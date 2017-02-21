80% мусора может быть переработано

В начале года в Рязани начал свою работу мусоросортировочный комплекс «ПромРегионЭкология». О том, какое значение для города имеет запуск такого предприятия, говорят цифры: мусор, который сейчас практически в полном объеме отвозится на городскую свалку, может быть переработан на 80 процентов.

В развитых странах подобными сортировочными линиями давно не удивишь, а вот в России, при мощном экологическом движении, практических шагов в сторону уменьшения бытовых отходов путем переработки — мало.

Состояние экологии региона определяет показатель здоровья его населения. Такие проблемы как онкология, сердечно-сосудистые, легочные и аллергенные патологии напрямую зависят от уровня загрязнения окружающей среды. Серьезную экологическую нагрузку на Рязань оказывают многочисленные химические предприятия в совокупности с проблемой захоронения несортированных отходов на свалке, находящейся в черте города.

Запуск в регионе мусоросортировочного комплекса — это новый этап развития экологической культуры области. Пока линия работает не на полную мощность. Как это часто бывает на старте непростого дела, на пути у социально ответственного бизнеса много препятствий. Директор предприятия «ПромРегионЭкология» Юрий Булыгин о своем главном детище говорит с волнением и нескрываемым энтузиазмом.

Юрий Андреевич, в разных регионах нашей страны периодически пытаются запустить мусороперерабатывающие линии. Не секрет, что часто эти проекты встречают сопротивление так называемых «мусорных баронов», для которых уменьшение объемов мусора означает уменьшение заработка. Почему вы рискнули открыть такое предприятие в Рязани?

Деятельность, связанную с переработкой и утилизацией отходов, мы ведем не первый год. Создание комплекса — это наш очередной шаг вперед в этом направлении, это тенденция сегодняшнего дня. Она соответствует «Основам государственной политики в области экологического развития в РФ до 2030 года». Вопрос о необходимости строительства мусоросортировочных заводов в стране периодически озвучивается на различных уровнях государственной власти. Проблемы экологической безопасности были выделены в качестве приоритетных на 2017 год в ходе заседания Госсовета 27 декабря 2016 года Президентом РФ Владимиром Путиным.

Я думаю, что действуя в интересах государства, мы преодолеем озвученные Вами проблемы в случае их возникновения.

Законодательство, регулирующее деятельность предприятий коммунального комплекса, предусматривает поэтапный запрет на захоронение несортированных отходов к 2019 году, так что создание переработки — это неизбежность, которую не переломить в угоду чьим-то личным интересам. Мы же в свою очередь стремимся к конструктивному диалогу с нашими коллегами, представляющими рязанские мусорные полигоны, и надеемся на сотрудничество в русле новой экологической политики.

Каков принцип работы предприятия?

Принцип работы прост: полимерные и синтетические материалы, металл, стекло и другие фракции, плохо разлагаемые и выделяющие при захоронении токсины и другие вредные вещества, будут отделять от общей массы отходов и направлять на вторичную переработку. При этом срок службы (заполнения) участков для полигонов увеличивается в пять раз!

В Японии, США, Европе люди давно привыкли сортировать мусор прежде, чем выбросить его в бак. Как вы считаете, россиянам далеко до такой экологической сознательности?

Вопрос формирования привычки требует времени, сложно судить как долго будет складываться такая идеальная модель поведения. Пока мы сортируем его сами, а затем уже распределяем по фракциям и отправляем в переработку.

Вы упомянули о федеральном законе, предполагающем полный запрет на захоронение коммунальных отходов, которые пригодны к переработке и повторному использованию. Для его реализации явно недостаточно одной сортировочной линии в регионе. Можно ли сказать, что «ПромРегионЭкология» — это первый шаг к распространению сортировки и выстраиванию логистических цепочек в Рязанской области?

Конечно, этого недостаточно, но есть желание и возможности довести идею переработки всего городского объема отходов до логического завершения. Наша первая задача — запуск всех производственных мощностей, следующий шаг — введение в строй новых. В общем, есть направление, видны перспективы. Я надеюсь, что наш проект встретит поддержку городских и региональных властей и вместе мы сможем сделать нашу малую Родину чище, лучше, безопаснее.

Переработка отходов для повторного использования — это реализация экологической политики, о которой прежде лишь мечтали рязанские экологи. То, что является нормой в развитых странах, благодаря неравнодушным людям, наконец, развивается и в нашей стране. Снижение загрязнения окружающей среды, экономия природных ресурсов, сокращение затрат на изготовление продукции из переработанных материалов и, наконец, новые рабочие места — это неполный перечень того, что дает запуск нового экокомплекса. Это огромный шаг вперед в развитии экологической политики Рязанской области.