Что подарить на 23 февраля? Топ-10 увлекательных книг для мужчин

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В преддверии 23 февраля многие задумываться, чем порадовать защитников Отечества? Что подарить мужу, родственнику, другу или коллеге в честь этого праздника?
Сеть книжных магазинов «Читай-город» напоминает, что книга — всегда хороший подарок. Для рязанцев составили список увлекательных произведений, которые порадуют настоящих мужчин.
Среди них реальные истории, фантастика и даже кулинарные сборники. Выбирайте, что подойдет для вашего защитника.
К премьере фильма «Тобол», которая состоится 21 февраля, выпустили специальное издание одноименной книги Алексея Иванова.
На ее страницах — эпоха великих реформ Петра I, когда «Россия молодая» закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушит в тайге воеводское средневековье, народы и веры перемешались. Купцы, офицеры и чиновники, каторжники, контрабандисты, шаманы — все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творят судьбу российской Азии.
Читатели увидят продолжение романа «Кваzи». «КайноZой» — второе и заключительное произведение Сергей Лукьяненко о зомби.
В его сюжете один мертвый поезд, один мертвый город и одна неделя, чтобы спасти мертвый мир. Герой романа — московский полицейский Денис Симонов — отправится в Петербург, который находится под контролем кваzи, разумных «живых мертвецов».
В книгах Марии Семеновой переплетаются исторические факты и вымысел. Жанр, в котором она пишет, называется «славянское фэнтези».
События цикла «Братья» происходят после катастрофы, которая погрузила мир в бесконечную зиму. В уцелевшей деревне растут два мальчика: родной сын Сквара и приемный Светел — царевич-сирота. Сквара становится его старшим братом, лучшим другом и защитником.
Но когда Сквару похитят, Светел отправится на его поиски.
В руках читателей окажется автобиографическая книга. Ее автора Анри Шарьер по прозвищу Мотылек (Папийон) в двадцать пять лет обвинили в убийстве и приговорили к пожизненному заключению.
С этого началась самая фантастическая из его авантюр. На каторге во Французской Гвиане Шарьер прошел через испытания, не раз оказываясь на волоске от гибели. Инстинкт выживания и неукротимое стремление к свободе помогли ему в конце концов оказаться на воле.
Произведение Анджея Сапковского — фэнтези-сага, связанная с классической мифологической.
Перед читателями оживет необычный, прекрасный и жестокий мир литературной легенды, в котором обитают не только люди, но и эльфы и гномы, оборотни, вампиры и «низушки» — хоббиты, драконы и монстры.
Вторая бизнес-книга Дмитрия Портнягина — автора самого популярного бизнес-канала на YouTube — превосходит первую («Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать») по количеству важных инсайтов и кейсов.
Она про то, как увеличивать свой результат в геометрической прогрессии, развиваться сразу в нескольких направлениях и превращать серьезные проблемы в большие успехи.
Sapiens. Краткая история человечества
Автор книги Юваль Ной Харари соединил естественнонаучный подход с историческим и поставил под сомнение многие общепринятые идеи. Он обнаруживает связи между событиями прошлого и сегодняшними опасениями и заглядывает в будущее.
Выживание по методике спецслужб. 100 ключевых навыков
Клинт Эмерсон представил руководство, которое поможет читателям противостоять угрозам современного мира. Отставной офицер ВМФ даст им мастер-класс по выживанию в чрезвычайных ситуациях.
Знания и умения, описанные в книге, дают возможность выстоять в любых переделках: Эмерсон рассказывает, как уходить от слежки, вырываться из рук похитителей, противостоять нападению.
В этой книге представлены особенные рецепты — от оригинальных бутербродов и блюд на гриле до легендарных напитков. Пошаговые описания и аппетитные снимки, а также понятные советы помогут любому мужчине на кухне приготовить настоящий кулинарный шедевр.
Джеки Чан написал правдивую книгу, основанную на воспоминаниях актера, решившегося делать необычные вещи. Вместе с ним читатели заново пройдут путь от постановщика трюков малобюджетных роликов до режиссера и актера кассовых картин, от бедного официанта до мецената и коллекционера антиквариата.
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