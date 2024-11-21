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Зять

Размеренная жизнь Олега, примерного мужа и образцового отца, распланирована на годы вперед. Но судьба приготовила для него не самый приятный сюрприз: юная красавица дочь Алена влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника Олега, Антона. Их бурная во всех отношениях молодость была настолько яркой, что Олег предпочитает держать ее в тайне от семьи. И конечно, он готов приложить все усилия, чтобы разрушить отношения дочери с ненавистным «зятем».

Режиссёр
Анарио Мамедов
Актёры
Ян Цапник, Дарья Петриченко, Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов, Маргарита Дьяченкова, Михаил Тарабукин, Анна Мельникова, Наталья Рыжкова, Михаил Шиманский, Никита Плахотнюк
Премьера
2024-11-21 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Романтика

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