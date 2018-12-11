Что тебе подарить? Топ-10 волшебных книг для счастливого Нового года

Выбирать подарки к Новому году — приятное, но непростое занятие. Особенно, когда времени остается немного, а так хочется порадовать родных и друзей чем-то особенным.

Сеть книжных магазинов «Читай город» объявила 14 декабря «Везучей пятницей». В этот день посетителей магазинов ждет скидка 30% на все книги.

Если не знаете, какое произведение лучше подобрать для себя или близких, вам поможет список книжных подарков для взрослых и детей, которые сделают Новый год уютным, вкусным и волшебным.

«Lykke. Секреты самых счастливых людей»

Слово «счастье» на всех языках звучит по-разному, но означает одни и те же чувства — благополучие и радость от жизни.

Эксперты из 50 стран мира, говорящие на разных языках — ученые, психологи, социологи и экономисты и журналисты, объединились, чтобы раскрыть 100 секретов, которые делают людей счастливыми по всему миру.

Они уверены, что счастью можно и нужно учиться. Читатели поймут, что важно не то, что мы имеем, а то, как мы к этому относимся. Книга объяснит, что на самом деле счастье можно купить за деньги — если мы тратим их на других.

Олеся Куприн «Новый год с акцентом»

Самый долгожданный праздник никак не может обойтись без красиво накрытого стола, без сердечных поздравлений и многочисленных пожеланий, а самое главное — без праздничных блюд.

Задолго до праздника принято задумываться о том, что же приготовить для новогоднего вечера, листать кулинарные книги, делать закладки и размышлять, что клюкву в этом рецепте можно заменить брусникой, заготовленной прошлой осенью. Олеся Куприн и ее коты знают толк в угощениях, знают, что празднично-новогодняя пора — это время теплых пледов, имбирных пряников, сытных ирландских пирогов и терпкого глинтвейна.

Соня Лукано «Домашний декор в стиле Хюгге»

Хюгге — течение, не напрасно захватившее весь мир! Оно позволяет без больших усилий и с наименьшими затратами создать свой уютный, тихий и надежный мир, в котором не страшны холода и вьюги, проблемы и неприятности.

Что для этого нужно? Самый минимум — простые натуральные ткани, веточки, проволока, пряжа… Из умений — только большое желание творить и любовь к своей семье. Еще, пожалуй, чувство стиля и умение довольствоваться малым, ведь основная характеристика стиля — скандинавская лаконичность.

Рут Браун «Кофеман»

За последнее десятилетие произошли уникальные перемены в том, что касается продажи и употребления кофе: из повседневного дешевого напитка из скромной забегаловки на углу он превратился в дорогой и статусный напиток, который готовят виртуозы-бариста и подают в модных кофейнях.

Автор этой книги решила написать свою историю не изнутри кофейного бизнеса, а как человек извне, чтобы познакомить читателя не только с историей, но и со всеми нюансами, позволяющими сделать его истинным ценителем и знатоком современного кофе.

«Хогвартс. Волшебный путеводитель по Школе Чародейства и Волшебства»

Это полный иллюстрированный путеводитель по магической школе, в который вошли не только тайны волшебного мира, но и тонкости его воплощения на съемочной площадке.

Читатели узнают о факультетах, уроках магии и профессорах, а также о том, через какие трудности проходила съемочная группа, чтобы все это смогло предстать на экране.

На страницах издания карта Мародеров, учебный план, символика и история факультетов, полное описание преподавательского состава и многое другое. Книга содержит множество фотографий со съемок, вкладышей с персонажами и подробностей из интервью с актерами. Читатели смогут еще раз пройти волшебный путь от платформы 9 ¾ до последнего года обучения вместе с любимыми героями.

«Норвежский лес. Скандинавский путь к силе и свободе»

Книга-феномен: как философия дров завоевала мир и стала самым обсуждаемым произведением в мире. Его перевели на десять языков.

Автор исколесил всю Норвегию в поисках тех, кто рубит, и тех, кто оттапливает. Именно они обладают знаниями, передающимися из поколения в поколение, о которых не расскажет интернет. Это опыт, накопленный веками, целая философия.

Все факты в книге собраны во время встреч с общепризнанными специалистами, как энтузиастами, так и исследователями. Какие бывают виды деревьев, как выбрать инструмент для рубки, как горит каждое дерево и какое тепло дает, как разделить и укладывать бревна в поленницы, которые будут не только удобны, но и эстетически красивы. Автор раскроет тайны и ответит на все вопросы.

Герби Бреннан «Таинственный мир кошек»

Автор книги раскрывает роль кошек в культуре и мифологии разных стран и эпох, доказывает наличие у них сверхъестественных способностей и заставляет по-новому взглянуть на этих привычных существ.

Читатели рассмотрят странные и малоизученные факты и поймут, почему кошка является самым популярным домашним животным и почему люди любят их так сильно.

«Куриный бульон для души. 101 рождественская история»

Эта рождественская книга согреет в долгие зимние вечера и подарит праздничное настроение. На ее страницах реальные истории о семейных традициях, сплачивающих всю семью, о любви, способной преодолеть трудности, и о настоящих чудесах, которые мы сами можем сотворить для наших близких.

Валери Томас, Корки Пол «Ведьмочка Винни встречает Новый год»

Когда ведьмочка Винни и ее черный кот Вильбур сочиняли письмо для Деда Мороза, они и представить себе не могли, кого обнаружат застрявшим в дымоходе в канун Нового года!

Во всем мире дети и взрослые с удовольствием наблюдают за их забавными приключениями. Иллюстрации Корки Пола сделали персонажей запоминающимися и знаковыми. Общий тираж книг превышает уже более семи миллионов.

Мэри Стюарт «Людо и звездный конь»

Книга рассказывает о мальчике Людо, живущем в горной деревушке. Больше всего на свете он любит ухаживать за своим старым конем по имени Ренти, но однажды зимним вечером тот исчезнет. Мальчик отправится на поиски и… попадет в волшебную пещеру.

Ренти окажется звездным конем, который должен будет следовать за солнечной колесницей. Людо должен будет выбрать: вернуться домой или сопровождать своего друга в путешествии.

Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город», расположенных по адресам:

Московское шоссе, 65-а, ТЦ «М5 Молл»;

Первомайский проспект, 70 корпус 1, ТЦ «Виктория Плаза»;

Солотчинское шоссе, 11, ТЦ «Круиз».

Следить за новинками можно на страницах магазина «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассниках».