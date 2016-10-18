«Бессонница». Рязань стала первым городом в рамках мирового тура Кристины Орбакайте

В понедельник, 17 октября, в Рязанской областной филармонии прошел концерт певицы Кристины Орбакайте. Рязань стала первым городом в рамках нового мирового тура артистки.

Несмотря на то, что певица нередкий гость в нашем городе, новое шоу «Бессонница» собрало полный зал. Среди почитателей таланта певицы оказались почетные гости: глава горадминистрации Олег Булеков, министр образования Ольга Щетинкина.

На концерте певицы зрители смогли насладиться оригинальной подачей и современными аранжировками. Концертная программа «Бессонница» состояла как из новых песен, так и из любимых поклонниками нестареющих хитов.

Так, в качестве первой композиции певица исполнила хит 90-х «Без тебя». Затем рязанцы услышали «Бессонницу», «Я к тебе не вернусь», «Мой мир», «Метель» и многие другие композиции из репертуара звезды. «Рязань — это город друзей», — заявила певица и предложила залу подпеть ей под «Птицу», с чем рязанский зритель достойно справился.

«Рязань — это город друзей», — заявила певица и предложила залу подпеть ей под «Птицу»

Для почитателей таланта артистки давно не секрет, что Кристина Орбакайте любит своего слушателя и по традиции всегда спускается в зал. Рязанцы ждали этого момента, и на песне «Мой мир» певица окунулась «в свой мир», наполненный любовью зрителя. После этого большая часть зала слушала Орбакайте стоя.

Рязанцы щедро одаривали артистку букетами роз, а один из поклонников даже сделал селфи с любимой исполнительницей.

Завершила свое выступление Кристина Орбакайте «коронной семейной фразой»: «Если что-то осталось в вашем сердце, то большей награды мне и не нужно».

С новым шоу «Бессонница», презентованным в Рязани, исполнительница выступит в России, а также во многих городах Северной Америки, Европы и Азии.