, чьи попытки стать матерью заканчиваются неудачей. «В крупных городах люди готовы признавать, что им нужна какая-то помощь и обращаются к специалистам. Но чем меньше город, тем реже пациенты готовы афишировать свои боли. Поэтому подобного рода проблемы, если я их вижу, мне приходится различными техниками решать самой».

Вероятность забеременеть посредством процедуры ЭКО составляет от 35 до 70%

При этом врач-репродуктолог уверена, перед визитом в клинику, важно четко сформулировать свою цель — зачем вы туда собираетесь пойти? По ее словам, не все пациенты на первичном приеме отвечают на вопрос — какова ваша цель. «Моя цель, как доктора, — это рождение здорового ребенка. А мысль — материальна», считает Ирина Грачева и пытается на это настроить каждого пациента.

Проблема… в голове

Врач-репродуктолог рязанского « Центра ЭКО » старается выстраивать с пациентами доверительные отношения, чтобы снять с них любое напряжение, которое может помешать женщине стать матерью. По ее словам, наряду с физиологическими проблемами существует много надуманных форм бесплодия: «Во всем мире сообщество репродуктологов, и тех, кто близок к правильному решению проблемы, понимают, что сегодня 50% — это абсолютная психосоматика [влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний]". За 14-летний опыт работы она видела примеры, когда супружеские пары при неудачных попытках завести ребенка замыкались в себе, глядя на другие пары, чьи попытки были более успешными.

«К сожалению, голова — это двигатель всего в организме, — подчеркнула Грачева. — Люди читают, смотрят на окружающих, думают стереотипами, привитыми им в семье. Если что-то выбивается за привычные рамки, то они замыкаются и пытаются искать причины — почему у меня не как у других?».

Первичным пациентам клиники назначают детальное обследование, чтобы понять — могут ли они зачать ребенка естественным путем или необходимо прибегнуть к процедуре ЭКО. «Если никаких видимых причин бесплодия нет, но беременность не наступает, мы собираем документы на ЭКО. Были случаи, что в этот период пациентка самостоятельно беременела. Потому что голова «отпускала»: женщина отдавала все в руки доктора и понимала, что от нее уже ничего не зависит. В такие моменты все происходит само по себе…».

ЭКО — доступная процедура, а не привилегия богатых

« Центр ЭКО » в Рязани открылся осенью прошлого года. С того момента его пациентами стали около пятисот человек. Клиника оснащена лечебно-диагностическим оборудованием, соответствующим мировым стандартам центров планирования семьи и репродукции. Ее специалисты применяют различные методы вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО, ИКСИ (при мужском факторе бесплодия), суррогатное материнство и донорство, а также проводят полную диагностику.

С декабря клиника стала оказывать услуги за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, что сделало ранее дорогостоящие методы лечения бесплодия доступными для любой категории людей. Для того, чтобы пройти процедуру ЭКО бесплатно по полису ОМС, необходимо сдать анализы по списку из приказа Минздрава №107н от 30 августа 2012 года, получить заключение врача-гинеколога о необходимости лечения методом ЭКО и собранный пакет документов предоставить в Министерство здравоохранения: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 62, корп.2, каб.1, контактный телефон: 8 (4912) 75-85-95 .

Лицензия № 62-01-001484 от 28 июля 2017 ООО «Центр ЭКО».

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