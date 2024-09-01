Торгово-развлекательный центр «Марко Молл» расположен на выезде из Рязани в сторону Москвы. Торговая галерея ТЦ «Марко Молл» насчитывает более 185 магазинов, которые предлагают покупателям женскую и мужскую одежду, обувь, товары для детей, аксессуары, ювелирные изделия, косметику и парфюмерию, спортивные товары и товары для дома. Здесь открыты магазин продуктов «Карусель», магазин электроники «Эльдорадо», товары для дома «Уютерра». В «Марко Молл» также расположен кинотеатр «Пять звезд». Зона с ресторанами и кофейнями создает уютную и приятную атмосферу для посетителей, которые пришли отдохнуть и пообщаться с друзьями.

До осени 2024 года ТРЦ назывался «М5 Молл».