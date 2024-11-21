Размеренная жизнь Олега, примерного мужа и образцового отца, распланирована на годы вперед. Но судьба приготовила для него не самый приятный сюрприз: юная красавица дочь Алена влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника Олега, Антона. Их бурная во всех отношениях молодость была настолько яркой, что Олег предпочитает держать ее в тайне от семьи. И конечно, он готов приложить все усилия, чтобы разрушить отношения дочери с ненавистным «зятем».
- Режиссёр
- Анарио Мамедов
- Актёры
- Ян Цапник, Дарья Петриченко, Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов, Маргарита Дьяченкова, Михаил Тарабукин, Анна Мельникова, Наталья Рыжкова, Михаил Шиманский, Никита Плахотнюк
- Премьера
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2024-11-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Романтика